China cambia las reglas de la construcción con enormes burbujas para eliminar el ruido y el polvo en las ciudades

En Pekín, un proyecto de renovación de una librería utiliza una membrana que bloquea más del 95% del polvo y mantiene el ruido por debajo de 50 decibelios. | Foto: Composición LR | Gobierno Popular del Distrito de Dongcheng, Pekín.

En Pekín, un proyecto de renovación de una librería utiliza una membrana que bloquea más del 95% del polvo y mantiene el ruido por debajo de 50 decibelios. | Foto: Composición LR | Gobierno Popular del Distrito de Dongcheng, Pekín.

La industria de la construcción en China experimenta una transformación inusual con la implementación de gigantescas cúpulas inflables que encapsulan obras en zonas urbanas. Estas estructuras buscan reducir de forma drástica la contaminación acústica y la dispersión de partículas, dos de los principales problemas que enfrentan los residentes que viven cerca de proyectos.

La iniciativa responde a una necesidad creciente en ciudades densamente pobladas, donde los trabajos de edificación suelen generar molestias constantes. Bajo este nuevo enfoque, las obras quedan completamente cubiertas por una especie de burbuja que actúa como barrera física.

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A medida que se implementan en ciudades saturadas, estas "burbuja" permiten trabajar bajo condiciones controladas, reduciendo el impacto del clima y acortando los plazos de obra.

Uno de los casos más representativos se desarrolla en Pekín, específicamente en la calle Wangfujing, donde la renovación de una librería se lleva a cabo bajo una membrana cerrada. Según autoridades del distrito de Dongcheng, esta cobertura logra bloquear más del 95% del polvo y mantener el ruido por debajo de los 50 decibelios, niveles compatibles con la actividad comercial y residencial.

Cúpulas inflables: una solución para ciudades saturadas

El principio de estas estructuras es sencillo: aislar la obra del exterior. Al funcionar como un recinto hermético con ventilación controlada, evitan que el polvo generado por excavaciones o perforaciones se disperse hacia calles, viviendas y comercios.

El control del sonido es otro eje clave. En áreas con alta afluencia de personas, el ruido constante de maquinaria pesada no solo genera incomodidad, sino que también impacta en la actividad económica. Por ello, disminuir los niveles acústicos se ha convertido en una prioridad en zonas comerciales y turísticas.

Además, trabajar bajo estas cubiertas permite reducir la dependencia de las condiciones climáticas. Autoridades locales señalan que el impacto del clima en los tiempos de obra puede disminuir hasta en un 90%, lo que se traduce en plazos más cortos y menor interrupción para los vecinos.

Estructuras de gran escala

La innovación también ha sido aplicada en Jinan, donde una cúpula de aproximadamente 50 metros de altura cubre una superficie cercana a los 20.000 metros cuadrados. Este tipo de instalaciones, visibles a gran distancia, se han convertido en un símbolo de la apuesta tecnológica del país en materia de urbanismo.

En el proyecto “Honglou 1905”, estas membranas están fabricadas con materiales como PVDF, capaces de filtrar hasta el 90% de la radiación ultravioleta y ofrecer resistencia al fuego. Además, integran sensores que monitorean variables como presión y temperatura, garantizando la estabilidad de la estructura durante su funcionamiento.

De acuerdo con reportes técnicos, la reducción del ruido puede alcanzar alrededor del 80%, mientras que el proceso de inflado completo de la cúpula puede tomar unas 10 horas, lo que permite su rápida implementación en proyectos de gran escala.

Cuáles son los beneficios de las mega burbujas

Para los habitantes de zonas intervenidas, el impacto es inmediato: menos polvo en fachadas, menor contaminación sonora y una convivencia más llevadera con los trabajos. La propuesta apunta a compatibilizar el desarrollo urbano con la calidad de vida en entornos densos.

Sin embargo, este modelo también plantea interrogantes. El funcionamiento continuo de ventiladores y sistemas de control implica un consumo energético adicional, lo que abre el debate sobre su sostenibilidad a largo plazo. Asimismo, mantener condiciones adecuadas dentro de la burbuja —como la calidad del aire y la temperatura— resulta clave para garantizar la seguridad de los trabajadores.