Los Guardianes de la Revolución de Irán (CGRI) anunciaron una "acción conjunta" con el grupo miliciano Hezbollah contra más de "50 objetivos" en Israel, como bases militares en Haifa, Tel Aviv y Beerseba. Las agencias de noticias Fars y Tasnim informaron que la intervención incluyó lanzamientos de misiles y drones.

Horas antes, el CGRI advirtió sobre la posibilidad de un largo "conflicto de desgaste" contra Washington y Jerusalén. "Ellos deben considerar la posibilidad de verse involucrados en una lucha prolongada que destruirá la economía de Estados Unidos y de todo el mundo", declaró Ali Fadavi, asesor del comandante en jefe del ejército ideológico iraní, en una entrevista con la televisión estatal.

En respuesta, el ejército israelí comenzó a ejecutar ataques "a gran escala" sobre Teherán y aseveró que destruyeron 10 objetivos de Hezbollah en el sur de Beirut. "Próximamente se proporcionarán más detalles", sostuvo las Fuerzas de Defensa de Israel en Telegram.

Irán ataca buques y bases

Asimismo, los Guardianes de la Revolución de Irán confirmaron este miércoles 11 de marzo que atacaron dos buques en el estrecho de Ormuz y puntualizaron que los navíos deberán obtener "permiso" para cruzar la zona.

"El barco Express Rome, de propiedad israelí y que enarbola bandera liberiana, y el portacontenedores Mayuree Naree fueron alcanzados por misiles iraníes y detenidos tras ignorar las advertencias de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria", afirmaron en un comunicado.

También aseguraron haber atacado bases de Estados Unidos en Kuwait y Baréin con misiles y drones.

Amenazas iraníes

El asesor militar Yahya Rahim Safavia arremetió contra el presidente de Estados Unidos. "Donald Trump es el mandatario más corrupto y estúpido", dijo a la televisión estatal iraní. Además, afirmó que el líder republicano es "Satán en persona" y reiteró las amenazas de Irán de destruir a Israel.

"El enemigo nos ha dado vía libre para atacar centros económicos y bancos pertenecientes a Estados Unidos y al régimen sionista", sostuvo Rahim en un comunicado difundido por la cadena estatal. Pidió a la población de toda la región que se abstenga de acercarse a menos de un kilómetro de los bancos.