“No necesitamos ayuda de nadie”: Trump critica a países miembros de la OTAN por no apoyar operación militar contra Irán

Donald Trump plantea revaluar la permanencia de EE. UU. en la OTAN. | Foto: AFP

Donald Trump plantea revaluar la permanencia de EE. UU. en la OTAN. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas contra los países miembros de la OTAN tras asegurar que se negaron a respaldar una eventual operación militar contra Irán.

A través de una publicación en Truth Social, el mandatario afirmó que, pese a coincidir en que Teherán no debe desarrollar armas nucleares, los aliados han optado por no involucrarse en el conflicto. “Todos están de acuerdo con esto, pero no quieren ayudar”, afirmó.

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En su mensaje, cuestionó la utilidad de la alianza atlántica y calificó la relación como desigual. “Nosotros los protegemos, pero ellos no hacen nada por nosotros”, sostuvo, al tiempo que remarcó que Washington ha invertido grandes recursos en la defensa de sus socios sin recibir respaldo en momentos clave.

“No necesitamos la ayuda de nadie”, manifestó, insistiendo en que su nación puede actuar de manera unilateral en Oriente Medio. Además, aseguró que las fuerzas iraníes han sido debilitadas, en medio de un contexto de creciente tensión en la región.

Pertenencia americana en dudas

En declaraciones posteriores desde la Casa Blanca, el líder republicano planteó incluso la posibilidad de que EE. UU. reevalúe su permanencia dentro del bloque atlántico. “Es sin duda algo que deberíamos considerar”, señaló.

Asimismo, advirtió que esta postura “no es buena para una alianza”, dejando entrever posibles tensiones futuras dentro del bloque.

Seguridad del estrecho de Ormuz

En paralelo, el jefe de Estado aseguró que no pasará “mucho tiempo” antes de que el paso crucial del Golfo Pérsico esté bajo control. Esto, en medio de los esfuerzos estadounidenses por garantizar la seguridad de esta ruta clave para el transporte mundial de petróleo.

“Estamos arrasando la costa. Básicamente, se trata de la costa y el agua. Y no tardará mucho”, declaró, aunque sin ofrecer detalles concretos sobre la estrategia. También destacó el apoyo de países de la región, incluido Israel, en contraste con la negativa de sus aliados occidentales.

Por otro lado, las tensiones también alcanzaron a Francia, luego de que Emmanuel Macron descartara participar en operaciones para asegurar la ruta marítima.

“No somos parte del conflicto”, indicó en una reunión del Consejo de Defensa. Consultado sobre estas declaraciones, Trump respondió con tono crítico: “Bueno, pronto dejará el cargo. Así que ya veremos”.

