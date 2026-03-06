El espectáculo ofrecerá más de 12 horas de música en vivo, incluidas presentaciones de reconocidas figuras de la salsa y la música cubana. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Meses atrás, Paula Arias, líder de Son Tentación, intentó reunir a Daniela Darcourt , Yahaira Plasencia y más salseras en un mismo escenario, sin embargo, la intérprete de ‘Señor mentira’ no aceptó ser parte del evento. Pero la oportunidad se dará este 2026, exactamente este sábado 14 de marzo, junto a otros representantes de la salsa peruana y algunos artistas internacionales.

Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia serán parte de un evento que se realizará en el Círculo Militar de Jesús María, donde también llegarán La Charanga Habanera, La Caro Band, César Vega, Combinación de La Habana, Los 4, Brunella Torpoco, Masiel Málaga y Son Tentación. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Teleticket.

Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia juntas en Lima



Si bien es cierto Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia han coincidido en la radio, no habían tenido la oportunidad de compartir escenario en Lima. Y para alegría de sus fans, lo harán este mes de marzo. De esa manera, despedirán el verano junto a otras salseras del momento como Brunella Torpoco, y Paula Arias y Massiel Málaga, quien ha estado en el ojo de la polémica por su romance con el ‘Churrito’ Hinostroza.

Como se sabe, por diversos motivos, Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia han mantenido diferencias públicas; sin embargo, este gran show de cierre de verano hará posible que se presenten juntas por primera y única vez. Cabe señalar que los organizadores han manifestado que ninguna de ellas ha puesto reparos a la convocatoria y, por el contrario, aseguran que llegarán con el objetivo de cantar y entretener al público.

Artistas internacionales llegan a Lima



Otro de los atractivos del espectáculo será el encuentro de reconocidas figuras de la música cubana a nivel internacional. Agrupaciones como La Charanga Habanera y Los 4 son muy respetadas en Latinoamérica, y el público peruano admira y reconoce el desarrollo musical de estos exponentes. Temas como ‘Lola, Lola’, ‘Gozando en La Habana’, ‘Esa mujer’, ‘Historia entre tus dedos’ y ‘Después de todo’, entre otros, prometen ser parte de este gran show.

El espectáculo promete una descarga musical de principio a fin, con más de 12 horas ininterrumpidas de música. Las entradas, a precios accesibles, están disponibles en los módulos y en la tienda virtual de Teleticket con precios que van desde S/52. Cabe señalar que existe una promoción de 30% de descuento para la compra anticipada de boxes y entradas VIP.



