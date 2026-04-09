El precio de la gasolina se dispara en este país de América Latina a casi 10 dólares el galón, según asegura Bloomberg

Según el reporte de Bloomberg Línea, los precios de la gasolina en América Latina presentan marcadas diferencias entre gobiernos, siendo Uruguay el que registra el costo más caro a abril de 2026, con un valor aproximado de US$7,6 por galón. Esta cifra lo ubica claramente por encima del promedio regional, estimado en alrededor de US$5,58 por galón, evidenciando un escenario de encarecimiento significativo en comparación con otros mercados de la región.

“Los países más ricos tienen costos más altos, mientras que los más pobres y los productores y exportadores de petróleo tienen valores significativamente más escasos. Una excepción notable es Estados Unidos, un país económicamente avanzado con tarifas bajas de gasolina”, explica Global Petrol Prices.

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El análisis destaca que la región muestra una amplia dispersión en los montos: mientras Montevideo y Santiago se ubican entre los más caros, otras naciones como Venezuela presentan los importes más reducidos debido a subsidios estatales.

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La gasolina más cara

El monto de los combustibles en Uruguay está regulado por el Estado a través del Poder Ejecutivo y la empresa pública ANCAP, que tiene el monopolio de refinación y comercialización. Según datos oficiales vigentes desde el 1 de marzo de 2026, el máximo de venta al público de la gasolina es de $76,88 pesos uruguayos por litro para la nafta Súper 95 y $79,40 por litro para la Premium 97.

El sistema de cotización en esta nación funciona mediante ajustes periódicos (generalmente bimensuales), basados en el llamado Precio de Paridad de Importación (PPI), calculado por el regulador estatal URSEA. Esto implica que los precios internos no son completamente libres, sino que combinan factores mundiales con decisiones fiscales del gobierno.

¿Cuál es la situación en Chile?

En el caso de Santiago, el costo alcanza aproximadamente los US$6,2 por galón a abril de 2026, según el reporte de Bloomberg Línea. Esta alza en particular se produjo por una combinación clara de factores internacionales y resoluciones internas.

En primer lugar, hubo un fuerte shock externo: el combustible subió bruscamente debido a tensiones geopolíticas en Medio Oriente, lo que elevó el precio del crudo a nivel global. Como la nación importa prácticamente todo lo que consume, este aumento se trasladó directamente a los costos internos de los combustibles.

En segundo lugar, este impacto externo se amplificó por variables económicas locales. Durante marzo de 2026, el tipo de cambio subió cerca de un 6%, mientras que el del recurso aumentó alrededor de un 39%, lo que encareció aún más la gasolina en el país. Como resultado, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) comenzó a reflejar estas alzas en sus informes semanales.