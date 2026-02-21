HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Hallan cuerpo sin vida de rescatista arrastrado por el río Rímac
Hallan cuerpo sin vida de rescatista arrastrado por el río Rímac     Hallan cuerpo sin vida de rescatista arrastrado por el río Rímac     Hallan cuerpo sin vida de rescatista arrastrado por el río Rímac     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Mundo

La crisis humanitaria en Sudán del Sur desde los ojos de un fotografo: "Un infierno de verdad"

Desde 2024, el italiano Nicolò Filippo Rosso cubre la crisis migratoria en el país africano y denuncia un panorama adverso para los migrantes en materia de salud.

Nicoló tuvo la oportunidad de vivir cerca la crisis en Sudán del Sur.
Nicoló tuvo la oportunidad de vivir cerca la crisis en Sudán del Sur. | Composición LR

Sudán del Sur es uno de los países con una de las mayores crisis humanitarias y hay gente que puede vivir para contarlo. Niccolò Filippo Rosso, literato por vocación, entró al mundo de la fotografía sin imaginar que, con el paso del tiempo, podría ser testigo de las consecuencias de la lucha de poderes por una nación.

Su intriga por luchar contra la desigualdad y otros casos de repercusión social, como la lucha de comunidades indígenas, la explotación minera y la falta de agua, hicieron que su trabajo se estructurara. Para él, la fotografía puede crear un impacto, construir una memoria y garantizar que ciertas historias no sean olvidadas.

TE RECOMENDAMOS

ECLIPSE SOLAR EN ACUARIO: CAMBIOS INESPERADOS Y GIROS DE DESTINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Estuvo mayormente en Chad, un país en África Central, pero eso no le impidió viajar múltiples veces, especialmente a finales de 2025, a Sudán y poder abordar el conflicto desde un paradigma diferente, donde hay mujeres y niños buscando salvarse, gente huyendo en carros como una expansión del conflicto.

PUEDES VER: Donald Trump firmó un nuevo arancel global del 10% tras revés de la Corte Suprema

lr.pe

Cuentas pendientes

El conflicto de Sudán está concentrado principalmente en Jartum, la capital del país. Otras ciudades afectadas incluyen Omdurman y la región de Darfur. Dada la pobreza extrema del país, las infraestructuras son insuficientes, lo que hace que la intervención de organizaciones humanitarias sea prácticamente indispensable.

"Tienen un sistema colapsado e ineficaz. Aquí, uno tiene que hacer un trabajo mínimo para contar las historias. Están justo frente a ti. Hay tanto por relatar, y poder hacerlo es asombroso", comentó Nicolò, quien espera poder narrar a fondo la crisis desde el interior del país.

PUEDES VER: Estados Unidos se opone al plan de la ONU para regular la inteligencia artificial con un panel de expertos

lr.pe

"Huyendo de un infierno de verdad"

Al ser consultado sobre las dificultades, aseguró que en Sudán la crisis es tan grande que se asemeja a un genocidio. "Las personas huyen de un infierno de verdad", afirmó.

En su experiencia en el país, conversando con personas sudanesas, ha conocido historias que "tocaron fondo" —que impactan emocionalmente— y cree que mediante ellas puede crear conciencia global.

"Es una ventaja y una manera de llevar una luz, porque es una forma de validar que desde afuera hay interés hacia lo que está pasando".

PUEDES VER: Juicio contra Mark Zuckerberg: histórico proceso denuncia la adicción que generan las redes sociales

lr.pe

Fotografiar desde un campo de guerra

Nicoló ha tenido diversas experiencias con la fotografía, trabajando durante 10 años en Latinoamérica, en países como Colombia, Honduras y Guatemala, donde los territorios están controlados principalmente por pandillas.

Él tiene un proceso claro: pedir permiso a quien manda y garantizar protección. Sin embargo, en algunos campos de refugiados donde las autoridades no están presentes, se solicita apoyo a las autoridades.

PUEDES VER: El expríncipe Andrés, el hijo favorito de Isabel II que desató la peor crisis de la monarquía británica por su vínculo con Epstein

lr.pe

Cuando una fotografía merece ser compartida

"Hay ciertos paradigmas", menciona Filippo. África, a lo largo de los años, ha sido narrada principalmente por fotógrafos extranjeros, casi siempre "hombres blancos de Europa o Estados Unidos".

"Todo es fotografiable", asegura. Sin embargo, buscamos que la información se traduzca en imágenes, como el tema de la hambruna en Sudán, de manera digna para las personas.

Respecto a este caso específico, aseguró que debido a las condiciones alimentarias, se han visto personas en estado esquelético, reflejando la constante crisis.

Notas relacionadas
Ataque paramilitar con drones en Sudán deja 6 soldados de la ONU muertos y 8 heridos

Ataque paramilitar con drones en Sudán deja 6 soldados de la ONU muertos y 8 heridos

LEER MÁS
Aludes devastan aldea de Tarasin en Sudán: rescatan 370 cuerpos y temen más de 1000 muertos

Aludes devastan aldea de Tarasin en Sudán: rescatan 370 cuerpos y temen más de 1000 muertos

LEER MÁS
Confirmado: Corte Suprema de EEUU autoriza al Gobierno de Trump deportar a inmigrantes a tercer país en África

Confirmado: Corte Suprema de EEUU autoriza al Gobierno de Trump deportar a inmigrantes a tercer país en África

LEER MÁS
China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

LEER MÁS
Donald Trump anuncia un aumento del 15% en los aranceles globales de EE. UU., con efecto inmediato

Donald Trump anuncia un aumento del 15% en los aranceles globales de EE. UU., con efecto inmediato

LEER MÁS
El abandonado hotel en la Cordillera de los Andes que obtuvo el récord por ser el más alto del mundo: 4.300 m.sn.m

El abandonado hotel en la Cordillera de los Andes que obtuvo el récord por ser el más alto del mundo: 4.300 m.sn.m

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Con 3 goles de Hernán Barcos, FC Cajamarca le remontó a Melgar y logró su primer triunfo de la Liga 1 2026

Avistan el tiburón blanco macho más grande del mundo: pesa 770 kilos, mide más de 4 metros y sorprende a los científicos

El abandonado hotel en la Cordillera de los Andes que obtuvo el récord por ser el más alto del mundo: 4.300 m.sn.m

Mundo

El abandonado hotel en la Cordillera de los Andes que obtuvo el récord por ser el más alto del mundo: 4.300 m.sn.m

No es China: este país de Asia romperá récord histórico con el estadio más grande del mundo para 135.000 asistentes y estará listo en 2028

Donald Trump anuncia un aumento del 15% en los aranceles globales de EE. UU., con efecto inmediato

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Raúl Espíritu Cavero de 80 años, accesitario de Lucinda Vásquez, ocupará su lugar en el Congreso

Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

Fallece congresista Lucinda Vásquez a los 67 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025