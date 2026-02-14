El 16 de febrero se implementará el sistema de control biométrico en la frontera entre Perú y Chile. | Foto: composición LR/Revista ProActivo/Tribunal Constitucional

El 16 de febrero se implementará el sistema de control biométrico en la frontera entre Perú y Chile. | Foto: composición LR/Revista ProActivo/Tribunal Constitucional

La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció la implementación de un sistema de control biométrico en el Puesto de Control Fronterizo de Tacna con el objetivo de reforzar la seguridad y optimizar el flujo migratorio. La medida busca garantizar un ingreso más ordenado ante el alto tránsito de turistas y personas extranjeras que cruzan por esta zona del país hacia Chile.

Con esta herramienta tecnológica se espera mejorar la identificación de personas y prevenir el ingreso irregular, y así fortalecer los mecanismos de control en una de las principales puertas de entrada al territorio peruano.

TE RECOMENDAMOS FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El comunicado de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Foto: Ministerio del Interior

¿Desde cuándo se llevará a cabo esta normativa?

La entidad adscrita al Ministerio del Interior (Mininter) informó que esta disposición entrará en vigencia el 16 de febrero y se aplicará las 24 horas del día. Asimismo, precisó que la medida supone un cambio en los procedimientos de ingreso y salida del país con el objetivo de reforzar los controles y optimizar el flujo migratorio en el punto fronterizo con Chile.

En el comunicado se precisa que esta decisión se adoptó tras un periodo de marcha blanca, durante el cual el personal realizó las pruebas y los ajustes necesarios para optimizar el proceso y garantizar su correcta implementación antes de su entrada en validez.

“Reafirmamos nuestro compromiso con un servicio eficiente, respetuoso y transparente”, publicó en su cuenta oficial de X. En ese sentido, el sistema permitirá identificar a cada persona mediante tecnologías biométricas, la cual contará con los mecanismos de seguridad correspondientes.

¿En qué aspectos mejorará el sistema biométrico?

Durante el periodo de marcha blanca, el equipo de la Superintendencia Nacional de Migraciones realizó pruebas técnicas y ajustes operativos para optimizar la atención en los puntos de control y mejorar el servicio a las personas usuarias.

Según el comunicado oficial, esta fase permitió identificar oportunidades de mejora para reducir demoras y asegurar que el tránsito de personas se desarrolle de forma fluida y cumpla con los protocolos de seguridad.

La entidad remarcó que la puesta en funcionamiento del nuevo sistema forma parte de su estrategia de modernización institucional para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

“El sistema permitirá una verificación de identidad segura y moderna, con información protegida conforme a la normativa vigente”, afirma el comunicado. Asimismo, el organismo aseguró que continuará con un monitoreo permanente para garantizar el correcto desempeño de la nueva tecnología implementada.