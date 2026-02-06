En Lima, Perú, se generan más de 1.4 millones de toneladas de plástico al año, pero solo el 15 % se recicla. Investigadores científicos buscan dar valor a los residuos no reciclables mediante procesos que evitan la contaminación ambiental. La iniciativa combina tecnología y filosofía de economía circular para transformar los plásticos en recursos útiles.

Un ejemplo de estos esfuerzos proviene de un estudio de la Universidad de Lima, titulado Obtención de combustible mediante economía circular y pirólisis catalítica rápida a partir de residuos plásticos urbanos. La investigación transforma residuos plásticos urbanos en combustible líquido y demostró cómo la ciencia y la economía circular aprovechan materiales que de otro modo se perderían.

¿Cómo funciona la pirólisis para convertir los residuos de PET en combustible?

La pirólisis rápida catalítica permite transformar plásticos como polipropileno (PP) y poliestireno (PS) en una mezcla de combustible líquido. El proceso se realiza en un reactor alimentado con nitrógeno, genera una atmósfera inerte que evita reacciones no deseadas. La composición del combustible incluye gasolina, jet fuel, diésel y wax, con una eficiencia máxima en la producción de gasolina a 400 °C.

En el caso del PET, la pirólisis calienta los plásticos a altas temperaturas sin oxígeno, rompiendo las moléculas en componentes más pequeños. Esto permite obtener combustibles líquidos, gases y carbón, que representan alternativas energéticas frente al petróleo convencional.

¿Qué es el PET y qué problemas causa al medio ambiente?

El PET es uno de los plásticos más usados en botellas y empaques, derivado del petróleo. Su alta durabilidad provoca que los residuos permanezcan cientos de años en el medio ambiente y se acumulen en suelos, ríos y océanos.

La disposición inadecuada genera contaminación ambiental y riesgos para la salud humana. Solo una pequeña fracción del PET se recicla, lo que hace necesaria la implementación de estrategias de valorización energética y economía circular para reducir su impacto.

¿Qué papel tienen los catalizadores y las simulaciones en la pirólisis?

Los catalizadores, como la zeolita, aceleran la descomposición de los plásticos, aumentan la producción de combustible líquido y reducen el tiempo y la energía necesarios. Este elemento resulta clave para lograr un proceso eficiente dentro de un modelo de economía circular.

Las simulaciones por computadora permiten prever la cantidad de energía y productos obtenibles a partir de los residuos de PET. Comparar los resultados de laboratorio con los modelos computacionales ayuda a optimizar variables como temperatura y cantidad de catalizador; asegura que los combustibles generados sean consistentes y útiles.