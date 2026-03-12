HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas |
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas |     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas |     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas |     
Deportes

Christofer Gonzales explicó porqué decidió 'picar' la pelota en definición por penales de Copa Libertadores: "Ya lo tenía pensado"

El mediocampista celeste se refirió acerca de su penal fallado ante Carabobo por Copa Libertadores.

Christofer Gonzales habló de su penal fallado en Copa Libertadores. Foto: Entre Bolas
Christofer Gonzales habló de su penal fallado en Copa Libertadores. Foto: Entre Bolas

Sporting Cristal jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores tras vencer en la tanda de penales a Carabobo. Los rimenses anotaron tres de las cinco oportunidades que tuvieron desde los 12 pasos. Christofer Gonzáles fue uno de los futbolistas que anotó en la definición pasada, y ahora quiso volver a hacerse presente, pero erró en la definición. 'Canchita' 'picó' la pelota como lo hizo ante 2 de Mayo, pero en esta ocasión, el portero rival atajó su remate.

El volante celeste habló con los medios de comunicación luego del partido y se refirió a su error en la tanda de penales. "Es algo que ya lo tenía pensado y es algo normal porque es parte del fútbol, pero bueno es parte del fútbol. Lo más importante es que el equipo clasificó", indicó el exUniversitario.

PUEDES VER: Diego Rebagliati sorprende al revelar que Paulo Autuori dejaría Sporting Cristal: "Posiblemente ayer fue su último partido"

lr.pe

Christofer Gonzales explicó por qué decidió 'picar' la pelota en definición por penales

Para Christofer Gonzales lo más importante fue el resultado y, por ende, la clasificación a la fase de grupos. De igual forma, destacó la reacción del equipo en la segunda mitad del partido a pesar de estar con el marcador en contra. "El equipo está muy bien, tuvimos reacción en el segundo tiempo y eso es lo más importante, porque ante el resultado que ellos tuvieron en el primer tiempo, creo que el equipo tuvo una buena respuesta en el complemento", mencionó para la prensa.

Sporting Cristal se ubicará en el bombo 4 tras haber clasificado desde las fases previas de la Copa Libertadores. En la siguiente instancia, podría enfrentarse ante Universitario de Deportes o incluso Cusco FC, a pesar de ser del mismo país, debido a que no llegaron a esta etapa de manera directa.

PUEDES VER: Sorteo Copa Libertadores 2026: con Sporting Cristal y Universitario, fecha y hora para conocer la fase de grupos

lr.pe

¿Cuándo se jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo para conocer qué equipos integrarán los grupos de la Copa Libertadores se realizará el próximo 19 de marzo. El inicio de esta etapa está programada para iniciar el martes 7 de abril del presente año.

Notas relacionadas
Diego Rebagliati sorprende al revelar que Paulo Autuori dejaría Sporting Cristal: "Posiblemente ayer fue su último partido"

Diego Rebagliati sorprende al revelar que Paulo Autuori dejaría Sporting Cristal: "Posiblemente ayer fue su último partido"

LEER MÁS
Paulo Autuori sorprende con fuerte autocritica contra Sporting Cristal en Copa Libertadores: "No era para clasificar"

Paulo Autuori sorprende con fuerte autocritica contra Sporting Cristal en Copa Libertadores: "No era para clasificar"

LEER MÁS
Julio César Uribe reflexiona sobre la clasificación de Sporting Cristal en Copa Libertadores: "Podemos jugar mejor"

Julio César Uribe reflexiona sobre la clasificación de Sporting Cristal en Copa Libertadores: "Podemos jugar mejor"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diego Rebagliati sorprende al revelar que Paulo Autuori dejaría Sporting Cristal: "Posiblemente ayer fue su último partido"

Diego Rebagliati sorprende al revelar que Paulo Autuori dejaría Sporting Cristal: "Posiblemente ayer fue su último partido"

LEER MÁS
'Flaco' Granda responde a Juan Reynoso por polémico gesto en Matute: "Los 2 puntos que hizo con la selección"

'Flaco' Granda responde a Juan Reynoso por polémico gesto en Matute: "Los 2 puntos que hizo con la selección"

LEER MÁS
Alianza Lima - Deportivo Garcilaso: fecha y hora del partido por la fecha 7 de la Liga 1 2026 en Cusco

Alianza Lima - Deportivo Garcilaso: fecha y hora del partido por la fecha 7 de la Liga 1 2026 en Cusco

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Christofer Gonzales explicó porqué decidió 'picar' la pelota en definición por penales de Copa Libertadores: "Ya lo tenía pensado"

Rafael López Aliaga y José Luna Gálvez habrían omitido información sobre experiencia laboral, alerta el JEE

La economía, la migración y el caso Epstein: los factores clave detrás de la desaprobación del 55% de estadounidenses hacia Trump

Deportes

Paulo Autuori sorprende con fuerte autocritica contra Sporting Cristal en Copa Libertadores: "No era para clasificar"

Diego Rebagliati sorprende al revelar que Paulo Autuori dejaría Sporting Cristal: "Posiblemente ayer fue su último partido"

'Flaco' Granda responde a Juan Reynoso por polémico gesto en Matute: "Los 2 puntos que hizo con la selección"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Rafael López Aliaga y José Luna Gálvez habrían omitido información sobre experiencia laboral, alerta el JEE

Juliana Oxenford sobre suspensión de Vela: “Se lo quieren volar porque ya se volaron a todos los equipos especiales”

Elecciones Generales entran en su fase decisiva: Mininter y Onpe refuerzan seguridad electoral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025