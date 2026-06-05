Magaly Medina impacta al confesar a qué se dedicaría si abandona ATV: "Ya me harté"

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Magaly Medina, con 28 años de carrera, habló sobre su futuro profesional al dejar entrever que podría alejarse de ATV. Durante una reciente edición de su pódcast, la presentadora de espectáculos confesó que viene evaluando la posibilidad de enfocarse por completo en las plataformas digitales y desarrollar su canal de streaming.

La popular ‘Urraca’ hizo esta revelación mientras conversaba con Yaco Eskenazi y el 'Loco' Wagner. "Voy a hacer mi canal de YouTube, mi streaming, porque ya me harté de eso", expresó la conductora frente a sus invitados.

Magaly Medina evalúa apostar por las plataformas digitales

Durante el programa digital, el 'Loco' Wagner recordó las veces que ha sido invitado a 'Magaly TV, la firme' y confesó que siempre ha sentido respeto por la conductora cuando se presenta en su set. "Yo las veces que he ido a tu programa de televisión, yo me mido bastante porque le tengo miedo a la tía", comentó entre risas el presentador.

Ante ello, la esposa de Alfredo Zambrano respondió en tono relajado y destacó que actualmente cuenta con más libertad debido al horario nocturno de su espacio televisivo. "Felizmente que eso del programa ya ha pasado las 10 de la noche porque ya me salvé del control del menor y todo eso", señaló la presentadora.

Sin embargo, el diálogo cambió cuando Wagner aseguró que muchas personas consideran a Magaly como una de las figuras más importantes dentro del canal. "Igual no creo que te digan nada porque tú eres la dueña de ATV", comentó el conductor.

"¿La dueña de ATV? Ya quisiera, ¿no has visto cómo me hacen renegar?", respondió entre bromas la 'Urraca'. Sin embargo, inmediatamente después sorprendió al dejar abierta la posibilidad de seguir los pasos de otras figuras de la televisión que han migrado al mundo digital para desarrollar proyectos propios.