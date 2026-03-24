Israel remarcó que tomará el control del sur del Líbano, hasta el río Litani, con el objetivo de establecer una zona de seguridad estratégica, una medida que abarcaría aproximadamente el 10% del territorio. En una reunión con el jefe del Estado Mayor militar, el ministro de Defensa detalló que las fuerzas se encargarían de asegurar los puentes restantes y consolidar una franja de control que se extendería hasta el caudal.

La reacción contraria no tardó en llegar. Hassan Fadlallah, un destacado legislador de Hezbolá, dejó claro que no dudarían en defender la soberanía del lugar, enfrentando militarmente cualquier incursión.

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Destrucción de construcciones importantes

Jerusalén destruyó estratégicamente cinco puentes sobre el río Litani desde el 13 de marzo y aceleró la demolición de hogares en aldeas cercanas a la frontera. El objetivo de estas acciones, según las autoridades, es debilitar las capacidades de Hezbolá, un grupo militante respaldado por Teherán.

El ministro Israel Katz advirtió al gobierno de Líbano que, si no se desarma, perdería territorio. En este sentido, afirmó que las zonas en el sur, donde se considera que operan grupos de terroristas, deben ser despojadas de viviendas y residentes.

Cabe señalar que la situación humanitaria es grave. Más de un millón de personas han sido desplazadas debido a los constantes ataques, que dejaron muchas aldeas en ruinas. Además, la ONU criticó abiertamente las ejecuciones israelíes, especialmente el uso de órdenes de evacuación, que se considera una infracción de los derechos humanos.

Alejamiento de Teherán

En paralelo, el gobierno libanés tomó medidas drásticas contra Irán, al declarar "persona non grata" al embajador iraní designado y ordenar su salida del país. Esta decisión surge tras una serie de tensiones entre los representantes oficiales, que Beirut considera una violación de las normas diplomáticas por parte de la República Islámica.

El Ministerio de Asuntos Exteriores informó que, además de retirar el reconocimiento a Mohammad Reza Shibani, también exigió que abandonara el país antes del 29 de marzo.

El canciller, Youssef Raggi, ratificó la medida a través de su cuenta de X, mientras que Líbano llamó a consultas a su propio diplomático en Irán, Ahmad Sweidan, para abordar la creciente disputa.