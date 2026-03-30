Arqueólogos chinos descubren una ciudad de 3.000 años de antigüedad y ofrecen nuevas pistas sobre la vida cotidiana en la Edad del Hierro

Investigadores de China y Uzbekistán realizaron nuevos descubrimientos en el yacimiento de Bandikhan II. | IA de LR | Imagen referencial

Investigadores de China y Uzbekistán realizaron nuevos descubrimientos en el yacimiento de Bandikhan II. | IA de LR | Imagen referencial

El yacimiento de Bandikhan II fue escenario de un nuevo hallazgo. Con apoyo de la Universidad Estatal de Termez y del Museo Arqueológico de Termez, el equipo de la Facultad de Patrimonio Cultural de la Universidad del Noroeste de China descubrió una ciudad de 3.000 años de antigüedad en la región de Surxondaryo, ubicada en Uzbekistán, Asia Central.

El asombroso descubrimiento ofrece nuevas pistas sobre la organización urbana, los métodos de construcción y la vida cotidiana durante la temprana Edad del Hierro. Con un diseño de planta cuadrada, el lugar fue construido en el siglo X y utilizado hasta el siglo VIII. Ambos periodos son anteriores a Cristo.

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Arqueólogos chinos descubren ciudad de 3.000 años en Asia Central

En declaraciones al Global Times, el arqueólogo chino Zhu Jiangsong señaló que la excavación reveló, por primera vez, la estructura urbana, las técnicas de construcción y el uso que tuvo la ciudad durante la temprana Edad del Hierro.

Aunque el yacimiento se descubrió en 1969, las excavaciones comenzaron recién en 2023, cuando se conformó el equipo de investigación. Los trabajos de campo comenzaron en la sección oriental del sitio y confirmaron que la capa inferior data de la temprana Edad del Hierro. Con esta evidencia, el asentamiento se posiciona como el más grande y mejor conservado identificado en el oasis de Bandikhan.

Se estima que la superficie total del asentamiento alcanza unos 10.000 metros cuadrados, pero hasta ahora solo se han explorado 300 de ellos. Según Jiangsong, los investigadores prevén extender los trabajos en próximas temporadas con el fin de lograr una visión más completa del sitio.

Nuevas pistas sobre la vida cotidiana en la temprana Edad del Hierro

Un nicho de lámpara, un lecho, restos de cerámica, herramientas de piedra, jarras carenadas, cuencos, platos de fondo y otros objetos de bronce vinculados a la tradición cultural Yaz de la temprana Edad del Hierro figuran entre los hallazgos más representativos.

Además, se identificó una muralla oriental de 2,1 metros de altura y 6,15 metros de ancho, construida con tierra compactada sobre una capa nivelada de suelo amarillo. Este tipo de estructura refleja la evolución de los diseños urbanos desde la Edad del Bronce y muestra similitudes con otros sitios del oasis de Bandikhan, aunque difiere de localidades contemporáneas como Talashkantepa.

En la muralla se hallaron un espacio de almacenamiento de 3,69 metros, cinco habitaciones, tabiques interiores, pilares de soporte e indicios del uso de fuego. "El yacimiento es un centro urbano bien conservado y estructuralmente intacto del antiguo reino bactriano, que data del período posterior al declive de la cultura de la Edad de Bronce de la región y anterior a la expansión del Imperio Persa Aqueménida", remarcó Zhu Jiangsong.

Los descubrimientos aportan datos clave sobre la vida cotidiana, las técnicas de construcción y la organización urbana en el sur de Asia Central durante la temprana Edad del Hierro.