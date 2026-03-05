HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Tomás Gálvez salvado por sus "hermanitos" del Congreso | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Rusia confirma el intercambio de 500 prisioneros de guerra con Ucrania tras acuerdos pactados en Ginebra

El presidente Volodímir Zelenski agradeció a la administración de Donald Trump por "hacer posible" esta liberación de detenidos.

Volodímir Zelenski indicó que habrá un nuevo ciclo de conversaciones con Rusia.
Volodímir Zelenski indicó que habrá un nuevo ciclo de conversaciones con Rusia. | Composición LR | Betsy De Los Santos

El Gobierno de Vladímir Putin confirmó que Moscú y Kiev intercambiarán 500 prisioneros de guerra entre el jueves 5 y el viernes 6 de febrero, aunque adelantó que ya han sido liberados 200 de cada bando. Este proceso, según el asesor del Kremlin, Vladímir Medinski, se realiza "en el marco de los acuerdos alcanzados en Ginebra", donde negociadores estadounidenses, rusos y ucranianos se reunieron para poner fin a la guerra.

Además, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que los militares recibirán primero "ayuda psicológica y médica necesarias" en Bielorrusia antes de ser trasladados definitivamente a la capital para seguir con el proceso de recuperación y readaptación. El último cambio de 157 cautivos se concretó a principios de febrero de 2026 tras la segunda ronda de negociaciones de paz celebradas en la ciudad de Abu Dabi.

TE RECOMENDAMOS

TIPOS DE MAGIA: BLANCA, NEGRA Y ROJA — MITOS, RIESGOS Y VERDADES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Régimen de Irán advierte que no negociará con EE. UU. y que están listos para “continuar la guerra” en Medio Oriente

lr.pe

Zelenski celebra avance en negociaciones

A través de la red social X (antes Twitter), el presidente Volodímir Zelenski agradeció a la administración de Donald Trump por "hacer posible" este intercambio. "Involucramos a mediadores. Estoy agradecido con todos los que ayudan a Ucrania", remarcó. Asimismo, el mandatario puntualizó que entre los prisioneros liberados hay efectivos que fueron capturados durante el asedio ruso a Mariúpol a principios de 2022.

En declaraciones a la prensa, comentó que confía en que las negociaciones con Rusia en Abu Dabi sigan adelante a pesar de la guerra desatada en Oriente Medio. No descartó la posibilidad de buscar lugares alternativos por motivos de seguridad, ya que la capital de los Emiratos Árabes Unidos ha sido objetivo de ataques iraníes en represalia por la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Teherán.

Zelenski indicó que habrá un nuevo ciclo de conversaciones programado entre el 5 y el 8 de marzo. "La reunión debe celebrarse. Es importante para nosotros. (…) Si hay dificultades debido a los misiles y los drones, entonces creo que tenemos Turquía o Suiza", dijo.

Moscú también respaldó la continuidad del diálogo. "El enfoque predilecto sigue siendo una solución política y diplomática", arguyó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

PUEDES VER: Científicos suizos podrían cambiar el futuro de la electrónica cuántica con circuitos controlados por luz

lr.pe

Ucrania acusa de manipulación política

Putin ordenó este miércoles 4 de marzo la liberación de dos prisioneros de guerra con doble nacionalidad ucraniana y húngara. Ellos fueron capturados en el frente ucraniano.

Ese mismo día, el jefe de Estado sostuvo una reunión en Moscú con Peter Szijjártó, ministro de Relaciones Exteriores de Hungría. Sin embargo, la Cancillería de Ucrania acusó a ambos países de "manipular" un tema tan sensible como el retorno de los detenidos.

"Es sorprendente lo cínico que resulta convertir la liberación de estas personas en una herramienta de relaciones públicas políticas antes de las elecciones en Hungría y en una moneda de cambio en las relaciones con el Kremlin", argumentó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Notas relacionadas
Bélgica detiene a petrolero por ser parte de flota fantasma rusa que navegaba con bandera falsa en el mar del Norte

Bélgica detiene a petrolero por ser parte de flota fantasma rusa que navegaba con bandera falsa en el mar del Norte

LEER MÁS
China exige el "cese inmediato" mientras Rusia advierte una "catástrofe" ante las acciones en Irán

China exige el "cese inmediato" mientras Rusia advierte una "catástrofe" ante las acciones en Irán

LEER MÁS
Imágenes reveladas por Ucrania muestran que Rusia usó misil crucero con capacidad nuclear durante la guerra

Imágenes reveladas por Ucrania muestran que Rusia usó misil crucero con capacidad nuclear durante la guerra

LEER MÁS
Irán lanza una serie de misiles contra Tel Aviv, en Israel, y deja al menos 12 heridos en represalia por ataques de EE.UU.

Irán lanza una serie de misiles contra Tel Aviv, en Israel, y deja al menos 12 heridos en represalia por ataques de EE.UU.

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gran ayatolá pide la “sangre de Trump” e Irán advierte que EE. UU. “lamentará enormemente” derribo de buque de guerra

Gran ayatolá pide la “sangre de Trump” e Irán advierte que EE. UU. “lamentará enormemente” derribo de buque de guerra

LEER MÁS
Régimen de Irán advierte que no negociará con EE. UU. y que están listos para “continuar la guerra” en Medio Oriente

Régimen de Irán advierte que no negociará con EE. UU. y que están listos para “continuar la guerra” en Medio Oriente

LEER MÁS
Ataque de EE.UU. e Israel contra Irán, EN VIVO: Guardianes de la Revolución revelan impacto contra un petrolero estadounidense

Ataque de EE.UU. e Israel contra Irán, EN VIVO: Guardianes de la Revolución revelan impacto contra un petrolero estadounidense

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Conciertos en Lima 2026: fechas, entradas y lugares para ver a Natalia Jiménez, Melendi y Los Shapis

San Martín sufre duro revés previo al partido contra Universitario: FPV le quitó los puntos tras reclamo de Circolo

Rusia confirma el intercambio de 500 prisioneros de guerra con Ucrania tras acuerdos pactados en Ginebra

Mundo

Gran ayatolá pide la “sangre de Trump” e Irán advierte que EE. UU. “lamentará enormemente” derribo de buque de guerra

Ataque de EE.UU. e Israel contra Irán, EN VIVO: Guardianes de la Revolución revelan impacto contra un petrolero estadounidense

Enclave azerbaiyano de Najicheván es atacado por drones: Irán niega participación y culpa a Israel

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

Maricarmen Alva sobre su derrota en votación para la Presidencia: "Balcázar era más fácil de manejar"

Última encuesta presidencial 2026: Rafael López Aliaga en 14.6% y cómo van los otros candidatos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025