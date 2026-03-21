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El país más feliz de América Latina en 2026 está en el top 5 en el mundo y supera a potencias de Europa

Finlandia lidera el ranking por noveno año consecutivo, seguido de Islandia y Dinamarca. Por otro lado, Afganistán se mantiene como el país menos feliz.

El ascenso confirma su consolidación como la referencia latinoamericana en felicidad percibida.
El ascenso confirma su consolidación como la referencia latinoamericana en felicidad percibida. | Foto: Freepik

Un país de América Latina logró ubicarse este 2026 entre las cinco naciones con mayor percepción de felicidad del planeta, según el más reciente ranking elaborado por el Centro de Investigación del Bienestar de la Universidad de Oxford y la consultora Gallup en colaboración con la ONU.

El resultado volvió a confirmar el dominio de los países nórdicos, históricamente asociados a altos niveles de desarrollo, estabilidad institucional y amplias redes de protección social.

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La clasificación, construida a partir de encuestas sobre bienestar percibido, muestra cómo las diferencias sociales y económicas influyen de manera directa en la valoración que hacen los ciudadanos sobre su calidad de vida.

Mientras Europa mantiene posiciones destacadas por su fortaleza económica y sus sistemas estatales, América Latina apareció este año con un caso sobresaliente que rompió esa tendencia y se instaló entre los primeros lugares del listado mundial.

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¿Qué país de la región ocupa el puesto cinco como el más feliz?

Costa Rica se convirtió en el país mejor ubicado este año al alcanzar el cuarto lugar a nivel mundial. Con ello, no solo encabezó la clasificación regional, sino que además consolidó uno de los avances más notorios del informe, al escalar desde posiciones más rezagadas en años anteriores hasta instalarse entre las naciones con mayor satisfacción reportada por su población.

El estudio atribuye este desempeño a la fortaleza de los vínculos sociales y familiares, un factor que fue determinante en la evaluación del bienestar. Ese respaldo comunitario, sumado a una percepción más favorable de la vida cotidiana, permitió al país mejorar su ubicación respecto de la medición anterior, cuando ocupaba la sexta posición.

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Ubicación de los más países

Detrás de los paisajes costarricenses, el mejor colocado de la región fue México, que alcanzó el puesto 12 del escalafón global, quedando cerca de ingresar al grupo de élite. En Sudamérica, Uruguay se ubicó en la posición 31 y Brasil en la 32, mientras Argentina descendió al lugar 44 con una puntuación de 6,430, dos escalones por debajo de su registro de 2025.

Más abajo en la lista regional aparecieron Chile, en el lugar 50, y Paraguay, en el 57. Estas diferencias dentro de América Latina reflejan trayectorias diversas en bienestar percibido, atravesadas por factores económicos, estabilidad interna, tejido social y expectativas de futuro. El informe también mostró que algunos países fuera de la región, como Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, registraron retrocesos.

Qué países viven mejor y cuáles están al final de la tabla

El análisis volvió a colocar a Finlandia en el primer lugar por noveno año consecutivo. Detrás quedaron Islandia y Dinamarca, completando un podio dominado otra vez por el norte de Europa. El top 10 de 2026 lo completaron Costa Rica, Suecia, Noruega, Países Bajos, Israel, Luxemburgo y Suiza, un grupo en el que predominan economías sólidas, altos niveles de cohesión social y amplios mecanismos de protección estatal.

En el extremo opuesto del listado quedaron los países con peores indicadores de bienestar. Entre las últimas diez posiciones figuraron Tanzania, Egipto, República Democrática del Congo, Líbano, Yemen, Botsuana, Zimbabwe, Malawi, Sierra Leona y Afganistán, este último como el país menos feliz del mundo. En estos casos, el deterioro de la calidad de vida aparece ligado a crisis prolongadas, pobreza, inestabilidad política y conflictos armados.

La edición de este año también puso el foco en el papel de la tecnología, especialmente entre los más jóvenes. Según el análisis, los adolescentes que pasan más de siete horas al día en redes sociales reportaron menores niveles de satisfacción, mientras que un uso moderado se asoció con mejores resultados. Esa variable ayudó a explicar los retrocesos observados en países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda entre la población menor de 25 años.

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