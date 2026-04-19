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Trump afirma que Irán realizó una "violación total" del alto al fuego en Ormuz al atacar barcos de Francia y Reino Unido

En medio de tensiones, Trump anunció que sus representantes viajarán a Pakistán para negociaciones, mientras que diplomáticos europeos cuestionan la experiencia del equipo negociador estadounidense.

Trump anunció mediante el mismo mensaje que sus representantes se dirigen a Pakistán para negociar. Foto: AFP.
Trump anunció mediante el mismo mensaje que sus representantes se dirigen a Pakistán para negociar. Foto: AFP.

El presidente Donald Trump denunció la supuesta "violación total" del acuerdo de paz en el estrecho de Ormuz con disparos que iban dirigidos a un barco francés y un carguero del Reino Unido. Además de la acusación, el mandatario se pronunció de manera irónica sobre el bloqueo que Teherán realizó en el pase marítimo. "Nos están ayudando sin saberlo, y son ellos los que pierden con el paso cerrado: ¡500 millones de dólares al día! Estados Unidos no pierde nada".

De acuerdo a lo que plantea el líder republicano, muchos navíos se dirigen ahora mismo a Washington, exactamente a "Texas, Luisiana y Alaska, para cargar". Junto a esto, el estadounidense volvió a amenazar a la República Islámica con destruir "todas las centrales eléctricas y todos los puentes" si no aceptan el trato "muy justo y razonable" que su administración presentó.

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"Será un honor para mí hacer lo que se deba hacer, lo que otros presidentes debieron haber hecho con Irán durante los últimos 47 años. ¡Es hora de que se acabe la máquina de matar!", añadió en el comunicado publicado en Truth Social.

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Una nueva búsqueda de la paz

En un panorama más alentador, Trump anunció mediante el mismo mensaje que sus representantes se conducen a Pakistán para negociar por la noche del 20 de abril. Este anuncio llega luego de que él mismo declarara para Reuters que este fin de semana habría conversaciones más directas, aunque diplomáticos señalaron esto como improbable ante las dificultades logísticas.

En la misma línea de los moderadores, el viceministro de Asuntos Exteriores, Saeed Khatibzadeh, indicó que, antes de fijarse una fecha para la próxima ronda de negociaciones, debe acordarse un marco de entendimiento. "No queremos entrar en ninguna negociación o reunión que esté condenada al fracaso y que pueda ser un pretexto para otra escalada", declaró.

Por su parte, aliados europeos mencionaron un temor ante la posibilidad de que el equipo negociador de Estados Unidos no cuente con la experiencia suficiente y esté en búsqueda de un trato rápido bajo un marco sensacionalista. Esta presión para la ejecución podría terminar por afianzar, en lugar de resolver, las dificultades más profundas que presenta la guerra en Medio Oriente.

"La preocupación no es que no haya acuerdo", una de las ocho fuente que hablaron con Reuters y que siguen trabajando en el tema nuclear. "El temor es que haya un mal convenio inicial que genere un sinfín de problemas".

Contradicciones

Dentro de sus pronunciamientos, el presidente reveló para ABC que la delegación que se traslada a Islamabad no cuenta con el vicepresidente JD Vance por seguridad. Cabe indicar que esto desmiente lo dicho más temprano por el embajador estadounidense en las Naciones Unidas, Mike Waltz, y el secretario de Energía, Chris Wright, quienes indicaron que Vance lideraría la negociación.

Horas después de ambos anuncios, la Casa Blanca volvió a confirmar que la autoridad sí viajaría y encabezaría la representación junto al enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump Jared Kushner. Esto en declaraciones exclusivas para AFP, que se comunicó en condición de anonimato con un funcionario de la entidad.

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