Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano
Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano     
Mundo

Rescatistas retoman la búsqueda de desaparecidos tras las fuertes lluvias que azotaron el sureste de Brasil

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmó el estado de calamidad y puso en "alerta máxima" a la defensa civil nacional. 

Las fuertes precipitaciones provocaron inundaciones, derrumbes y deslizamientos en Brasil.
Las fuertes precipitaciones provocaron inundaciones, derrumbes y deslizamientos en Brasil. | Composición LR

Entre escombros y zonas anegadas. Así los bomberos y vecinos retomaron este jueves 26 las labores de rescate para buscar a 14 personas consideradas desaparecidas tras las torrenciales lluvias que azotaron el sureste de Brasil. El balance actual registra 54 decesos y más de 5.000 desplazados debido al desbordamiento del río Paraibuna. Además, las fuertes precipitaciones provocaron inundaciones, derrumbes y deslizamientos de tierra que sepultaron a decenas de víctimas en los municipios de Juiz de Fora y Ubá.

Ante el colapso de infraestructuras y viviendas, se declaró el estado de calamidad pública en Minas Gerais. La reciente tragedia se suma a otros grandes desastres climáticos que, según científicos, se asocian en muchos casos con el calentamiento global. En 2024 se reportaron unos desbordamientos inéditos que dejaron más de 200 muertos y dos millones de personas afectadas. Este fenómeno fue considerado una de las peores catástrofes naturales de la historia de la nación carioca.

Científicos españoles logran convertir colillas de cigarrillos en asfalto para pistas y carreteras más duraderas: China apoyó

Desastres en Minas Gerais

Durante la noche del último miércoles 25, sonó la alarma de emergencia debido a las fuertes precipitaciones acompañadas de rayos y truenos, que anegaron calles y provocaron más deslizamientos. "Llovió mucho. (…) Todo el mundo está en pánico. Amigos y parientes preguntando cómo estamos. Parece una película de terror", contó a AFP Luiz Otávio Souza, un promotor de ventas de 35 años que dejó su casa situada en Juiz de Fora, donde se registraron 12 muertos y 8 desaparecidos.

En la red social X, el gobernador Romeu Zema dijo que es falso que Minas Gerais "redujera las inversiones en prevención contra lluvias". Sin embargo, el programa televisivo Jornal Nacional aseveró que el estado recortó en un 95% los gastos para mitigar el impacto de las tormentas en los últimos tres años.

"La familia está desesperada", dijo entre lágrimas a la agencia Josiane Aparecida, una cocinera de 43 años que realiza una búsqueda entre los escombros para encontrar a su pareja y los dos hijos de 6 y 9 años de su prima. La pariente murió a causa de un deslizamiento de tierra. Indicó que la casa de sus seres queridos, ubicada en el barrio Paineiras, quedó completamente destruida y sepultada por el lodo.

Científicos canadienses crean un método para convertir orina humana en electricidad: las concentradas serían más efectivas

Pronunciamiento de autoridades federales

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmó el estado de calamidad el martes 24 de febrero y puso en "alerta máxima" a la defensa civil nacional. Asimismo, la alcaldesa Margarida Salomão describió como "situación extrema" el escenario actual.

Debido a la inaccesibilidad de diversos sectores y la persistencia de condiciones climáticas adversas, que dificultan las labores, el gobierno municipal solicitó refuerzos inmediatos a las fuerzas federales y estatales para fortalecer la atención a los damnificados en las zonas críticas.

Inicialmente, el teniente Henrique Barcellos, portavoz del Cuerpo de Bomberos, evitó precisar el número de desaparecidos para priorizar el rescate de personas atrapadas.

