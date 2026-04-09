HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Cierres de campaña de RLA, López-Chau y Marisol Pérez Tello | Epicentro Electoral - Réplica

Mundo

El precio de la gasolina se dispara en este país de América Latina a casi 10 dólares el galón, según asegura Bloomberg

El informe de Bloomberg Línea destaca que la regulación estatal en Uruguay, a través de ANCAP. En Chile, el precio de la gasolina en Santiago asciende a US$6,2 por galón.

El análisis destaca que la región muestra una amplia dispersión en los montos. Foto: Composición LR
El análisis destaca que la región muestra una amplia dispersión en los montos. Foto: Composición LR

Según el reporte de Bloomberg Línea, los precios de la gasolina en América Latina presentan marcadas diferencias entre gobiernos, siendo Uruguay el que registra el costo más caro a abril de 2026, con un valor aproximado de US$7,6 por galón. Esta cifra lo ubica claramente por encima del promedio regional, estimado en alrededor de US$5,58 por galón, evidenciando un escenario de encarecimiento significativo en comparación con otros mercados de la región.

“Los países más ricos tienen costos más altos, mientras que los más pobres y los productores y exportadores de petróleo tienen valores significativamente más escasos. Una excepción notable es Estados Unidos, un país económicamente avanzado con tarifas bajas de gasolina”, explica Global Petrol Prices.

TE RECOMENDAMOS

SANAR EL LINAJE FEMENINO: LAS HERIDAS QUE HEREDAMOS SIN DARNOS CUENTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El análisis destaca que la región muestra una amplia dispersión en los montos: mientras Montevideo y Santiago se ubican entre los más caros, otras naciones como Venezuela presentan los importes más reducidos debido a subsidios estatales.

PUEDES VER: China apuesta sus fichas por un país de América Latina con más de 500 autobuses para modernizar su transporte urbano en 2026

lr.pe

La gasolina más cara

El monto de los combustibles en Uruguay está regulado por el Estado a través del Poder Ejecutivo y la empresa pública ANCAP, que tiene el monopolio de refinación y comercialización. Según datos oficiales vigentes desde el 1 de marzo de 2026, el máximo de venta al público de la gasolina es de $76,88 pesos uruguayos por litro para la nafta Súper 95 y $79,40 por litro para la Premium 97.

El sistema de cotización en esta nación funciona mediante ajustes periódicos (generalmente bimensuales), basados en el llamado Precio de Paridad de Importación (PPI), calculado por el regulador estatal URSEA. Esto implica que los precios internos no son completamente libres, sino que combinan factores mundiales con decisiones fiscales del gobierno.

¿Cuál es la situación en Chile?

En el caso de Santiago, el costo alcanza aproximadamente los US$6,2 por galón a abril de 2026, según el reporte de Bloomberg Línea. Esta alza en particular se produjo por una combinación clara de factores internacionales y resoluciones internas.

En primer lugar, hubo un fuerte shock externo: el combustible subió bruscamente debido a tensiones geopolíticas en Medio Oriente, lo que elevó el precio del crudo a nivel global. Como la nación importa prácticamente todo lo que consume, este aumento se trasladó directamente a los costos internos de los combustibles.

En segundo lugar, este impacto externo se amplificó por variables económicas locales. Durante marzo de 2026, el tipo de cambio subió cerca de un 6%, mientras que el del recurso aumentó alrededor de un 39%, lo que encareció aún más la gasolina en el país. Como resultado, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) comenzó a reflejar estas alzas en sus informes semanales.

Notas relacionadas
¿Dónde encontrar combustible más barato en Lima y provincias? AQUÍ los puntos con mejores precios HOY

¿Dónde encontrar combustible más barato en Lima y provincias? AQUÍ los puntos con mejores precios HOY

LEER MÁS
Este país de Sudamérica tiene una de las gasolinas más baratas del mundo, después de Venezuela, pese a la guerra en Medio Oriente

Este país de Sudamérica tiene una de las gasolinas más baratas del mundo, después de Venezuela, pese a la guerra en Medio Oriente

LEER MÁS
Gobierno de Rodrigo Paz enfrenta crisis en Bolivia por gasolina contaminada que dañó más de 10.000 vehículos

Gobierno de Rodrigo Paz enfrenta crisis en Bolivia por gasolina contaminada que dañó más de 10.000 vehículos

LEER MÁS
¿Sabías que todos los pandas del mundo pertenecen a China? Solo México es dueño de uno

¿Sabías que todos los pandas del mundo pertenecen a China? Solo México es dueño de uno

LEER MÁS
El ÚNICO país del mundo que tiene una Biblia en su bandera: está en Latinoamérica y la porta desde 1913

El ÚNICO país del mundo que tiene una Biblia en su bandera: está en Latinoamérica y la porta desde 1913

LEER MÁS
El país de Oceanía que tendría el rascacielos de madera más alto del mundo: megaproyecto busca superar al edificio Ascent de EE. UU.

El país de Oceanía que tendría el rascacielos de madera más alto del mundo: megaproyecto busca superar al edificio Ascent de EE. UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Los 3 países cuyos trabajadores reciben el salario mínimo más alto en América Latina: pagos superan los US$630 al mes

Los 3 países cuyos trabajadores reciben el salario mínimo más alto en América Latina: pagos superan los US$630 al mes

LEER MÁS
China apuesta sus fichas por un país de América Latina con más de 500 autobuses para modernizar su transporte urbano en 2026

China apuesta sus fichas por un país de América Latina con más de 500 autobuses para modernizar su transporte urbano en 2026

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026 frente a las cifras del 2025: solo uno subiría 5%

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026 frente a las cifras del 2025: solo uno subiría 5%

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El precio de la gasolina se dispara en este país de América Latina a casi 10 dólares el galón, según asegura Bloomberg

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Triple asesinato en Bolivia: víctimas serían peruanas y crimen tendría vínculo con el narcotráfico

Mundo

El país de América Latina con el precio de gasolina más barato pese a la alza del petróleo en el mundo

La ciudad de Sudamérica que tiene una de las 20 calles del mundo que debes visitar una vez en la vida, según The Telegraph

Melania Trump negó alguna "relación" con el pederasta Jeffrey Epstein y pide audiencias en el Congreso para las sobrevivientes

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Elecciones 2026: así se aplicará la valla electoral para el Senado

Multa por no votar este domingo 12 de abril: cuánto pagarás en estas Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025