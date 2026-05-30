. Así están los sondeos de Invamer, Guarumo, AtlasIntel y CNC para las elecciones presidenciales en Colombia | AFP

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La encuesta más reciente en Colombia muestra una contienda abierta de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Aunque el candidato oficialista Iván Cepeda, respaldado por el proyecto político de Gustavo Petro, aparece primero en la mayoría de los sondeos, ninguno le otorga los votos suficientes para evitar una segunda vuelta. En contraste, Abelardo de la Espriella registra un crecimiento sostenido durante el último mes y se consolida como la principal figura de la derecha.

Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para votar en unos comicios marcados por la polarización política y una nueva ola de violencia. La mayoría de estudios coincide en que Cepeda liderará la primera ronda, mientras que De la Espriella y Paloma Valencia compiten por el segundo lugar. Además, varios escenarios de balotaje muestran resultados ajustados e incluso ventajas a candidatos de oposición frente al representante del oficialismo.

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Encuestas hoy en Colombia: quién va ganando según Invamer, Guaramo y más sondeos

Las mediciones publicadas durante mayo presentan diferencias en los porcentajes, aunque mantienen tendencias similares. Según Invamer, Cepeda encabeza la intención de voto con 44,6%, seguido por De la Espriella con 31,6% y Valencia con 14%. El estudio de Guarumo atribuye 37,1% al candidato del Pacto Histórico, mientras que el abogado obtiene 27,5% y la senadora alcanza 21,7%.

Por su parte, AtlasIntel muestra el escenario más competitivo. Esa firma sitúa a Cepeda con 37,7% y a De la Espriella con 36,3%, una diferencia dentro del margen de error. El Centro Nacional de Consultoría registra 33,4% para el aspirante oficialista y 30,9% para el líder de Defensores de la Patria. En casi todas las encuestas, el crecimiento más pronunciado corresponde a De la Espriella, quien pasó de ser un personaje secundario a disputar directamente el liderazgo electoral.

Los escenarios de segunda vuelta también reflejan incertidumbre. Guarumo, AtlasIntel y el Centro Nacional de Consultoría proyectan una ventaja para De la Espriella frente a Cepeda. En cambio, Invamer estima que el representante de la izquierda lograría imponerse tanto al abogado como a Paloma Valencia.

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Resultados elecciones Colombia 2026: fecha y cómo seguir el conteo

La primera vuelta presidencial se celebrará este domingo 31 de mayo. Si ninguno supera el 50% más uno de los votos válidos, Colombia acudirá a una segunda vuelta el 21 de junio con el objetivo de definir al sucesor de Gustavo Petro durante el período 2026-2030.

A pocas horas de la votación, las autoridades electorales destacan la confiabilidad de los sistemas de escrutinio. Una auditoría internacional realizada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a través de CAPEL, concluyó que las plataformas cumplen con los requisitos de seguridad, trazabilidad y transparencia.

El registrador nacional, Hernán Penagos, afirmó que el concepto técnico favorable “debe dar absoluta tranquilidad a toda la ciudadanía colombiana”, al señalar que los sistemas son confiables y cumplen con los estándares exigidos. La revisión incluyó procesos de preconteo, escrutinio, divulgación de resultados e infraestructura tecnológica, sin que se identificaran riesgos relevantes.