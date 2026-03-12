Sorteo de la Kábala en vivo hoy 12 de marzo de 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo
El emocionante sorteo de La Kábala promete sorpresas, manteniendo a millones de jugadores a la expectativa de la combinación ganadora. No te lo pierdas.
Resultados Kábala jueves 12 de marzo: jugada ganadora y Pozo Buenazo
Este jueves 12 de marzo se llevará a cabo un nuevo sorteo de La Kábala, que podría dejar un nuevo ganador del Pozo Buenazo. El premio acumulado llegó a S/857.863, cifra que mantiene la expectativa entre los jugadores a nivel nacional, a la espera de que Intralot revele la combinación ganadora y los resultados finales en las próximas horas.