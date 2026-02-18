Unos pescadores españoles hacen un descubrimiento que obliga a los científicos a revisar la historia de hace 160 años

Un ejemplar de tiburón blanco fue encontrado en el mar Mediterráneo español. Foto: Shutterstock / Alessandro De Maddalena

Un ejemplar de tiburón blanco fue encontrado en el mar Mediterráneo español. Foto: Shutterstock / Alessandro De Maddalena

En abril de 2023, un grupo de pescadores capturó de forma accidental un tiburón blanco juvenil, un animal poco habitual en las aguas del Mediterráneo español. El pez, de unos dos metros de longitud y entre 80 y 90 kilos de peso, estaba muerto cuando fue llevado a bordo y, tras ser documentado, fue devuelto al mar.

El caso fue estudiado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), en colaboración con la Universidad de Cádiz, y sus conclusiones han sido publicadas en la revista Acta Ichthyologica et Piscatoria.

Un hallazgo inesperado en el mar

El animal capturado era un ejemplar juvenil de tiburón blanco (Carcharodon carcharias) catalogado como vulnerable en el Mediterráneo occidental. Tras tomar imágenes y comprobar que no se trataba de una especie comercial, los pescadores siguieron el protocolo habitual y devolvieron el cuerpo al mar.

Detalles del tiburón capturado con imágenes de su boca y aleta. Foto: Acta Ichthyologica et Piscatoria

La identificación fue confirmada después mediante análisis genéticos, lo que convierte este caso en uno de los pocos registros verificados en aguas españolas en las últimas décadas. La captura se produjo dentro de la Zona Económica Exclusiva, una franja marina que se extiende hasta 200 millas náuticas desde la costa. Según explican los investigadores, no es común que este escualo, acostumbrado al mar abierto, aparezca en zonas menos profundas.

Mirar 160 años atrás para entender el presente

Este hallazgo llevó a los científicos a realizar una revisión exhaustiva de registros históricos de capturas, avistamientos e indicios indirectos, como marcas de mordeduras en animales marinos varados. El estudio abarca desde 1862 hasta 2023 y ha permitido confirmar un total de 66 citas del tiburón blanco.

Registros de ejemplares de tiburón blanco reportados en las costas españolas, tanto históricos como actuales. Foto: Acta Ichthyologica et Piscatoria

La especie ha mantenido una presencia “persistente, pero extremadamente infrecuente en el Mediterráneo español”, como señala a El País, José Carlos Báez, investigador del IEO-CSIC. A lo largo de esos más de 160 años, los incidentes documentados con personas han sido “excepcionalmente escasos”, lo que refuerza la idea de que no representa un riesgo relevante para la población en las costas.

“Tan solo hemos encontrado dos ataques: uno en 1862, en el que falleció una persona en Málaga que estaba nadando, y otro en la década de los ochenta, cuando uno mordió la tabla de un surfista en Tarifa y le causó heridas graves”, aclara Báez.

Un 'juvenil' importante para la conservación

El hecho de que el ejemplar capturado en 2023 fuera un especimen joven es importante desde el punto de vista científico. “La presencia de individuos jóvenes aporta información sobre su estructura demográfica, en especial en el caso de poblaciones catalogadas como vulnerables”, apunta el experto.

Algunos indicios, como la coincidencia entre los avistamientos y las migraciones del atún rojo atlántico, sugieren que la disponibilidad de presas influye en los desplazamientos del tiburón blanco. “Con los datos disponibles, no es posible afirmar que la población mediterránea esté recuperándose”, señala Báez. “Este nuevo registro podría reflejar una mejora en los sistemas de seguimiento y comunicación, más que un aumento real del tamaño poblacional”, añade.

“Los grandes depredadores marinos cumplen una función clave en el equilibrio del océano. Como especies altamente migratorias, conectan diferentes regiones y contribuyen al buen estado del medio marino”, concluye el investigador.