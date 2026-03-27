El canciller iraní, Abás Araqchí, acusó el viernes 27 de marzo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a Estados Unidos e Israel por intento de genocidio. | Composición LR/AFP/CDN

El canciller iraní, Abás Araqchí, acusó el viernes 27 de marzo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a Estados Unidos e Israel por intento de genocidio. | Composición LR/AFP/CDN

El canciller iraní, Abás Araqchí, acusó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a Estados Unidos e Israel por sus bombardeos sistemáticos contra objetivos civiles. “Han atacado hospitales, ambulancias, personal sanitario, refinerías, zonas residenciales (…). Describirlos como crímenes de lesa humanidad es poco; la gravedad de las atrocidades de los agresores va acompañada de una retórica que deja pocas dudas sobre su intención clara de cometer genocidio”, sentenció. Durante la sesión, la madre de dos víctimas en Minab reforzó la denuncia con su testimonio: "La voz de todas las que envían a sus hijos a la escuela creyendo que estarán seguros".

Mientras el presidente Donald Trump extendió 10 días su ultimátum, la Guardia Revolucionaria Islámica reactivó sus advertencias sobre el control de Ormuz para el tráfico petrolero. El cuerpo militar notificó que cualquier navío en la zona sufrirá "graves consecuencias", mientras el G7 se reúne para tratar el bloqueo del estrecho. Esta guerra se encamina a su quinta semana, dejando 1.900 fallecidos y más de 20.000 heridos iraníes desde el 28 de febrero, según la Media Luna Roja.

TE RECOMENDAMOS TIPOS DE BAÑOS DE FLORECIMIENTO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Horas más tarde, la agencia de noticias Fars y la cadena estatal IRIB informaron que Washington y Tel Aviv bombardearon dos importantes plantas siderúrgicas en Teherán: "Hace unos minutos, el enemigo estadounidense-sionista apuntó contra la siderúrgica de Juzestán (en el suroeste) y la siderúrgica de Mobarakeh en Isfahán (centro) en dos ataques separados", se lee.

PUEDES VER: Gobierno de José Antonio Kast inicia el alza del precio del combustible en medio de una estrechez fiscal en Chile

Teherán exige rendición de cuentas ante la ONU

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, se sumó al encuentro y calificó como una acción "deliberada" el ataque del 28 de febrero en Minab por parte de las fuerzas estadounidenses. Durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos, el funcionario exigió una "condena inequívoca y la rendición de cuentas para los responsables". A raíz de esa ofensiva, con el respaldo de China y Cuba, lograron que el organismo iniciara un debate urgente sobre el asunto.

La diplomacia iraní vinculó esta ofensiva con una "guerra ilegal" promovida por la otra parte en la región. Zarif sostuvo que el incidente es un "resultado directo del silencio ante los desprecios a la ley y las atrocidades cometidas en Palestina y Líbano". Bajo ese argumento, Teherán denunció que la impunidad histórica en intervenciones extranjeras previas facilitó la actual devastación contra objetivos civiles.

Por su parte, Mohaddeseh Fallahat, madre de dos niñas asesinadas en la escuela local, ofreció un testimonio desgarrador sobre el vacío dejado por la pérdida de sus hijas. "No soy solo una madre de luto, soy la voz de todas las madres que envían a sus hijos a la escuela creyendo que estarán seguros", sentenció la mujer ante el foro internacional.

EE.UU. enviaría más tropas a Medio Oriente

El Pentágono analiza el traslado de 10.000 efectivos adicionales a la región ante la crisis con Irán, según un informe del Wall Street Journal. Esta movilización incluye tropas terrestres, infantería y vehículos blindados con el fin de ampliar las alternativas bélicas para el presidente. La estrategia enfoca su despliegue en puntos críticos como el estrecho de Ormuz y bases cercanas a refinerías iraníes, mientras el mandatario asegura que las negociaciones "van muy bien", a pesar de la falta de acuerdos sólidos.

A pesar de los planes del Gobierno republicano, la sociedad civil manifiesta un claro rechazo hacia un conflicto armado extenso. Un sondeo de Reuters e Ipsos revela que "el 55% de los estadounidenses rechaza el envío de tropas", frente a una minoría que aceptaría un grupo reducido de militares. De este modo, nuevamente las cifras de los sondeos no respaldan las decisiones de la Administración Trump.

Israel aumentará los ataques contra Irán

Los aliados de EE.UU. intensificarán su ofensiva sobre territorio persa para neutralizar el desarrollo de armamento y la influencia regional de Teherán. El ministro de Defensa, Israel Katz, anunció una expansión de las operaciones de las FDI hacia "objetivos y áreas adicionales" tras los recientes intercambios de drones y misiles.

La campaña israelí ya ha producido múltiples víctimas y la pérdida de figuras prominentes del liderazgo iraní, bajo el argumento de combatir a un régimen "terrorista". El excanciller subrayó la determinación del Estado judío al declarar que su país continuará con sus acciones para eliminar a "líderes iraníes" y destruir sus "capacidades estratégicas".

La reunión urgente del G7 sobre Ormuz

Los ministros europeos manifestaron su inquietud ante los lazos estratégicos entre Irán y Rusia durante la cumbre del G-7 en Vaux-de-Cernay. El secretario de Estado, Marco Rubio, recibió reportes sobre una colaboración en inteligencia que facilita imágenes satelitales y optimiza los drones iraníes empleados contra EE. UU. e Israel. En este contexto, la jefa de la diplomacia británica, Yvette Cooper, subrayó que "esta cooperación de largo plazo entre ambos países ha exacerbado la tensión en Oriente Medio y Ucrania".

El debate central abordó las amenazas de Teherán sobre el estrecho de Ormuz, un punto neurálgico para el suministro energético mundial. Irán intensificó el asedio hacia buques aliados, mientras naciones como China mantienen su tránsito seguro mediante empresas como Cosco Shipping. Ante la posible interrupción del comercio, Cooper enfatizó que "Irán no puede chantajear a la economía global a través de esta ruta vital", tras recordar que la ONU defiende la libertad de navegación frente a cualquier intento de bloqueo internacional.

Ataques iraníes a Arabia Saudita

Irán intensificó su ofensiva contra los saudíes mediante el lanzamiento reciente de seis misiles balísticos hacia objetivos estratégicos como instalaciones petrolíferas y bases estadounidenses. El Ministerio de Defensa confirmó que "dos fueron interceptados, mientras que los demás cayeron en áreas deshabitadas o en el mar". Esta agresión coincide con el incremento de las amenazas de la Guardia Revolucionaria en el estrecho de Ormuz.

Ante la vulnerabilidad por los ataques con drones Shahed, Riad y Ucrania firmaron un convenio de cooperación en defensa aérea para optimizar la protección del reino. El presidente Volodímir Zelenski destacó la disposición de Kiev para compartir su experiencia en la neutralización de estos artefactos explosivos, empleados también por Rusia en territorio ucraniano. “Estamos listos para compartir nuestra pericia y nuestro sistema", afirmó.