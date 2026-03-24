Se indicó que el acuerdo aborda cuestiones clave como los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán. Foto: Composición LR/AFP.

Se indicó que el acuerdo aborda cuestiones clave como los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán. Foto: Composición LR/AFP.

Donald Trump confirmó que mantiene negociaciones con Irán en busca de poner fin a la guerra; además, aseguró que ellos ofrecieron un gran gesto relacionado con los hidrocarburos y el estrecho de Ormuz. Este anuncio llega después de que el mandatario republicano suspendiera por cinco días los ataques a centrales eléctricas. Aunque no especificó con quiénes mantenía la negociación, se indicó que se realizó con altos cargos.

"Eso significaba una cosa para mí: estamos tratando con la gente adecuada", detalló en declaraciones a periodistas en el Despacho Oval. Poco antes de esta revelación, la Casa Blanca reconoció que estaba planteando nuevas opciones diplomáticas, pero que la ofensiva continuaría.

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EE. UU. plantea hoja de ruta para la paz

CBS y 'The New York Times' confirmaron la entrega de un plan de 15 puntos propuesto por Washington. Aunque TNYT no tuvo acceso directo al documento, los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la naturaleza sensible de la información, proporcionaron algunos detalles generales sobre el contenido.

Se indicó que el acuerdo aborda cuestiones clave, como los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán, así como las rutas marítimas, según una de las fuentes. Esta propuesta parece ser un intento por parte de Estados Unidos de establecer un marco para resolver algunas de las tensiones más graves en la región.

Frente de conciliación

Desde Pakistán, el primer ministro Shehbaz Sharif aseguró que están dispuestos a convertirse en el centro de la conversación entre los frentes. Además, países como Catar también se han movilizado a favor de esta vía de resolución.

En la misma línea, Teherán sorprendió al conceder libertad en el estrecho de Ormuz, siempre y cuando se realicen las coordinaciones adecuadas con la autoridad competente. El comunicado difundido por la Organización Marítima Internacional (OMI) señala que se cederá el paso siempre que no se apoye la agresión contra la República Islámica.

Jerusalén intensifica su frente

El ejército israelí reafirmó su determinación de continuar con sus operaciones en Irán y Líbano, señalando que sus acciones no se verán afectadas por las posibles negociaciones de paz.

Según el portavoz militar, las fuerzas de defensa siguen ejecutando un plan sin cambios, con el objetivo de "profundizar los ataques" y eliminar lo que consideran "amenazas existenciales". Esta postura indica que, a pesar de cualquier intento de diálogo para poner fin a las hostilidades, las operaciones militares seguirán de manera continua y enérgica.

En cuanto a los recientes bombardeos, uno de los bombardeos alcanzó un barrio residencial en la zona norte de Tel Aviv, dejando un saldo de cuatro personas heridas.

Golpe a infraestructura clave

La Agencia de Energía Atómica de Irán reportó que la central nuclear de Bushehr, ubicada en el sur del país, fue atacada sin que se registraran daños significativos. Según un comunicado oficial, el proyectil alcanzó el recinto de la planta, pero no causó destrucción en sus instalaciones ni víctimas.

La agencia acusó a Estados Unidos e Israel de ser los responsables del ataque, enmarcándolo dentro de las hostilidades que, según ellos, ambos países continúan dirigiendo contra el territorio.