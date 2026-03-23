Argentina prepara multitudinaria marcha para recordar los 50 años de la violenta dictadura militar

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo impulsan la consigna “Que digan dónde están” en el 50.º aniversario del golpe de Estado de 1976. Foto: AFP | AFP | AFP

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo impulsan la consigna “Que digan dónde están” en el 50.º aniversario del golpe de Estado de 1976. Foto: AFP | AFP | AFP

Argentina vivirá este 24 de marzo una de las mayores movilizaciones de los últimos años por el Día de la Memoria, cuando miles de personas se concentren en la Plaza de Mayo para recordar a las víctimas del golpe de Estado de 1976. La marcha central reunirá a instituciones de derechos humanos, agrupaciones políticas y movimientos sociales en un acto unificado que también se replicará en distintas ciudades del país.

La convocatoria se produce en el 50.º aniversario del inicio de la dictadura cívico-militar que dejó 30.000 desaparecidos, según organizaciones. Bajo la consigna “Que digan dónde están”, referentes como las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo llamaron a asistir con fotos de las víctimas. “El mismo plan, la misma lucha”, señalaron en la convocatoria.

TE RECOMENDAMOS ¿SAID PALAO, MARIO IRIVARREN Y FRANCHO SIERRALTA VOLVERÁN CON SUS PAREJAS? | ASTROMOOD

Gobierno de Milei profundiza el negacionismo

La movilización se desarrollará en un contexto de fuerte tensión política con el gobierno de Javier Milei, al que los organismos acusan de impulsar discursos de negacionismo sobre la dictadura. Desde distintos sectores cuestionan el desmantelamiento de políticas públicas vinculadas a memoria, verdad y justicia, además del debilitamiento institucional del área de DD. HH.

El Ejecutivo prevé difundir contenidos en redes sociales con el objetivo de promover una “reconciliación” a medio siglo del golpe. Según fuentes oficiales, se trata de piezas audiovisuales con testimonios de familiares de víctimas y de militares. Esta estrategia retoma iniciativas anteriores, en las que se plantearon visiones que relativizan el terrorismo de Estado y promueven la idea de una “memoria completa”.

En paralelo, entidades internacionales advirtieron sobre retrocesos. Un grupo de relatores de Naciones Unidas instó a la Casa Rosada a revisar el desmantelamiento de políticas vinculadas a derechos humanos. A nivel interno, persisten dificultades para designar autoridades en el área, en un escenario que refleja la pérdida de peso institucional de esta agenda.

Las marcas imborrables del terrorismo de Estado

El Día de la Memoria recuerda el inicio de un período marcado por el terrorismo de Estado, con secuestros, desapariciones y centros clandestinos como la Escuela de Mecánica de la Armada en Argentina (ESMA), uno de los principales espacios de detención ilegal. Testimonios de sobrevivientes dan cuenta del impacto de ese sistema represivo.

Ana Careaga, secuestrada en 1977, relató a la agencia AFP: “Me despojaron de identidad, ya no era Ana, era K04”. Durante su cautiverio, soportó abusos y condiciones extremas. Su testimonio se suma al de Pablo Díaz, sobreviviente de la llamada “Noche de los lápices”, quien recordó: “Supe que había campos de concentración cuando estuve en uno. Me torturaron”.

También se evidencian el robo sistemático de bebés y los llamados “vuelos de la muerte”. La periodista Miriam Lewin llamó a la ESMA “un centro de exterminio”, donde los detenidos eran sometidos a trabajos forzados y violencia permanente.

Los crímenes que aún buscan justicia a 50 años del golpe

A cinco décadas del golpe de 1976, los procesos judiciales continúan en marcha. Desde 2006, más de 1.200 personas fueron condenadas por delitos de lesa humanidad tras investigaciones impulsadas en parte por la Conadep y el histórico Juicio a las Juntas.

Sin embargo, el reclamo persiste. Agencias sostienen que muchos responsables aún no aportaron información sobre el destino de los desaparecidos. La consigna “Que digan dónde están” sintetiza esa demanda, que continúa vigente ante la falta de respuestas completas.

La marcha del 24 de marzo tiene raíces en las primeras movilizaciones tras el retorno democrático en 1983 y se consolidó como una de las principales expresiones de protesta social en Argentina. Este año, la unidad entre distintos sectores busca reforzar el mensaje en defensa de los derechos humanos frente a un escenario político que vuelve a tensionar consensos históricos.