Gustavo Petro anuncia que restablecerá relaciones diplomáticas con Perú si Roberto Sánchez gana las elecciones
Sus declaraciones causaron polémica porque se produjeron cuando el conteo electoral aún no había concluido y la diferencia entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori seguía siendo mínima.
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Gustavo Petro se adelantó al resultado oficial de las elecciones en Perú y celebró públicamente la aparente victoria de Roberto Sánchez sobre Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral. El mandatario colombiano aseguró que, si se confirma el triunfo del candidato de izquierda, restablecerá completamente las relaciones con Colombia, afectadas desde la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo.
A través de su cuenta de X, Petro afirmó que “el progresismo acaba de ganar la presidencia del Perú y ha derrotado la fuerza más de extrema derecha de ese país”. También sostuvo que Castillo fue “reivindicado” por el pueblo peruano debido a la cercanía política que mantiene con Sánchez. Además, anunció que propondrá al futuro Gobierno una mayor integración regional mediante una articulación entre la Comunidad Andina y Mercosur.
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Las declaraciones llegaron cuando el proceso electoral aún permanecía abierto. Según los datos difundidos por la ONPE con el 93,94% de las mesas escrutadas, Roberto Sánchez registraba el 50,01% de los votos frente al 49,99% obtenido por Keiko, una diferencia mínima que mantenía la incertidumbre sobre el desenlace de las presidenciales peruanas.
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Petro, además, recordó antiguos enfrentamientos políticos con la lideresa de Fuerza Popular. En otro mensaje, criticó a la líder de derecha por sus declaraciones pasadas sobre Colombia y señaló que una eventual derrota no tendría relación con cuestiones raciales, sino con el legado político de su padre, el fallecido exdictador Alberto Fujimori.
Oposición colombiana respalda a Keiko Fujimori
Mientras Petro expresaba su respaldo implícito al postulante de izquierda, desde la oposición colombiana surgieron voces favorables a Keiko Fujimori. La senadora María Fernanda Cabal, una de las principales críticas del Gobierno colombiano, manifestó públicamente su apoyo a la candidata peruana durante una entrevista con el periodista Luis Carlos Vélez.
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“Va a ganar Keiko Fujimori en el Perú (…) soy su amiga”, afirmó Cabal. La congresista consideró que la participación suele aumentar en una segunda vuelta y sostuvo que muchos ciudadanos terminan definiendo su voto en esta etapa decisiva.
La dirigente del Centro Democrático también vinculó los comicios peruanos con cambios políticos más amplios en la región. Según declaró, América Latina atraviesa una transformación impulsada por corrientes conservadoras. En ese contexto, mencionó su cercanía con figuras como Javier Milei, José Antonio Kast y Santiago Abascal.