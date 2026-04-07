Elecciones 2026: ¿hasta qué edad debes votar obligatoriamente este 12 de abril?

Elecciones 2026: a partir de los 70 años no es obligatorio ir a votar. | Composición LR | Foto: composición LR

Elecciones 2026: a partir de los 70 años no es obligatorio ir a votar. | Composición LR | Foto: composición LR

A pocos días de las elecciones del 12 de abril, una de las dudas más frecuentes entre los ciudadanos es hasta qué edad están obligados a votar y en qué casos pueden evitar una multa por no acudir a las urnas.

La normativa electoral establece que el voto es obligatorio para las personas entre 18 y 69 años. Desde los 70 años, el sufragio pasa a ser opcional, por lo que quienes están en ese grupo pueden no votar sin recibir ninguna sanción económica.

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Esta regla se aplica a todo el proceso electoral, sin importar el tipo de elección. La obligación de votar depende únicamente de la edad del ciudadano.

Por eso, es importante revisar si estás dentro del grupo que debe votar, ya que no asistir, cuando corresponde, implica una multa fijada por las autoridades electorales.

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¿Hasta qué edad es obligatorio votar?

El voto obligatorio alcanza a todos los ciudadanos mayores de edad hasta los 69 años. Si una persona dentro de ese rango no vota el día de las elecciones, recibe una sanción económica.

Desde los 70 años, el voto deja de ser obligatorio. En estos casos, la participación es voluntaria y no hay multa por no acudir.

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede votar el 12 de abril?

La jornada electoral del 12 de abril tendrá un horario definido a nivel nacional. Los ciudadanos podrán acudir a votar desde las 7.00 a. m. hasta las 5.00 p. m. en sus respectivos locales de votación.

Las mesas de sufragio abrirán de manera puntual y se permitirá votar a quienes estén dentro del local o en la fila antes de la hora de cierre.