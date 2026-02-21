La crisis humanitaria en Sudán del Sur desde los ojos de un fotografo: "Un infierno de verdad"
Desde 2024, el italiano Nicolò Filippo Rosso cubre la crisis migratoria en el país africano y denuncia un panorama adverso para los migrantes en materia de salud.
Sudán del Sur es uno de los países con una de las mayores crisis humanitarias y hay gente que puede vivir para contarlo. Niccolò Filippo Rosso, literato por vocación, entró al mundo de la fotografía sin imaginar que, con el paso del tiempo, podría ser testigo de las consecuencias de la lucha de poderes por una nación.
Su intriga por luchar contra la desigualdad y otros casos de repercusión social, como la lucha de comunidades indígenas, la explotación minera y la falta de agua, hicieron que su trabajo se estructurara. Para él, la fotografía puede crear un impacto, construir una memoria y garantizar que ciertas historias no sean olvidadas.
Estuvo mayormente en Chad, un país en África Central, pero eso no le impidió viajar múltiples veces, especialmente a finales de 2025, a Sudán y poder abordar el conflicto desde un paradigma diferente, donde hay mujeres y niños buscando salvarse, gente huyendo en carros como una expansión del conflicto.
Cuentas pendientes
El conflicto de Sudán está concentrado principalmente en Jartum, la capital del país. Otras ciudades afectadas incluyen Omdurman y la región de Darfur. Dada la pobreza extrema del país, las infraestructuras son insuficientes, lo que hace que la intervención de organizaciones humanitarias sea prácticamente indispensable.
"Tienen un sistema colapsado e ineficaz. Aquí, uno tiene que hacer un trabajo mínimo para contar las historias. Están justo frente a ti. Hay tanto por relatar, y poder hacerlo es asombroso", comentó Nicolò, quien espera poder narrar a fondo la crisis desde el interior del país.
"Huyendo de un infierno de verdad"
Al ser consultado sobre las dificultades, aseguró que en Sudán la crisis es tan grande que se asemeja a un genocidio. "Las personas huyen de un infierno de verdad", afirmó.
En su experiencia en el país, conversando con personas sudanesas, ha conocido historias que "tocaron fondo" —que impactan emocionalmente— y cree que mediante ellas puede crear conciencia global.
"Es una ventaja y una manera de llevar una luz, porque es una forma de validar que desde afuera hay interés hacia lo que está pasando".
Fotografiar desde un campo de guerra
Nicoló ha tenido diversas experiencias con la fotografía, trabajando durante 10 años en Latinoamérica, en países como Colombia, Honduras y Guatemala, donde los territorios están controlados principalmente por pandillas.
Él tiene un proceso claro: pedir permiso a quien manda y garantizar protección. Sin embargo, en algunos campos de refugiados donde las autoridades no están presentes, se solicita apoyo a las autoridades.
Cuando una fotografía merece ser compartida
"Hay ciertos paradigmas", menciona Filippo. África, a lo largo de los años, ha sido narrada principalmente por fotógrafos extranjeros, casi siempre "hombres blancos de Europa o Estados Unidos".
"Todo es fotografiable", asegura. Sin embargo, buscamos que la información se traduzca en imágenes, como el tema de la hambruna en Sudán, de manera digna para las personas.
Respecto a este caso específico, aseguró que debido a las condiciones alimentarias, se han visto personas en estado esquelético, reflejando la constante crisis.