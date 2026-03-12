HOYSuscripcion LR Focus

Política

Rafael López Aliaga y José Luna Gálvez habrían omitido información sobre experiencia laboral, alerta el JEE

Elecciones 2026. El JEE de Lima Centro 1 advirtió que López Aliaga no consignó que fue gerente general de Compupalace Perú S.A.C. entre abril del 2000 y noviembre del 2022. En cuanto a Luna Gálvez se alertó que no registró ser gerente de Podemos Perú E.I.R.L. entre noviembre del 2017 y mayo del 2018.

El JEE emitió dos informes de fiscalización que podría llevar a una multa por presunta información falsa en las hojas de vidas de los candidatos presidenciales. Foto: Composición/LR
El JEE emitió dos informes de fiscalización que podría llevar a una multa por presunta información falsa en las hojas de vidas de los candidatos presidenciales. Foto: Composición/LR

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 emitió dos informes de fiscalización en los que alerta que los candidatos presidenciales Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y José Luna Gálvez (Podemos Perú) habrían presentado información falsa en su hoja de vida en el rubro de "Experiencia de Trabajo en Oficios, Ocupaciones o Profesiones".

De acuerdo con las dos resoluciones colgadas en la Plataforma Electoral, el JEE solicitó a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) información sobre la titularidad de acciones y participaciones de los candidatos presidenciales con la finalidad de cruzar la data con la información presentada en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Rafael López Aliaga

Según el informe de fiscalización, López Aliaga en su DJHV señaló que sí tenía información por declarar en su rubro Experiencia de Trabajo en Oficios, Ocupaciones o Profesiones.

El exalcalde de Lima indicó que prestó servicios en la Municipalidad Metropolitana de Lima, Universidad Nacional de Ingeniería, Perú Rail S.A., Perú Belmond Hotels S.A. y Ferrocarril Transandino S.A.

Informe del Jurado Electoral Especial sobre López Aliaga

Informe del Jurado Electoral Especial sobre López Aliaga

No obstante, el ente electoral precisó que, luego de que la Sunarp remitió la información solicitada, se verificó en la plataforma Síguelo Sunarp que López Aliaga fue gerente general de Compupalace Perú S.A.C. entre el 14 de abril del 2000 y el 11 de noviembre del 2022.

"Por tanto, habría información falsa declarada por el candidato", se lee en el documento.

"Conforme el contenido del presente informe, referente a la Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato Sr. Rafael López Aliaga, candidato por la organización política Renovación Popular al cargo de Presidente de la República, específicamente en el rubro II.- Experiencia de Trabajo en Oficios, Ocupaciones o Profesiones, habría información falsa, tal como se describe en el numeral III.3.1 del presente informe", agrega el JEE y recomendó solicitar información al partido para esclarecer los hechos.

Conclusiones del JEE

Conclusiones del JEE

José Luna Gálvez

Por otro lado, el JEE también alertó sobre la DJHV de José Luna Gálvez.

Según el ente electoral, Luna Gálvez consignó que sí tenía información por declarar en el rubro de Experiencia de Trabajo en Oficios, Ocupaciones o Profesiones. El candidato presidencial registró que laboró en el Congreso, el Instituto Superior Tecnológico Privado Intur Perú Instituto Internacional de Turismo E.I.R.L., Sabio Antúnez de Mayolo E.I.R.L. y Universidad Privada Telesup S.A.C.

Sin embargo, el JEE cruzó información con Sunarp y aseguró que el candidato no declaró que, entre el 23 de agosto del 2017 y el 27 de julio del 2021, fue nombrado gerente general de la Escuela Internacional de Posgrado S.A.C., así como gerente de Podemos Perú E.I.R.L. entre el 12 de noviembre del 2017 y el 10 de mayo del 2018. "Por tanto, habría información falsa declarada por el candidato", dice el JEE.

El detalle del informe del JEE.

El detalle del informe del JEE.

"Conforme el contenido del presente informe, referente a la Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato Sr. José León Luna Gálvez, candidato por la organización política Podemos Perú al cargo de Presidente de la República, específicamente en el rubro II.- Experiencia de Trabajo en Oficios, Ocupaciones o Profesiones, habría información falsa, tal como se describe en el numeral III.3.1 del presente informe", asegura el ente electoral y recomendó pedir información al partido para esclarecer lo reportado.

Conclusión del JEE

Conclusión del JEE

Posibles sanciones

De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones (LOP), en caso de que se confirme la infracción se procedería de la siguiente manera: corregir la información en la hoja de vida del candidato, la imposición de una multa entre 1 y 10 UIT y la remisión de los actuados al Ministerio Público para que actúe conforme a sus atribuciones.

