HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Pajerígate: visitas nocturnas a Palacio y contratos millonarios | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Ciencia

Científicos revolucionan la sostenibilidad de este país de América Latina y convierten lo inesperado en combustible líquido

Investigadores peruanos transforman la ciencia en América Latina y llevan a cabo un estudio que combina tecnología y economía circular para la sostenibilidad.

El proceso transforma plásticos urbanos en gasolina, diésel y jet fuel de forma sostenible. Foto: Composición LR
El proceso transforma plásticos urbanos en gasolina, diésel y jet fuel de forma sostenible. Foto: Composición LR

En Lima, Perú, se generan más de 1.4 millones de toneladas de plástico al año, pero solo el 15 % se recicla. Investigadores científicos buscan dar valor a los residuos no reciclables mediante procesos que evitan la contaminación ambiental. La iniciativa combina tecnología y filosofía de economía circular para transformar los plásticos en recursos útiles.

Un ejemplo de estos esfuerzos proviene de un estudio de la Universidad de Lima, titulado Obtención de combustible mediante economía circular y pirólisis catalítica rápida a partir de residuos plásticos urbanos. La investigación transforma residuos plásticos urbanos en combustible líquido y demostró cómo la ciencia y la economía circular aprovechan materiales que de otro modo se perderían.

PUEDES VER: China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

lr.pe

¿Cómo funciona la pirólisis para convertir los residuos de PET en combustible?

La pirólisis rápida catalítica permite transformar plásticos como polipropileno (PP) y poliestireno (PS) en una mezcla de combustible líquido. El proceso se realiza en un reactor alimentado con nitrógeno, genera una atmósfera inerte que evita reacciones no deseadas. La composición del combustible incluye gasolina, jet fuel, diésel y wax, con una eficiencia máxima en la producción de gasolina a 400 °C.

En el caso del PET, la pirólisis calienta los plásticos a altas temperaturas sin oxígeno, rompiendo las moléculas en componentes más pequeños. Esto permite obtener combustibles líquidos, gases y carbón, que representan alternativas energéticas frente al petróleo convencional.

PUEDES VER: China intensifica tensiones con un país de América Latina y advierte que pagará un precio muy alto por anular contrato comercial

lr.pe

¿Qué es el PET y qué problemas causa al medio ambiente?

El PET es uno de los plásticos más usados en botellas y empaques, derivado del petróleo. Su alta durabilidad provoca que los residuos permanezcan cientos de años en el medio ambiente y se acumulen en suelos, ríos y océanos.

La disposición inadecuada genera contaminación ambiental y riesgos para la salud humana. Solo una pequeña fracción del PET se recicla, lo que hace necesaria la implementación de estrategias de valorización energética y economía circular para reducir su impacto.

PUEDES VER: El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

lr.pe

¿Qué papel tienen los catalizadores y las simulaciones en la pirólisis?

Los catalizadores, como la zeolita, aceleran la descomposición de los plásticos, aumentan la producción de combustible líquido y reducen el tiempo y la energía necesarios. Este elemento resulta clave para lograr un proceso eficiente dentro de un modelo de economía circular.

Las simulaciones por computadora permiten prever la cantidad de energía y productos obtenibles a partir de los residuos de PET. Comparar los resultados de laboratorio con los modelos computacionales ayuda a optimizar variables como temperatura y cantidad de catalizador; asegura que los combustibles generados sean consistentes y útiles.

Notas relacionadas
The Square: el primer Community Center de Perú llega para atender a más de 160 mil usuarios diarios y transformar el concepto de centro comercial

The Square: el primer Community Center de Perú llega para atender a más de 160 mil usuarios diarios y transformar el concepto de centro comercial

LEER MÁS
Ralentizar el progreso: la operación pictórica de Iosu Aramburu, por Leyla Aboudayeh

Ralentizar el progreso: la operación pictórica de Iosu Aramburu, por Leyla Aboudayeh

LEER MÁS
Brindar datos falsos en tu RUC puede llevarte a prisión hasta 5 años, según especialista: "La SUNAT debe intensificar su supervisión"

Brindar datos falsos en tu RUC puede llevarte a prisión hasta 5 años, según especialista: "La SUNAT debe intensificar su supervisión"

LEER MÁS
Calendario lunar de febrero 2026: cuándo ver la Luna llena y el eclipse del “Anillo de Fuego” visible este mes

Calendario lunar de febrero 2026: cuándo ver la Luna llena y el eclipse del “Anillo de Fuego” visible este mes

LEER MÁS
China alista una misión histórica: desarrolla dos sondas nucleares para descubrir lo que hay más allá del Sistema Solar

China alista una misión histórica: desarrolla dos sondas nucleares para descubrir lo que hay más allá del Sistema Solar

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos de EE.UU. revelan que los alimentos ultraprocesados y el tabaco en cigarrillos tienen mucho en común por una razón

Científicos de EE.UU. revelan que los alimentos ultraprocesados y el tabaco en cigarrillos tienen mucho en común por una razón

LEER MÁS
Científicos de Corea del Sur crean una innovadora sustancia en polvo para detener las hemorragias graves solo en segundos

Científicos de Corea del Sur crean una innovadora sustancia en polvo para detener las hemorragias graves solo en segundos

LEER MÁS
Científicos de EE.UU. revelan que el caucho usado en las canchas de fútbol con grass sintético libera químicos peligrosos

Científicos de EE.UU. revelan que el caucho usado en las canchas de fútbol con grass sintético libera químicos peligrosos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio de combustibles HOY 6 de febrero: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Denuncian presuntas irregularidades y represalias en la Universidad Científica del Sur: ''No pagamos pensiones para esto''

Jesús Pinedo vs Salamat Isbulaev por la PFL 2026: horario y dónde ver la pelea del peruano rumbo al título mundial

Ciencia

El día se convertirá en noche: los astrónomos confirman la fecha del eclipse solar más largo del siglo visible en varias zonas del mundo

Científicos de EE.UU. descubren un nuevo método clave para retrasar la pérdida de memoria en pacientes con Alzheimer

Ingenieros de EE.UU. crean un innovador dispositivo que puede convertir el aire en agua potable sin electricidad ni baterías

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

6 personas que entraron a Palacio el 13 de octubre y salieron al día siguiente obtuvieron contratos en Despacho Presidencial

José Jerí: Congreso alcanza 60 firmas para convocar Pleno Extraordinario que debatirá censura contra presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025