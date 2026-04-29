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Cancillería pide información a Rusia sobre situación de peruanos: tomarán acciones por denuncias de trata de personas

Además, se pidió al embajador en Moscú redoblar el contacto con autoridades rusas para "abordar está delicada problemática". El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que, según la Constitución peruana, los ciudadanos deben solicitar autorización para servir en fuerzas extranjeras. La solicitud se realizó el 28 de abril.

La Cancillería se pronunció por la situación de peruanos en Rusia. Foto: Composición/LR
La Cancillería se pronunció por la situación de peruanos en Rusia. Foto: Composición/LR
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La Cancillería del Perú se pronunció sobre la situación de los ciudadanos peruanos que fueron reclutados para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que ha exigido al encargado de negociaciones de la Embajada de Rusia en Lima brindar los detalles de la situación, ubicación y estado de salud de los connacionales.

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De igual manera, se le comunicó formalmente al funcionario que, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, todo ciudadano peruano debe solicitar una autorización previa al Ministerio de Relaciones Exteriores para servir en las Fuerzas Armadas extranjeras.

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El pedido fue realizado el último martes 28 de abril a través del director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares y el director general de Europa.

Asimismo, la Cancillería señaló que se le ha pedido al embajador del Perú en Moscú que redoble el contacto con las autoridades rusas para "abordar esta delicada problemática".

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Comunicado de la Cancillería en Perú

Comunicado de la Cancillería en Perú

Cancillería crea grupo para atender denuncias de trata de personas

El documento emitido por la Cancillería también informó que se convocó a los funcionarios del Ministerio Público, Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú (PNP), Ministerio de Defensa y Ministerio del Trabajo para tomar acciones conjuntas por las denuncias que realizaron los familiares en el Perú.

De igual forma, adelantaron que se decidió crear un Grupo de Trabajo ad hoc para hacer seguimiento a las acciones de cada sector, dentro de sus funciones y competencias, para perseguir los presuntos delitos de trata de personas y tráfico de migrantes.

Por otro lado, la Cancillería indicó que se promoverá una campaña comunicacional multisectorial para alertar sobre los peligros de prestar servicios en fuerzas armadas en zonas de conflicto.

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que no es cierta la información sobre ciudadanos peruanos que, supuestamente, habrían sido retirados de las instalaciones de la Embajada del Perú en Moscú.

"La Cancillería y la Sección Consular de Perú en la Federación Rusa se encuentran atentas a cualquier comunicación o solicitud de nuestros connacionales, para lo cual se ponen a disposición los datos de contacto en dicha misión: Sección Consular de la Embajada del Perú en Rusia (celular de emergencia): +78 985 389 06 60. Correo electrónico: sconsularperu@mail.ru", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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