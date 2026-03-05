Volodímir Zelenski indicó que habrá un nuevo ciclo de conversaciones con Rusia. | Composición LR | Betsy De Los Santos

El Gobierno de Vladímir Putin confirmó que Moscú y Kiev intercambiarán 500 prisioneros de guerra entre el jueves 5 y el viernes 6 de febrero, aunque adelantó que ya han sido liberados 200 de cada bando. Este proceso, según el asesor del Kremlin, Vladímir Medinski, se realiza "en el marco de los acuerdos alcanzados en Ginebra", donde negociadores estadounidenses, rusos y ucranianos se reunieron para poner fin a la guerra.

Además, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que los militares recibirán primero "ayuda psicológica y médica necesarias" en Bielorrusia antes de ser trasladados definitivamente a la capital para seguir con el proceso de recuperación y readaptación. El último cambio de 157 cautivos se concretó a principios de febrero de 2026 tras la segunda ronda de negociaciones de paz celebradas en la ciudad de Abu Dabi.

Zelenski celebra avance en negociaciones

A través de la red social X (antes Twitter), el presidente Volodímir Zelenski agradeció a la administración de Donald Trump por "hacer posible" este intercambio. "Involucramos a mediadores. Estoy agradecido con todos los que ayudan a Ucrania", remarcó. Asimismo, el mandatario puntualizó que entre los prisioneros liberados hay efectivos que fueron capturados durante el asedio ruso a Mariúpol a principios de 2022.

En declaraciones a la prensa, comentó que confía en que las negociaciones con Rusia en Abu Dabi sigan adelante a pesar de la guerra desatada en Oriente Medio. No descartó la posibilidad de buscar lugares alternativos por motivos de seguridad, ya que la capital de los Emiratos Árabes Unidos ha sido objetivo de ataques iraníes en represalia por la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Teherán.

Zelenski indicó que habrá un nuevo ciclo de conversaciones programado entre el 5 y el 8 de marzo. "La reunión debe celebrarse. Es importante para nosotros. (…) Si hay dificultades debido a los misiles y los drones, entonces creo que tenemos Turquía o Suiza", dijo.

Moscú también respaldó la continuidad del diálogo. "El enfoque predilecto sigue siendo una solución política y diplomática", arguyó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Ucrania acusa de manipulación política

Putin ordenó este miércoles 4 de marzo la liberación de dos prisioneros de guerra con doble nacionalidad ucraniana y húngara. Ellos fueron capturados en el frente ucraniano.

Ese mismo día, el jefe de Estado sostuvo una reunión en Moscú con Peter Szijjártó, ministro de Relaciones Exteriores de Hungría. Sin embargo, la Cancillería de Ucrania acusó a ambos países de "manipular" un tema tan sensible como el retorno de los detenidos.

"Es sorprendente lo cínico que resulta convertir la liberación de estas personas en una herramienta de relaciones públicas políticas antes de las elecciones en Hungría y en una moneda de cambio en las relaciones con el Kremlin", argumentó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.