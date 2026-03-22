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Cuba afirma que sus fuerzas armadas se preparan para una posible “agresión militar” de Estados Unidos

Mientras tanto, las autoridades de la isla intentan restablecer la energía en el segundo apagón nacional en menos de una semana.

Cuba prepara a su ejército ante un posible ataque de EE. UU. Foto: AFP
Cuba prepara a su ejército ante un posible ataque de EE. UU. Foto: AFP

El vicecanciller Carlos Fernández de Cossio aseguró este domingo que el Ejército de Cuba se alista para un potencial ataque de Estados Unidos. El funcionario recalcó que su país “no tiene disputa” con Washington y que poseen el derecho de protegerse, pero están dispuestos a negociar.

"Nuestro ejército siempre está preparado. Y de hecho, estos días se prepara para la posibilidad de una agresión militar", afirmó en una entrevista a NBC. "De verdad esperamos que no ocurra", agregó.

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Firmeza ante amenazas

El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez advirtió el pasado martes que no cederán ante las presiones y aseguró que mantendrán una "resistencia inexpugnable" si el gobierno de Donald Trump intenta tomar el control de La Habana.

Además, aseveró que la Casa Blanca utiliza "las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y tratado de aislar durante más de seis décadas" como un "pretexto indignante" con el fin de apoderarse de la isla.

"EE. UU. amenaza públicamente a Cuba casi a diario con derrocar por la fuerza el orden constitucional", denunció en las redes sociales. "Solo de esta manera se explica la feroz guerra económica que se impone como castigo colectivo contra todo el pueblo", remarcó.

Emergencia energética en Cuba

Las autoridades de la isla intentan restablecer el suministro en el segundo apagón nacional en menos de una semana. La red está afectada por su antigua infraestructura y el bloqueo petrolero. La crisis se intensificó desde la captura del exdictador Nicolás Maduro, quien mantenía a Venezuela como el principal proveedor de crudo.

En la entrevista antes del corte, Fernández de Cossio dijo que actúan de la manera más proactiva posible para enfrentar la situación. "Esperamos que el combustible llegue de una u otra forma y que este boicot que impone Estados Unidos no dure ni pueda mantenerse para siempre”, dijo.

La luz ya regresó en algunas partes de La Habana, pero otras continuaban sin servicio. Un día antes, el Ministerio de Energía reportó una "desconexión total" del sistema eléctrico nacional que afecta a casi 10 millones de habitantes.

Desde 2024 ha habido 7 apagones, que complican la vida de la población en un país con problemas económicos.

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