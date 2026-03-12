Christofer Gonzales explicó porqué decidió 'picar' la pelota en definición por penales de Copa Libertadores: "Ya lo tenía pensado"

Sporting Cristal jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores tras vencer en la tanda de penales a Carabobo. Los rimenses anotaron tres de las cinco oportunidades que tuvieron desde los 12 pasos. Christofer Gonzáles fue uno de los futbolistas que anotó en la definición pasada, y ahora quiso volver a hacerse presente, pero erró en la definición. 'Canchita' 'picó' la pelota como lo hizo ante 2 de Mayo, pero en esta ocasión, el portero rival atajó su remate.

El volante celeste habló con los medios de comunicación luego del partido y se refirió a su error en la tanda de penales. "Es algo que ya lo tenía pensado y es algo normal porque es parte del fútbol, pero bueno es parte del fútbol. Lo más importante es que el equipo clasificó", indicó el exUniversitario.

Christofer Gonzales explicó por qué decidió 'picar' la pelota en definición por penales

Para Christofer Gonzales lo más importante fue el resultado y, por ende, la clasificación a la fase de grupos. De igual forma, destacó la reacción del equipo en la segunda mitad del partido a pesar de estar con el marcador en contra. "El equipo está muy bien, tuvimos reacción en el segundo tiempo y eso es lo más importante, porque ante el resultado que ellos tuvieron en el primer tiempo, creo que el equipo tuvo una buena respuesta en el complemento", mencionó para la prensa.

Sporting Cristal se ubicará en el bombo 4 tras haber clasificado desde las fases previas de la Copa Libertadores. En la siguiente instancia, podría enfrentarse ante Universitario de Deportes o incluso Cusco FC, a pesar de ser del mismo país, debido a que no llegaron a esta etapa de manera directa.

¿Cuándo se jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo para conocer qué equipos integrarán los grupos de la Copa Libertadores se realizará el próximo 19 de marzo. El inicio de esta etapa está programada para iniciar el martes 7 de abril del presente año.