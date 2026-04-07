Donald Trump lanza advertencia extrema: “Toda la civilización morirá esta noche” si Irán no cede antes del ultimátum por el Estrecho de Ormuz

Donald Trump afirmó que Estados Unidos ganó la guerra contra Irán. | Composición LR

Donald Trump afirmó que Estados Unidos ganó la guerra contra Irán. | Composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este martes una advertencia extrema contra Irán al asegurar que “toda una civilización morirá esta noche” si no se alcanza un acuerdo antes de las 8.00 p. m. (hora del Este) para reabrir el estratégico Estrecho de Ormuz.

El mensaje fue difundido en sus redes sociales y reforzado en una transmisión oficial de la Casa Blanca, donde se subrayó el carácter decisivo del plazo. La advertencia se produce en medio de una nueva escalada militar en Medio Oriente, con ataques cruzados entre Israel e Irán.

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Según reportes de The New York Times, el mandatario describió la jornada como un punto de inflexión global, mientras que Associated Press advierte que la postura de Washington ha evolucionado hacia amenazas directas contra infraestructura crítica iraní, evidenciando un endurecimiento sin precedentes.

Ultimátum con riesgo de guerra

Trump ha condicionado evitar ataques a que Irán levante lo que considera un bloqueo del Estrecho de Ormuz, una vía por donde transita una parte sustancial del petróleo mundial. De no cumplirse esta exigencia, advirtió que puentes, plantas eléctricas y otras infraestructuras serían destruidas.

Especialistas en derecho internacional alertan que atacar infraestructura civil podría constituir un crimen de guerra. Desde Teherán, voceros militares han respondido que cualquier ofensiva será contestada de forma “aplastante y extensa”.

Escalada militar y temor regional

En paralelo al ultimátum, la confrontación se intensifica. Bombardeos sobre infraestructuras iraníes y ataques contra instalaciones energéticas en países del Golfo han elevado la tensión en toda la región, aumentando el riesgo de una expansión del conflicto.

Diplomacia al límite

Los intentos de mediación no han logrado avances concretos. Propuestas de alto al fuego han sido rechazadas, lo que refuerza la incertidumbre sobre el desenlace de las próximas horas.

La advertencia de Trump —difundida por la Casa Blanca y cubierta por The New York Times y Associated Press— coloca al mundo ante un momento crítico.

Con el plazo acercándose, la comunidad internacional permanece en alerta ante lo que podría convertirse en un punto de quiebre en la historia contemporánea.

(Noticia en desarrollo)