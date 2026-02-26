HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      
EN VIVO

Adrián Villar detenido por 72 horas y Marisel Linares investigada | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Mundo

Bill Gates "asumió su responsabilidad" por sus vínculos con Epstein y dos "aventuras amorosas" con mujeres rusas

A pesar de su vínculo, el magnate aseguró no haber participado en actividades ilícitas ni estar cerca de las víctimas. Su fundación respaldó su sinceridad en sus respuestas.

La Fundación Bill y Melinda Gates emitió un comunicado destacando que el millonario abordó las preguntas con franqueza. Foto: AFP.
La Fundación Bill y Melinda Gates emitió un comunicado destacando que el millonario abordó las preguntas con franqueza. Foto: AFP.

Bill Gates, cofundador de Microsoft, asumió su responsabilidad por su relación con Jeffrey Epstein durante una reunión con el personal de su fundación. Sin embargo, aunque reconoció el lazo, aseguró que nunca participó en actividades ilícitas ni estuvo cerca de las afectadas. Cabe indicar que, hasta el momento, ningún testimonio de las víctimas señaló al empresario de Microsoft en relación con los delitos cometidos.

Durante la intervención pública, calificó el nexo como un “gran error” y se arrepintió de los encuentros sociales con el magnate fallecido, acusado de delitos sexuales. Además, pidió disculpas a los colaboradores por involucrarlos en reuniones con el pedófilo. La Fundación Bill y Melinda Gates emitió un comunicado destacando que el millonario abordó las preguntas con franqueza.

TE RECOMENDAMOS

¿CÓMO LOS PLANETAS CAMBIAN TU VIDA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La disculpa llega después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. revelara nuevos documentos relacionados con el caso de tráfico sexual, lo que reavivó el escrutinio público sobre su unión con el delincuente.

PUEDES VER: Departamento de Justicia habría eliminado documentos que incriminarían a Trump en el caso Epstein

lr.pe

Confirmación de adulterio

Además, Gates admitió dos romances con mujeres rusas que mantenieron contacto con Epstein, pero recalcó que no formaban parte de su red de víctimas. "Tuve aventuras, una con una jugadora de bridge y otra con una física nuclear, que conocí en eventos de bridge y a través de actividades comerciales", afirmó Gates.

En sus comentarios, explicó que las imágenes publicadas recientemente, en las que aparece junto a mujeres cuyos rostros fueron ocultados, se tomaron a petición, ya que se tomaban después de las reuniones, como parte de un ritual impuesto por el financista.

Cabe recordar que, en medio de la controversia, se filtró un borrador de un correo electrónico redactado por Jeffrey, en el que se quejaba de haber tenido que conseguir medicamentos para el CEO, debido a las "consecuencias de las relaciones sexuales con chicas".

Se ocultaron algunos documentos

En paralelo, se dio a conocer mediante una investigación del medio NPR que varios archivos del caso, incluidos más de 50 testimonios del FBI y registros de conversaciones con una mujer que acusó a Trump de abuso cuando era menor, no han sido hechos públicos. Esta retención va en contra de una ley que exige la divulgación de dichos archivos.

La investigación señala que, aunque algunos se publicaron a finales de enero, varios otros, marcados con números de serie específicos, permanecen clasificados y fuera del alcance público. Entre estos archivos se encuentran detalles de entrevistas con testigos clave y notas sobre la acusación contra el republicano, lo que genera cuestionamientos a la transparencia del Departamento de Justicia.

Notas relacionadas
Departamento de Justicia habría eliminado documentos que incriminarían a Trump en el caso Epstein

Departamento de Justicia habría eliminado documentos que incriminarían a Trump en el caso Epstein

LEER MÁS
Presidente del Foro Económico Mundial renuncia tras revelarse sus vínculos con Jeffrey Epstein

Presidente del Foro Económico Mundial renuncia tras revelarse sus vínculos con Jeffrey Epstein

LEER MÁS
Arrestan a Peter Mandelson, exembajador británico en EE.UU., acusado de pasar información confidencial a Epstein cuando era ministro

Arrestan a Peter Mandelson, exembajador británico en EE.UU., acusado de pasar información confidencial a Epstein cuando era ministro

LEER MÁS
China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

LEER MÁS
Servicio Secreto de Estados Unidos mató a un hombre que intentó ingresar a la casa de Donald Trump en Florida

Servicio Secreto de Estados Unidos mató a un hombre que intentó ingresar a la casa de Donald Trump en Florida

LEER MÁS
La caída 'El Mencho', uno de los criminales más buscados y temidos de México

La caída 'El Mencho', uno de los criminales más buscados y temidos de México

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Así fue la detención preliminar contra Adrián Villar después de 9 días de la muerte de Lizeth Marzano

Julio César Uribe rechazó denuncia de Alianza Lima a Universitario: "Cuando hay una fiesta a la que no te invitan, no me parece participar"

Mundo

México recaptura a cuatro de los 23 reos que huyeron tras la muerte de “El Mencho”

Científicos descubren un colosal sistema submarino de 500 kilómetros: más grande que el Gran Cañón

Departamento de Justicia habría eliminado documentos que incriminarían a Trump en el caso Epstein

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Seis candidatos evangélicos de Renovación Popular afrontan denuncias policiales

Ministro de Comercio Exterior, José Reyes, renuncia al partido político Primero La Gente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025