Esta no es una foto real del mitin de Rafael López Aliaga en Huanuco: fue creada con IA

LO FALSO:

Foto del mitin de Rafael López Aliaga en Huanuco

LO VERDADERO:

La página Huánuco Turismo compartió una fotografía aérea del mitin de Rafael López Aliaga realizada con dron en la plaza de Amarilis, en Huánuco, el 19 de febrero de 2026. Esta imagen fue utilizada como base para generar una imagen manipulada del mitin con inteligencia artificial.

La herramienta AI-Generated Content Detection de Hive-Moderation determinó que la imagen presenta un 99,7% de probabilidad de haber sido creada con IA.

En el contexto de las Elecciones Generales 2026 y la campaña del candidato presidencial Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, comenzó a circular en redes sociales una imagen del mitin realizado el 19 de febrero de 2026 en la plaza de Amarilis, en Huánuco. Si bien el evento sí ocurrió, la fotografía difundida fue modificada con inteligencia artificial para aparentar una asistencia "masiva" de simpatizantes.

La publicación fue difundida en X y Facebook. En esta última red social alcanzó más de 9.700 reacciones, 419 comentarios y 370 compartidos.

Publicación falsa | Fuente: Facebook.

Fotografía fue modificada con inteligencia artificial

Rafael López Aliaga realizó un mitin en la ciudad de Huánuco, en la plaza de Amarilis, que transmitió en vivo el 19 de febrero de 2026 desde su página oficial de Facebook. Sin embargo, la transmisión solo muestra principalmente imágenes del sector ubicado frente al escenario y no un panorama completo de la plaza de Amarilis.

Tras realizar una búsqueda inversa en Google, se detectó que la cuenta Huanuco Turismo transmitió en vivo, el 19 de febrero, un video grabado con dron desde la misma plaza, en el que se aprecia el panorama completo del lugar. En las imágenes se observa que, si bien hay presencia de simpatizantes, la escena no coincide con la publicación que motivó esta verificación.

Asimismo, la misma cuenta difundió una imagen en mayor resolución con características muy similares a la fotografía que motivó esta verificación.

Tras sospechar que la imagen pudo ser generada con IA, se usó la plataforma Hive-Moderation, que ofrece la herramienta AI-Generated Content Detection. Esta herramienta estudia patrones de manipulación en imágenes y videos mediante algoritmos de reconocimiento facial y análisis de texturas. Según el análisis, la foto tiene un 99.7% de probabilidad de haber sido creado con IA.

Conclusión:

En síntesis, la publicación que circula en redes sociales sobre el mitin de Rafael López Aliaga en la plaza de Amarilis, en Huánuco, con un supuesto recibimiento “masivo” de simpatizantes, es falsa. Tras realizar una búsqueda inversa, se detectó la imagen original que fue utilizada como base para generar la publicación manipulada con inteligencia artificial. Además, el análisis efectuado con la herramienta AI-Generated Content Detection de Hive-Moderation determinó que la foto presenta un 99,7% de probabilidad de haber sido creado con IA.

