El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la eliminación de la tarifa de seguridad para importaciones de Colombia

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la eliminación de la tarifa de seguridad para importaciones de Colombia

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la eliminación de la tarifa de seguridad aplicada a las importaciones procedentes de Colombia desde el 1 de junio, tras sostener una conversación con el candidato de derecha Abelardo de la Espriella. La decisión pone fin a varios meses de guerra comercial entre ambos países y ocurre a dos días de las elecciones presidenciales colombianas.

A través de la red X, Noboa aseguró que tomó la medida después de confirmar la voluntad del aspirante de derecha de impulsar una lucha conjunta contra el narcoterrorismo. “He dispuesto eliminar desde el 1 de junio la tasa de seguridad aplicada a los productos colombianos”, afirmó el líder ecuatoriano. La medida revierte una escalada arancelaria que había llegado al 100% y que afectó el comercio bilateral, las exportaciones colombianas y sectores vinculados a la cooperación energética.

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De la Espriella promete entregar “bandidos” a cambio de la apertura

La conversación de los dirigentes fue transmitida por redes sociales y mostró una inusual sintonía política. Durante el intercambio, Noboa planteó la necesidad de que Colombia entregue delincuentes ecuatorianos que permanecen en su territorio. “Necesitamos que nos manden algunos bandidos que tienen allá”, expresó el jefe de Estado.

De la Espriella respondió: “Cuente con eso”, y prometió fortalecer el resguardo fronterizo en caso de llegar al poder. Además, celebró el levantamiento de las tarifas y aseveró que trabajará junto a Ecuador en acuerdos comerciales, energéticos y de cooperación. “Se acaban los aranceles para las exportaciones”, escribió posteriormente en X.

El mandatario también informó que ambos coincidieron en avanzar hacia una relación más equilibrada en materia energética y en una mayor apertura económica. La disputa comercial había afectado el transporte de crudo, el suministro de electricidad y las relaciones bilaterales de Quito y Bogotá.

Petro denuncia intento de influir en las elecciones

La decisión provocó una inmediata reacción del oficialismo colombiano. Gustavo Petro ha sostenido que el Gobierno ecuatoriano busca influir en los comicios presidenciales para favorecer a sectores de extrema derecha. La videollamada entre Noboa y el postulante reforzó esas críticas.

Camilo Romero, exembajador de Colombia en Argentina y aliado del Gobierno, calificó el episodio como “muy grave” y pidió denunciarlo ante la comunidad internacional. Asimismo, acusó al candidato opositor de haberse aliado con un mandatario extranjero para obtener ventajas políticas durante la campaña presidencial.

Por su parte, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo tildó el encuentro como “una burda maniobra politiquera”. Mientras tanto, las encuestas sitúan a Iván Cepeda con la mayor intención de voto en la primera vuelta, seguido por De la Espriella, quien busca asegurar un lugar en el balotaje del 21 de junio.