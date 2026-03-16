Donald Trump ya amenazó con tomar de manera "amistosa y controlada" la isla. | AFP

Donald Trump ya amenazó con tomar de manera "amistosa y controlada" la isla. | AFP

El presidente Donald Trump calificó a Cuba como "una nación fallida" y aseguró que Estados Unidos "muy pronto" llegará a un acuerdo con la isla; sin embargo, el líder republicano remarcó que Washington se centrará en La Habana cuando termine la guerra desatada en Oriente Medio.

"Estamos hablando con Cuba, pero primero nos ocuparemos de Irán. Han estado esperando 50 años para ver qué pasa con la isla. Creo que algo sucederá muy pronto", sostuvo en un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter).

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Protestas y pedido

Las recientes declaraciones de Trump se produjeron luego de que manifestantes incendiaran y saquearan la sede local del Partido Comunista de Cuba (PCC) durante las protestas registradas en el municipio de Morón contra el régimen de Miguel Díaz-Canel por los apagones prolongados, la escasez de alimentos y el deterioro de las condiciones de vida.

En los videos difundidos se observa que los manifestantes entraron al edificio y sacaron mobiliario, cuadros y materiales de propaganda política. Estos objetos luego fueron acumulados en la calle y convertidos en una hoguera.

A través de X, la activista cubana Rosa María Payá indicó que se reportaron disparos "contra el pueblo desarmado y pacífico". El periodista independiente Guillermo Rodríguez Sánchez confirmó esta versión y precisó que el disparo de un policía impactó en el muslo de un joven.

En ese escenario, el exmandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió depositar "en la cuenta de Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina" para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, con el objetivo de ayudar al pueblo cubano frente al bloqueo económico y de combustible impuesto por Estados Unidos. La iniciativa recibió respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Presión estadounidense

En las últimas semanas, el líder republicano amenazó con tomar de manera "amistosa y controlada" la isla. Hasta el momento no ofreció más detalles sobre la posible transición impulsada por presiones económicas y diplomáticas. Además, aseveró que el gobierno de Díaz-Canel caerá "muy pronto", debido a que el país "está en ruinas".

"No tienen dinero, petróleo ni comida. (…) Quieren nuestra ayuda", declaró Trump ante la prensa el 27 de febrero. El jefe de Estado cerró el flujo petrolero venezolano hacia La Habana tras la captura de Nicolás Maduro y advirtió que impondrá aranceles a los países que abastezcan energéticamente a Cuba. Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló esa medida.

No obstante, el viernes 13 de marzo, Díaz confirmó que están dialogando con Washington para "buscar soluciones a los conflictos económicos y políticos" que afectan el vínculo bilateral. Anteriormente había acusado a Trump de querer "asfixiar" la economía de la nación caribeña.

La actual emergencia hizo que los centros sanitarios suspendieran intervenciones quirúrgicas y restringieran el traslado ambulatorio de pacientes. En declaraciones a la prensa local, los médicos aseveraron que las reservas de diésel apenas alcanzan para unas horas y denunciaron la falta de analgésicos, antihipertensivos, antibióticos, sueros, sondas y gasas.