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ONU confirma persistencia de "torturas y malos tratos" contra presos en Venezuela pese a Ley de Amnistía

La ONG Foro Penal, por su parte, informó que hasta el 13 de marzo fueron liberados 690 presos políticos por el régimen de Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez impulsó Ley de Amnistía para iniciar la excarcelación masiva de presos políticos.
Delcy Rodríguez impulsó Ley de Amnistía para iniciar la excarcelación masiva de presos políticos. | Composición LR

El alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, confirmó este lunes 16 de marzo de 2026 que aún persisten las "torturas y malos tratos" contra reclusos en cárceles como Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro. El funcionario remarcó que estos abusos continúan pese a que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley de Amnistía para iniciar la excarcelación masiva de presos políticos.

Aunque reconoció que Caracas está corrigiendo "algunos errores del pasado", exigió "más transparencia" en la lista oficial de excarcelados y acceso sin restricciones a los establecimientos penitenciarios. En ese sentido, pidió al chavismo "liberar inmediatamente y sin condiciones a todas las personas detenidas arbitrariamente".

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Denuncia

Türk confirmó que la ONU pudo verificar que unas 950 personas detenidas arbitrariamente fueron liberadas por el régimen de Delcy Rodríguez, aunque el interinato aseguró la semana pasada haber puesto en libertad a 7.365. Además, indicó que algunas salieron bajo condiciones estrictas.

"Se mantienen los problemas estructurales y sistémicos en materia de derechos humanos. (...) Comparto el alivio de los liberados y de sus familiares, pero su detención era inadmisible. Espero que esta práctica cese definitivamente y que las autoridades adopten medidas para garantizar la libertad de opinión", apostilló.

Es conveniente mencionar que, tras la caída de Nicolás Maduro, las autoridades venezolanas decretaron el estado de emergencia para detener a cualquier persona que apoye la incursión de Estados Unidos. "Las fuerzas de seguridad y los grupos armados civiles habrían aprovechado esta medida para realizar acciones intrusivas e instaurar un clima de miedo entre la población", sostuvo.

Por ello, instó a Caracas "a reevaluar este decreto para verificar su necesidad y proporcionalidad". A esa solicitud se suma el reclamo de la derogación de la ley "sobre el control de las ONG", porque, según el alto comisionado, "sigue obstaculizando la capacidad de la sociedad civil para trabajar con total seguridad y libertad". Finalizó al señalar que la situación es motivo de "profunda preocupación".

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Abusos judiciales

La ONG Foro Penal informó que los tribunales venezolanos estarían rechazando masivamente las solicitudes de amnistía a personas que cumplen con los requisitos para ser beneficiadas. Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización, advirtió que estas decisiones judiciales contradicen la legislación vigente.

Por su parte, el director de la institución, Alfredo Romero, cuestionó que los funcionarios intenten justificar decisiones que vulneran derechos fundamentales y recordó que cumplir órdenes no justifica violaciones de derechos humanos.

"Persisten la represión, la desconfianza institucional y la opacidad judicial", detalló Foro Penal, que hasta el 13 de marzo registró al menos 690 presos políticos excarcelados desde el 8 de enero de 2026.

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