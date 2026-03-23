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Trump pausa ataques contra infraestructuras iraníes y asegura que Teherán "quiere un acuerdo"

El presidente de EE.UU. asegura que el pacto con Irán podría llegar esta semana, aunque fuentes cercanas al régimen lo niegan rotundamente.

Fuentes iraníes interpretan la pausa del gobierno de Donald Trump como una reacción táctica ante las amenazas de represalia iraníes.
Fuentes iraníes interpretan la pausa del gobierno de Donald Trump como una reacción táctica ante las amenazas de represalia iraníes. | Composición LR/AFP

El lunes 23 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó suspender “todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días”, horas después de anunciar un ultimátum para reabrir el estrecho de Ormuz, que expira hoy a las 11.44 p. m. El mandatario afirmó en Truth Social y en Fox News que la decisión responde a “conversaciones muy positivas y productivas” y que el acuerdo podría llegar esta semana, versión desmentida por los persas. “Estamos decididos”, añadió a la cadena CNBC.

Mientras tanto, Teherán endureció su postura y advirtió que “cualquier intento del enemigo de atacar las islas provocará, de forma natural y conforme a la práctica militar habitual, el minado de todas las vías de acceso y rutas de comunicación en el golfo Pérsico y sus costas con distintos tipos de minas navales, incluidas minas flotantes desplegables desde la costa”. De acuerdo al comunicado oficial del Consejo de Defensa iraní, esa medida dejaría la zona “prácticamente en una situación similar” a la de Ormuz, con efectos directos sobre el comercio energético del mundo.

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Teherán niega contactos con Washington

Los medios oficiales de la República Islámica rechazaron de forma categórica las declaraciones del mandatario estadounidense sobre supuestos diálogos. La agencia Fars desmintió cualquier canal diplomático activo y aseguró que "no hubo comunicación directa ni indirecta" con Washington.

"No hubo ni hay negociaciones en curso, y con este tipo de guerra psicológica ni el estrecho de Ormuz volverá a su situación previa al conflicto ni regresará la calma a los mercados energéticos", aclaró un alto cargo de seguridad, citado por la agencia Tasnim. Asimismo, el funcionario afirmó que Teherán continuará “con su defensa hasta alcanzar el nivel necesario de disuasión”.

Fuentes iraníes interpretan la pausa de EE.UU. como una reacción táctica ante las amenazas de represalia iraníes. Según estas versiones, el anuncio del gobierno republicano responde al temor por una posible expansión del conflicto hacia infraestructuras críticas en la región.

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Cae el petróleo y sube la bolsa de valores

El anuncio de Trump provocó un giro inmediato en los mercados energéticos, con una caída abrupta del crudo tras varias jornadas de alza. Según datos reportados, el barril de West Texas Intermediate retrocedía más de 7% y el Brent superaba el 6% de descenso.

Mientras tanto, Ormuz, corredor clave para el suministro mundial de hidrocarburos, permanece condicionado por amenazas de cierre total por parte de Irán. Analistas advierten que un bloqueo prolongado o el uso de minas navales podría agravar la crisis energética y generar efectos inflacionarios a escala global, intensificando la incertidumbre sobre la estabilidad del comercio marítimo.

Las bolsas internacionales reaccionaron con volatilidad, aunque posteriormente registraron un repunte significativo. En Europa y Wall Street se observaron avances generalizados, mientras los operadores siguen atentos a la evolución del conflicto, conscientes de que el escenario geopolítico ya condiciona directamente la dinámica económica global.

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