Israel busca extender su frontera y pide la anexión del sur del Líbano en plena escalada militar

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, declaró que Israel debería extender su frontera con el Líbano hasta el río Litani, al sur del país, mientras las tropas bombardean puentes y destruyen viviendas en la zona en plena escalada de la ofensiva militar contra Hezbolá.

El funcionario también exige que se anexe el territorio que actualmente controlan en la Franja de Gaza, hasta la línea de armisticio con Hamás. Un alto el fuego firmado en octubre dejó a la administración de Benjamín Netanyahu con el control del 53% de Gaza, donde ha ordenado el desalojo de los residentes y ha demolido edificios.

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Israel propone una nueva frontera

Durante una entrevista radial, Smotrich afirmó que la actual ofensiva militar debería concluir con “una realidad completamente diferente”, que incluya no solo el debilitamiento de Hezbolá, sino también un cambio limítrofe.

“El nuevo límite de Israel debe ser el Litani”, declaró el ministro. El río, ubicado al norte de la frontera actual, ha sido históricamente una referencia estratégica en los conflictos entre ambos países, en especial durante la ocupación del sur del Líbano entre 1982 y 2000.

Escalada militar y desplazamiento masivo en el sur del Líbano

La ofensiva se ha intensificado en las últimas semanas, luego de ataques atribuidos a Hezbollah. Desde entonces, Israel ha ordenado evacuaciones masivas en áreas al sur del Litani, consideradas bastiones del grupo armado.

Autoridades libanesas señalan que más de 1.000 personas han muerto y más de un millón han sido desplazadas por los bombardeos y operaciones terrestres.

Además, el ejército ha destruido puentes y viviendas, complicando la movilidad y el acceso a suministros básicos en varias localidades cercanas a la frontera.

Objetivos: la infraestructura

En los últimos días, golpes israelíes han alcanzado varios cruces sobre el río Litani, incluyendo carreteras clave que conectan el sur con el resto del país. Estas acciones han generado preocupación por el impacto humanitario en la población.

El derecho internacional prohíbe los ataques contra infraestructura civil, salvo en casos en los que exista un uso militar claro, un aspecto que ha sido señalado por organismos que siguen de cerca la situación.

Las declaraciones de Smotrich han provocado inquietud. Un funcionario libanés indicó que el gobierno en Beirut busca apoyo para frenar la ofensiva y abrir la puerta a negociaciones directas.

El presidente Joseph Aoun ha planteado la posibilidad de iniciar conversaciones para reducir las tensiones, mientras crece la presión diplomática para evitar una expansión mayor del conflicto.

Por su parte, la oficina de Netanyahu no se ha pronunciado sobre la propuesta de modificar las fronteras, aunque otros miembros del gobierno han advertido que Líbano podría enfrentar pérdidas territoriales si Hezbollah no se desarma.