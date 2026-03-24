“Maguro” arribó al puerto de La Habana tras un trayecto complejo desde la península de Yucatán. | AFP

“Maguro” arribó al puerto de La Habana tras un trayecto complejo desde la península de Yucatán. | AFP

Cuba recibió el primer barco de ayuda humanitaria procedente de México en medio de una severa crisis energética agravada por el bloqueo de combustible del gobierno de Donald Trump. La embarcación forma parte del convoy internacional “Nuestra América”, una iniciativa impulsada por activistas y organizaciones de distintos países para aliviar la escasez de alimentos, medicinas y energía en la isla.

Paralelamente, la operación incluyó entregas aéreas previas desde Europa, América Latina y Estados Unidos, que trasladaron suministros esenciales durante la semana anterior. Estas acciones forman parte de un despliegue coordinado con el fin de transportar decenas de toneladas de ayuda, mientras autoridades cubanas destacaron la llegada de estos recursos como un gesto de solidaridad frente a la crisis interna.

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Más barcos llegarán a la isla esta semana

“Maguro” arribó al puerto de La Habana tras un trayecto complejo desde la península de Yucatán, con retrasos provocados por condiciones climáticas adversas y fallas técnicas durante la travesía. Su llegada marca el inicio de una flotilla que prevé el arribo de más embarcaciones en los próximos días.

Más barcos de ayuda humanitaria desde México llegarían entre el martes 24 y miércoles 25 de marzo. Foto: AFP

La embarcación transportaba alimentos, medicamentos y paneles solares, insumos considerados prioritarios ante la escasez energética y sanitaria que enfrenta el país. Según reportes, el convoy busca entregar alrededor de 50 toneladas de asistencia, incluyendo productos básicos como arroz, legumbres y equipos energéticos destinados a aliviar los cortes eléctricos.

Al aproximarse a la bahía habanera, los activistas rebautizaron simbólicamente el barco como “Granma 2.0” y realizaron una demostración pública en contra del bloqueo. La iniciativa ha sido interpretada por sus organizadores como una muestra de “solidaridad internacional”, mientras críticos cuestionan el impacto real de la ayuda en la población.

México media entre Estados Unidos y Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una estrategia diplomática con Washington y La Habana bajo el objetivo de impedir confrontaciones en el Caribe. A través de una interlocución activa, su gobierno facilita el diálogo bilateral y coordina el traslado seguro de asistencia humanitaria hacia la isla. Esta labor incluye el despliegue de barcos con suministros básicos y apoyo logístico a brigadas internacionales para sortear riesgos marítimos durante el trayecto hacia puertos cubanos.

La administración federal reafirma su rechazo histórico al bloqueo económico y defiende el principio de autodeterminación de los pueblos mediante soluciones multilaterales. La mandataria azteca enfatizó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debe canalizar la ayuda internacional en lugar de permitir medidas unilaterales o intervenciones violentas. “Estamos en contra de que se evite que llegue combustible y que haya represalias contra otros países”, dijo.

Actualmente, las autoridades mexicanas evalúan esquemas comerciales y humanitarios que permitan el envío de energéticos sin comprometer la operatividad nacional, consolidando así su rol como mediador estable en la zona.

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La Habana critica el “chantaje” de Washington

El Gobierno cubano denunció este martes la coacción y las tácticas de la administración de Trump para forzar la ruptura de convenios sanitarios en América Latina y el Caribe. Según el canciller Bruno Rodríguez, EE.UU. utiliza una "feroz presión y chantaje" con el objetivo de que las brigadas abandonen la región y se corten así los ingresos de divisas de la isla. Países como Honduras, Guatemala y Jamaica suspendieron recientemente estos servicios tras la campaña estadounidense que califica dicha labor como "trabajos forzados".

Cuba sostiene que esta estrategia castiga directamente a las comunidades desfavorecidas que dependen de la asistencia profesional. El funcionario afirmó que, tras el retiro de los especialistas, la Casa Blanca promete fondos "que sabemos que nunca llegarán ni beneficiarán a esas poblaciones". La ofensiva diplomática, sumada al bloqueo petrolero, busca forzar reformas económicas en la nación caribeña, mientras naciones como Antigua y Barbuda o Bahamas también reforman o cancelan sus vínculos de cooperación médica.