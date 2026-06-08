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Excelente noticia para Panamá: el Canal instalará una planta solar que producirá 26 GWh al año y cubrirá 15% del consumo desde 2027

La Autoridad del Canal de Panamá impulsa un plan ecológico que incluye vehículos eléctricos y remolcadores híbridos, así como programas de conservación de la biodiversidad.

La Autoridad del Canal de Panamá ha adjudicado un contrato para la construcción de una planta fotovoltaica, que comenzará a operar en enero de 2027, dentro de su estrategia de sostenibilidad.
La Autoridad del Canal de Panamá ha adjudicado un contrato para la construcción de una planta fotovoltaica, que comenzará a operar en enero de 2027, dentro de su estrategia de sostenibilidad. | Ilustración con IA/ChatGPT
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La Autoridad del Canal de Panamá adjudicó un contrato para construir una planta fotovoltaica que iniciará operaciones en enero del 2027. Esta obra destaca como un pilar de la estrategia de sostenibilidad energética de la vía interoceánica, cuyo fin es diversificar sus fuentes de electricidad y disminuir la dependencia de los sistemas térmicos convencionales que hoy predominan en el territorio panameño.

El anuncio, efectuado durante las actividades del Día Mundial del Medio Ambiente, define al proyecto como una de las 'principales apuestas' de la administración para la descarbonización institucional y la transición hacia energías limpias. Con este plan, la organización asume un compromiso frente al cambio climático, lo que fortalece su resiliencia operativa ante los nuevos desafíos del entorno.

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¿Cómo transformará la nueva planta solar la energía del Canal de Panamá?

La Autoridad del Canal instalará un proyecto fotovoltaico diseñado para generar 26 gigavatios hora (GWh) de electricidad al año. Esta producción cubrirá aproximadamente el 15% del consumo energético total de las operaciones de la vía interoceánica una vez que entre en servicio. El organismo oficial y diversos medios confirmaron la magnitud de este avance de infraestructura.

El desarrollo de esta central se alinea con un enfoque integral de sostenibilidad que busca fortalecer la resiliencia climática del sistema. La iniciativa pretende disminuir los gases de efecto invernadero (GEI) y complementar otros planes ambientales, en un contexto en el que el país todavía depende en gran medida de la generación térmica para cubrir su demanda eléctrica.

Esta obra no convertirá a la vía navegable en uno de los mayores productores de recursos renovables de la nación, pero sí la posiciona como un actor relevante en el mercado. El sector energético panameño registra un crecimiento significativo en la última década y cuenta con más de 80 parques solares activos en su territorio.

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¿Cómo avanza Panamá en su plan de movilidad limpia y sostenibilidad?

La Autoridad del Canal impulsa una estrategia ecológica que transforma su parque automotor terrestre con la incorporación de vehículos eléctricos. Estos automóviles forman parte de un plan de sostenibilidad institucional diseñado para modernizar el transporte interno. La iniciativa busca disminuir el impacto ambiental directo en la zona mediante el uso de energías alternativas.

En el ámbito marítimo, la institución adquirió 10 remolcadores híbridos destinados a las operaciones de tránsito y atraque de buques. Dichas embarcaciones emplean sistemas eléctricos integrados que reducen el consumo de combustible fósil y mitigan las emisiones contaminantes. Esta adjudicación representa un avance tecnológico para la flota de apoyo del Canal de Panamá.

Por último, la entidad promueve programas de conservación en la cuenca hidrográfica para salvaguardar la biodiversidad de las zonas circundantes. Estas acciones incentivan la protección forestal y la gestión sostenible del agua con el fin de asegurar la regulación hídrica. Asimismo, las tareas de reforestación favorecen la captura de carbono en toda la región canalera.

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