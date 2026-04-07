Elecciones 2026: Misión de la Unión Europea desplegó a 50 observadores para los comicios electorales

Llegada de los 50 observadores que forman parte de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. | Foto: Marco Cotrina

Llegada de los 50 observadores que forman parte de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. | Foto: Marco Cotrina

A puertas de las elecciones presidenciales 2026, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea ha desplegado a 50 observadores para inspeccionar el desarrollo de la jornada electoral este 12 de abril. La reciente implementación del personal se suma a otros 50 observadores que ya se encuentran trabajando desde marzo en todas las regiones del Perú.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Unión Europea, el grupo de representantes observará la apertura de los centros de votación, lo que sucede durante la jornada, el cierre de las mesas, el adecuado escrutinio y, finalmente, la publicación de los resultados.

TE RECOMENDAMOS CASTILLO EN CAMPAÑA Y RLA DESESPERADO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Ante la labor de los observadores, el jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Alexander Gray, resaltó la importancia de la función supervisora y el informe que comprenda el desarrollo integral del sufragio. “Sus observaciones e informes a lo largo del día serán un elemento crucial para nuestra evaluación imparcial y objetiva de estas importantes elecciones”, agregó.

En el documento se precisa que 50 observadores ya vienen realizando un seguimiento de cómo se viene desarrollando la administración y los preparativos para los comicios del próximo domingo. “El despliegue de observadores de corto plazo se suma al trabajo de los 50 observadores de largo plazo que se encuentran trabajando en todo el Perú desde mediados de marzo”.

Sus funciones se centran en el seguimiento del entorno preelectoral, de los preparativos de la administración electoral, de las actividades de campaña y de las iniciativas de educación cívica, entre otros aspectos relacionados con la gestión de las elecciones presidenciales.

El jefe adjunto de la Misión Electoral aclaró que los observadores de largo plazo llegaron hace tres semanas, ya que su labor se concentra en el registro previo a las elecciones. En el caso de los observadores de corto plazo, quienes llegaron hace tres días, se encargan de reforzar el trabajo que se viene realizando, así como de supervisar que todo se lleve de manera correcta el 12 de abril. El objetivo de ambos grupos de observadores es dar conformidad e informar que los comicios se lleven de forma correcta.

Alexander Gray también manifestó su respaldo al desarrollo de las dos fechas de debate presidencial porque, según el jefe adjunto, el evento permitió que el electorado se informe mejor al escuchar las propuestas de los candidatos. “Lo vemos muy positivo que el Jurado Nacional de Elecciones haya preparado estos debates. Sirve para un voto informado. El electorado ha tenido la oportunidad de informarse sobre quiénes son los candidatos que están en estos comicios”, indicó.

Del mismo modo, a la Misión de Observación Electoral se va a incorporar una delegación de miembros del Parlamento Europeo y 30 observadores de corto plazo que vienen en representación de otros Estados miembros de la Unión Europea y de los países socios en Perú. “Más cerca de las elecciones se va a juntar a la misión, para reforzar nuestros números, una delegación de eurodiputados y diplomáticos de nuestros estados miembros que van a participar como observadores: para la misma jornada vamos a ser más de 150 de la Unión Europea”, señaló el jefe adjunto.

Gray resaltó la complejidad de esta elección por el número elevado de partidos. “Implica más trabajo para la administración electoral en muchos sentidos”, señaló el jefe adjunto.

Sin embargo, mencionó que el ejercicio de supervisión era necesario para emitir sugerencias que fortalezcan la transparencia durante los próximos comicios. En esa línea, Gray mencionó que muchas de sus recomendaciones fueron tomadas en cuenta.

“Desde el 2001 han estado con misiones de observación y siempre compartimos un informe exhaustivo. En Perú, muchas de las recomendaciones en el transcurso de los 20 años han sido tomadas en cuenta e implementadas”.

Gray aclaró que 10 expertos que radican en Lima permanecerán hasta que culmine el proceso electoral, incluyendo una posible segunda vuelta presidencial. Además, reiteró que durante el proceso no se hará ninguna declaración y que se esperará hasta después de las elecciones, que va a ser el 14 de abril, para realizar una conferencia de prensa y compartir los primeros hallazgos.