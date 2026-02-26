La Fundación Bill y Melinda Gates emitió un comunicado destacando que el millonario abordó las preguntas con franqueza. Foto: AFP.

Bill Gates, cofundador de Microsoft, asumió su responsabilidad por su relación con Jeffrey Epstein durante una reunión con el personal de su fundación. Sin embargo, aunque reconoció el lazo, aseguró que nunca participó en actividades ilícitas ni estuvo cerca de las afectadas. Cabe indicar que, hasta el momento, ningún testimonio de las víctimas señaló al empresario de Microsoft en relación con los delitos cometidos.

Durante la intervención pública, calificó el nexo como un “gran error” y se arrepintió de los encuentros sociales con el magnate fallecido, acusado de delitos sexuales. Además, pidió disculpas a los colaboradores por involucrarlos en reuniones con el pedófilo. La Fundación Bill y Melinda Gates emitió un comunicado destacando que el millonario abordó las preguntas con franqueza.

La disculpa llega después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. revelara nuevos documentos relacionados con el caso de tráfico sexual, lo que reavivó el escrutinio público sobre su unión con el delincuente.

Confirmación de adulterio

Además, Gates admitió dos romances con mujeres rusas que mantenieron contacto con Epstein, pero recalcó que no formaban parte de su red de víctimas. "Tuve aventuras, una con una jugadora de bridge y otra con una física nuclear, que conocí en eventos de bridge y a través de actividades comerciales", afirmó Gates.

En sus comentarios, explicó que las imágenes publicadas recientemente, en las que aparece junto a mujeres cuyos rostros fueron ocultados, se tomaron a petición, ya que se tomaban después de las reuniones, como parte de un ritual impuesto por el financista.

Cabe recordar que, en medio de la controversia, se filtró un borrador de un correo electrónico redactado por Jeffrey, en el que se quejaba de haber tenido que conseguir medicamentos para el CEO, debido a las "consecuencias de las relaciones sexuales con chicas".

Se ocultaron algunos documentos

En paralelo, se dio a conocer mediante una investigación del medio NPR que varios archivos del caso, incluidos más de 50 testimonios del FBI y registros de conversaciones con una mujer que acusó a Trump de abuso cuando era menor, no han sido hechos públicos. Esta retención va en contra de una ley que exige la divulgación de dichos archivos.

La investigación señala que, aunque algunos se publicaron a finales de enero, varios otros, marcados con números de serie específicos, permanecen clasificados y fuera del alcance público. Entre estos archivos se encuentran detalles de entrevistas con testigos clave y notas sobre la acusación contra el republicano, lo que genera cuestionamientos a la transparencia del Departamento de Justicia.