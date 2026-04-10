El éxito de la bebida latinoamericana reside en su equilibrio sensorial único y su textura espesa. | Ilustración con IA/ChatGPT/AFP

El éxito de la bebida latinoamericana reside en su equilibrio sensorial único y su textura espesa. | Ilustración con IA/ChatGPT/AFP

La gastronomía de América Latina destaca nuevamente en la lista de los mejores tipos de bebidas del mundo, publicada por TasteAtlas en abril de 2026. Un refresco sudamericano lidera el conteo total, mientras otra delicia obtiene el tercer lugar y el pisco sour de Perú alcanza la posición 17. Este reconocimiento internacional subraya el prestigio de las recetas tradicionales de la región frente a otros productos de consumo masivo.

La plataforma aclara que sus resultados provienen de votos de usuarios reales y filtros que eliminan sesgos. Según el portal, "estas clasificaciones no deben asumirse como una conclusión definitiva sobre la comida o bebida global", pero funcionan como un indicador de popularidad.

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¿Cuál es el mejor tipo de bebida del mundo?

La lulada colombiana obtuvo el primer puesto como la bebida más destacada en 2026. Esta delicia del Valle del Cauca logró una calificación de 4,5 sobre 5, consolidándose como un emblema de frescura. El portal especializado define esta mezcla fría como una preparada de lulo machacado, zumo de limón, agua, azúcar y hielo.

El éxito de la receta reside en su equilibrio sensorial único y su textura espesa. La guía gastronómica resalta que el fruto andino brinda un matiz cítrico esencial para alcanzar una “combinación perfecta de dulce y ácido”. Esta descripción ratifica la identidad culinaria de la región, donde el producto triturado ofrece una experiencia revitalizante para el paladar internacional.

El mejor tipo de bebida del mundo en 2026 es de Colombia. Foto: Taste Atlas

Ese reconocimiento potencia la visibilidad de Cali y su herencia cultural ante el mundo. La preparación comparte protagonismo con referentes locales como el champús o el cholado en la oferta turística oficial de Bogotá. Gracias a este galardón, el ícono vallecaucano trasciende fronteras y asegura su estatus como una joya imprescindible de la gastronomía global.

La segunda bebida latinoamericana que supera al pisco sour

Las aguas frescas ocupan el tercer lugar en el ranking mundial con un puntaje de 4,5, cifra que sobrepasa los 4,4 puntos del pisco sour peruano en la posición 17. Ese catálogo gastronómico define la preparación como una 'familia de bebidas sin alcohol muy extendida en México, elaborada con frutas, pepino, flores, semillas o cereales mezclados con azúcar y agua'.

La segunda mejor bebida del mundo es de México. Foto: Taste Atlas

La Secretaría de Agricultura azteca resalta la relevancia cultural de esta tradición líquida mediante ingredientes como limón con chía, horchata y jamaica. De acuerdo con el portal especializado, esas mezclas circulan de forma masiva en mercados o fondas y se sirven frías con hielo o trozos de fruta natural. El respaldo de fuentes oficiales y la presencia constante en el consumo popular refuerzan su estatus dentro del imaginario culinario internacional.

La versatilidad de este formato permite múltiples variantes regionales y estacionales, lo cual potencia su alcance entre diversos perfiles de consumidores. Actualmente, la plataforma posiciona a esta delicia como la «mejor bebida no alcohólica mexicana» en su base de datos. Gracias a dicha flexibilidad de recetas y su alta valoración, el producto de origen mexicano logra superar al emblemático destilado de uva en la presente edición del listado.

El pisco sour aparece en el top 20 del ranking mundial de mejor tipo de bebidas. Foto: Taste Atlas

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¿Cuáles son los 20 mejores tipos de bebida del mundo, según TasteAtlas 2026?

El ranking "Best Beverage Types in the World" integra vinos europeos con preparaciones tradicionales de Asia, el Cáucaso y África del Norte. La clasificación ratifica el prestigio de las mezclas latinoamericanas frente a los destilados más icónicos a nivel global.