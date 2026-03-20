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México envía nuevo buque con ayuda a Cuba en medio de tensiones con Estados Unidos

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha enviado tres cargamentos de ayuda humanitaria este año a la isla, resaltando la solidaridad de ambas naciones.

Este sería el cuarto envío de ayuda que realiza el gobierno de Claudia Sheinbaum a Cuba.
Este sería el cuarto envío de ayuda que realiza el gobierno de Claudia Sheinbaum a Cuba. | Foto: AFP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó este viernes su respaldo a Cuba durante una rueda de prensa en Cancún, Quintana Roo, y aseguró que su gobierno mantendrá la ayuda al pueblo cubano en medio de la grave crisis humanitaria que atraviesa la isla.

“Vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba y buscando la manera de que, sin afectar a México, podamos darles combustible a las y los cubanos”, declaró la mandataria ante los periodistas.

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En ese contexto, informó que este viernes partirá desde Progreso, Yucatán, un nuevo barco con ayuda humanitaria, organizado por asociaciones civiles. A ese envío se sumará otra embarcación de la Secretaría de Marina, que zarpará desde Veracruz con rumbo a La Habana, como parte de los esfuerzos de apoyo.

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Respaldo a la isla

Durante su conferencia en Palacio Nacional, el día de ayer, Sheinbaum resaltó los resultados de una encuesta de QM Estudios de Opinión, en alianza con Heraldo Media Group, según la cual 68% de la población respalda la política del Gobierno de ayudar a otros países.

La mandataria afirmó que su administración sigue evaluando nuevas vías de respaldo para la isla y adelantó que los detalles se informarán próximamente. “Estamos viendo distintos esquemas, ya vamos a informar, vamos a ver distintas posibilidades”, señaló.

“Nosotros somos soberanos de tener un acuerdo comercial con cualquier país del mundo y además la ayuda humanitaria en estos momentos que está sufriendo tanto el pueblo de Cuba”, comentó la jefa de Estado.

De manera oficial, el país azteca ha enviado tres cargamentos de ayuda humanitaria a Cuba en lo que va del año. El primero salió el 8 de febrero, el segundo el 28 del mismo mes y el tercero el 13 de marzo, todos con destino a La Habana.

El embajador cubano en el país, Eugenio Martínez Enríquez, agradeció a la mandataria por lo que describió como una muestra de solidaridad y de la histórica hermandad entre ambas naciones. Al mismo tiempo, la administración mexicana ha reiterado su intención de seguir impulsando un diálogo diplomático entre EE. UU. y el país socialista.

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Combustible ruso no llega a Cuba

El buque Sea Horse, que transportaba hasta 200.000 barriles de diésel ruso con destino a Cuba, modificó este viernes su rumbo y se dirigió a Trinidad y Tobago, según datos de monitoreo marítimo consultados por el diario El País.

La decisión se produce después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyera a la isla en la lista de países vetados para realizar operaciones petroleras con Rusia, junto con Corea del Norte e Irán, este último involucrado en un conflicto en Medio Oriente.

Estos envíos eran vistos como esenciales para mantener operativos los grupos electrógenos distribuidos en todo el país, responsables de alrededor del 40% del suministro energético. Además, el diésel resulta clave para sectores como el transporte y la agricultura.

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