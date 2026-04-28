Congreso blinda a Dina Boluarte y vuelve a archivar denuncias constituciones en su contra

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó archivar las denuncias constitucionales contra Dina Boluarte, que la acusaban de cometer infracciones a la Constitución y delitos de corrupción durante su mandato. Las denuncias fueron presentadas por los parlamentarios Juan Burgos (Podemos Perú) y Edwin Martínez (Acción Popular).

La denuncia 516, presentada por el legislador de Podemos Perú, no solo alcanzaba a la exmandataria, sino también a su expremier, Gustavo Adrianzén. A ambos se les acusa de infringir los artículos 28, 38 y 118 de la Constitución, relacionados con el respeto irrestricto a la Constitución y el ejercicio de la función presidencial.

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Por su parte, la denuncia constitucional 657, presentada por el congresista de Acción Popular, también alcanza al exministro de Economía y Transportes, Raúl Pérez-Reyes, y al exministro de Transportes, César Sandoval, a quienes se les acusa de haber cometido infracciones constitucionales y delitos de corrupción en agravio del Estado.

De acuerdo con la información trascendida, la sesión se realizó de manera virtual y el archivo se aprobó con nueve votos a favor y tres en contra.

Dina Boluarte ha sido blindada por el Congreso múltiples veces

Antes de ser vacada por el Congreso de la República, Dina Boluarte fue blindada en más de una ocasión por las principales bancadas parlamentarias en la SAC. En mayo de 2025, con 14 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención, la subcomisión aprobó archivar una denuncia constitucional contra la exmandataria vinculada al denominado “caso Rolex”. El informe final de esa denuncia fue elaborado por la congresista fujimorista Nilza Chacón, quien indicó que no existían indicios suficientes para determinar que Boluarte había cometido delitos de corrupción.

Ya en septiembre de ese mismo año, Boluarte volvió a ser blindada en la SAC. Con 12 votos a favor y 10 en contra, el grupo de trabajo decidió no proseguir con las investigaciones contra la mandataria por las más de 50 muertes registradas durante las protestas en rechazo a su gobierno entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

En ambos casos, los votos a favor del archivo provinieron principalmente de las bancadas de Alianza para el Progreso (APP) y Fuerza Popular.