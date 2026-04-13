HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar
Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar     Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar     Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar     
EN VIVO

Elecciones 2026 y Conteo Rápido EN VIVO: ¿Cuáles serán los resultados? | Epicentro Electoral - Réplica

Mundo

Este tren busca ser el más rápido de América Latina: superaría los 350 km/h y duplicaría al actual más veloz de Chile

Con una inversión de entre 10,000 a 20,000 millones de dólares, el TAV Brasil busca transformar el transporte regional, aliviando la congestión y ofreciendo alternativas más ecológicas y eficientes.

La construcción comenzará en 2027 tras una etapa de planificación detallada. Foto: IA.
La construcción comenzará en 2027 tras una etapa de planificación detallada. Foto: IA.

El tren de alta velocidad proyectado en Brasil busca convertirse en el más rápido de América Latina, superando los 350 km/h, según la información oficial. El proyecto, conocido como el TAV (Trem de Alta Velocidade), conectará las principales ciudades de Río de Janeiro, São Paulo y Campinas, con el objetivo de reducir drásticamente los tiempos de viaje entre ellas.

Con una inversión estimada de entre US$10.000 y US$20.000 millones, tiene el respaldo de autoridades brasileñas y expertos internacionales, quienes destacan su potencial para transformar el transporte regional, reduciendo la congestión en las autopistas y ofreciendo una alternativa más ecológica y eficiente que el transporte aéreo y terrestre.

TE RECOMENDAMOS

LOS ÁNGELES Y SU MISIÓN EN ESTE PLANO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Según medios brasileños, la construcción comenzará en 2027 tras una etapa de planificación detallada, y se prevé que entre en operación a principios de 2032.

PUEDES VER: El mejor plato de comida del mundo se cocina en América Latina y es considerado una elaboración básica en su país: no es el ceviche

lr.pe

Por encima del más veloz de Sudamérica

El proyecto en Brasil superará el servicio ferroviario Tren Chillán–Estación Central operado por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), con trenes de la serie SFB‑500 que alcanzan una rapidez máxima de 160 km/h, siendo el más rápido de Sudamérica.

Adquiridos como parte del plan de modernización “Chile sobre Rieles”, conectan la Estación Central de Santiago con Chillán —por ahora también con el tramo hasta Curicó— en alrededor de 3 h 40 min en su versión express, disminuyendo considerablemente los tiempos de viaje entre ambas ciudades.

Los convoyes, fabricados por CRRC‑Sifang y con capacidad para 236 pasajeros, representan un hito en la infraestructura ferroviaria chilena, marcando la primera vez en la historia del país que se logra esa velocidad operativa en servicio regular.

Proyectos que revolucionan el mundo

Japón está desarrollando actualmente el tren Serie L0, un maglev de levitación magnética que, en pruebas, alcanzó velocidades superiores a 603 km/h, lo que lo posiciona como el proyecto ferroviario más rápido a nivel global.

Esta tecnología elimina el contacto con las vías al elevar el vehículo mediante imanes, reduciendo la fricción y permitiendo cifras muy por encima de los trenes convencionales. Está siendo probado y desarrollado por Central Japan Railway Company (JR Central) y superaría ampliamente tanto al Maglev de Shanghái —que alcanza hasta 460,2 km/h— como a los más rápidos de Europa, como el TGV francés o el AGV Italo italiano, que operan entre 306 y 354 km/h en servicio comercial.

La nueva línea sobre la que operará, conocida como Chuo‑Shinkansen, está diseñada para conectar Tokio con Nagoya en apenas 40 minutos, frente a las 1 h 26 min o más que tardan los balas más veloces de Japón en esa ruta. Más adelante, se prevé extender el servicio hasta Osaka.

Notas relacionadas
Estos 3 países tienen los mejores panes de América Latina y top 25 del ranking mundial: Perú no aparece y fue superado por Chile

Estos 3 países tienen los mejores panes de América Latina y top 25 del ranking mundial: Perú no aparece y fue superado por Chile

LEER MÁS
El país de América Latina con el precio de gasolina más barato pese a la alza del petróleo en el mundo

El país de América Latina con el precio de gasolina más barato pese a la alza del petróleo en el mundo

LEER MÁS
Este país de América Latina tiene el precio de la gasolina más caro con casi 10 dólares el galón, según Bloomberg

Este país de América Latina tiene el precio de la gasolina más caro con casi 10 dólares el galón, según Bloomberg

LEER MÁS
China apuesta sus fichas por un país de América Latina con más de 500 autobuses para modernizar su transporte urbano en 2026

China apuesta sus fichas por un país de América Latina con más de 500 autobuses para modernizar su transporte urbano en 2026

LEER MÁS
Los 3 países cuyos trabajadores reciben el salario mínimo más alto en América Latina: pagos superan los US$630 al mes

Los 3 países cuyos trabajadores reciben el salario mínimo más alto en América Latina: pagos superan los US$630 al mes

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026 frente a las cifras del 2025: solo uno subiría 5%

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026 frente a las cifras del 2025: solo uno subiría 5%

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estos 3 países tienen los mejores panes de América Latina y top 25 del ranking mundial: Perú no aparece y fue superado por Chile

Estos 3 países tienen los mejores panes de América Latina y top 25 del ranking mundial: Perú no aparece y fue superado por Chile

LEER MÁS
El país de América Latina con el precio de gasolina más barato pese a la alza del petróleo en el mundo

El país de América Latina con el precio de gasolina más barato pese a la alza del petróleo en el mundo

LEER MÁS
El mejor plato de comida del mundo se cocina en América Latina y es considerado una elaboración básica en su país: no es el ceviche

El mejor plato de comida del mundo se cocina en América Latina y es considerado una elaboración básica en su país: no es el ceviche

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milett Figueroa confirma el fin de su relación con Marcelo Tinelli tras más de dos años juntos: "Estoy tranquila con mi decisión"

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Arequipa, según conteo OFICIAL de la ONPE?

Cerrón, Cavero, Tudela y más: los congresistas que buscaban la reelección y no pasaron la valla electoral

Mundo

El país de América Latina que supera a Perú y Colombia con la mayor producción de paltas en el mundo: le exporta más a EE.UU.

Este país de América Latina destaca como el mayor productor de pescado en el mundo junto a China: supera a EE.UU. y Rusia

China desea ser una potencia en la Antártida tras desafiar a EE.UU. y Rusia con sus cinco bases científicas y una nueva ley

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Arequipa, según conteo OFICIAL de la ONPE?

Cerrón, Cavero, Tudela y más: los congresistas que buscaban la reelección y no pasaron la valla electoral

Resultados Elecciones 2026 en Moquegua: quién fue electo senador y quiénes diputados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025