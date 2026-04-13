Este tren busca ser el más rápido de América Latina: superaría los 350 km/h y duplicaría al actual más veloz de Chile

El tren de alta velocidad proyectado en Brasil busca convertirse en el más rápido de América Latina, superando los 350 km/h, según la información oficial. El proyecto, conocido como el TAV (Trem de Alta Velocidade), conectará las principales ciudades de Río de Janeiro, São Paulo y Campinas, con el objetivo de reducir drásticamente los tiempos de viaje entre ellas.

Con una inversión estimada de entre US$10.000 y US$20.000 millones, tiene el respaldo de autoridades brasileñas y expertos internacionales, quienes destacan su potencial para transformar el transporte regional, reduciendo la congestión en las autopistas y ofreciendo una alternativa más ecológica y eficiente que el transporte aéreo y terrestre.

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Según medios brasileños, la construcción comenzará en 2027 tras una etapa de planificación detallada, y se prevé que entre en operación a principios de 2032.

Por encima del más veloz de Sudamérica

El proyecto en Brasil superará el servicio ferroviario Tren Chillán–Estación Central operado por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), con trenes de la serie SFB‑500 que alcanzan una rapidez máxima de 160 km/h, siendo el más rápido de Sudamérica.

Adquiridos como parte del plan de modernización “Chile sobre Rieles”, conectan la Estación Central de Santiago con Chillán —por ahora también con el tramo hasta Curicó— en alrededor de 3 h 40 min en su versión express, disminuyendo considerablemente los tiempos de viaje entre ambas ciudades.

Los convoyes, fabricados por CRRC‑Sifang y con capacidad para 236 pasajeros, representan un hito en la infraestructura ferroviaria chilena, marcando la primera vez en la historia del país que se logra esa velocidad operativa en servicio regular.

Proyectos que revolucionan el mundo

Japón está desarrollando actualmente el tren Serie L0, un maglev de levitación magnética que, en pruebas, alcanzó velocidades superiores a 603 km/h, lo que lo posiciona como el proyecto ferroviario más rápido a nivel global.

Esta tecnología elimina el contacto con las vías al elevar el vehículo mediante imanes, reduciendo la fricción y permitiendo cifras muy por encima de los trenes convencionales. Está siendo probado y desarrollado por Central Japan Railway Company (JR Central) y superaría ampliamente tanto al Maglev de Shanghái —que alcanza hasta 460,2 km/h— como a los más rápidos de Europa, como el TGV francés o el AGV Italo italiano, que operan entre 306 y 354 km/h en servicio comercial.

La nueva línea sobre la que operará, conocida como Chuo‑Shinkansen, está diseñada para conectar Tokio con Nagoya en apenas 40 minutos, frente a las 1 h 26 min o más que tardan los balas más veloces de Japón en esa ruta. Más adelante, se prevé extender el servicio hasta Osaka.