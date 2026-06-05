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Hernán Barcos se dirige a hinchas de Alianza Lima tras firmar por Sporting Cristal: "No me fui porque quise, me sacaron"

El fichaje de Hernán Barcos por Sporting Cristal generó mucho descontento entre varios aficionados de Alianza Lima. El Pirata reveló los motivos que tuvo para incorporarse al cuadro rimense.

Sporting Cristal será el tercer club de Hernán Barcos en el fútbol peruano. Foto: composición LR/Twitter/Sporting Cristal
Sporting Cristal será el tercer club de Hernán Barcos en el fútbol peruano. Foto: composición LR/Twitter/Sporting Cristal
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Sporting Cristal remeció el mercado de fichajes de la Liga 1. Luego de anunciar la salida del entrenador brasileño Zé Ricardo, el conjunto rimense, que necesita cambiar su imagen en el Torneo Clausura, confirmó la incorporación del veterano delantero Hernán Barcos.

Su incorporación al elenco cervecero no cayó bien entre algunos hinchas de Alianza Lima. El popular Pirata tuvo un exitoso paso por La Victoria y se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia del club.

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Hernán Barcos a quienes cuestionan su fichaje por Sporting Cristal

Al ser consultado sobre lo que significará enfrentarse a los íntimos, Hernán Barcos remarcó que siempre entregó todo por Alianza Lima. Asimismo, señaló que nunca quiso dejar el club.

“No tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que hice el tiempo que estuve en Alianza Lima, los representé de la mejor forma posible. No me fui porque quise, sino porque me sacaron. El hincha de Alianza tiene que estar tranquilo porque esa historia no cambiará en nada. El ir ahora a Cristal es decisión mía y de mi familia, y yo estoy agradecido con eso”, manifestó en diálogo con RPP.

Por otra parte, el artillero de 42 años sostuvo que su principal objetivo será superar el mal presente que afronta Sporting Cristal en la temporada.

“La negociación tampoco duró mucho por el interés de ambos. Cristal es un equipo muy importante y hubo buena disposición. Llego a sumar y a colaborar con el club. Hay que tratar de salir de la situación en la que estamos ahora (…). No voy a Sporting Cristal por dinero, voy por la gloria y para tratar de levantar esta situación”, agregó.

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¿Cuándo debutará Hernán Barcos con Sporting Cristal?

El primer partido de Hernán Barcos con la camiseta de Sporting Cristal será entre el 17 y el 20 de julio, fecha asignada para el inicio del Torneo Clausura de la Liga 1. Los celestes recibirán a Deportivo Garcilaso en el Gallardo.

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