El presidente Miguel Díaz-Canel se pronunció al respecto y aseguró que se defenderán con "determinación". Foto: Composición LR/AFP.

Cuba calificó y denunció como un intento de "infiltración" de hombres armados con "fines terroristas" tras el enfrentamiento de aguas territoriales con una lancha de matrícula estadounidense. El conflicto, que dejó cuatro muertos y seis heridos, tiene lugar en medio de las tensiones con la administración de Donald Trump, quien asegura que la isla representa una "amenaza excepcional".

En el navío fueron hallados "fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cócteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje", detalla el boletín.

El Ministerio del Interior detalló que el cruce inició debido a que los tripulantes abrieron fuego, esto pese a que los guardacostas solo se acercaron a pedir la identificación de la nave. Cabe indicar que el incidente se dio a una milla náutica de Cayo Facones, en la provincia de Villa Clara, en el centro del país centroamericano, según confirmó AFP.

Respuestas de la isla

El presidente Miguel Díaz-Canel se pronunció al respecto y aseguró que se defenderán con "determinación" ante cualquier agresión "terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional". Además, hizo un recuento de las veces en las que se tuvieron que "enfrentar" a las supuestas filtraciones por parte de Estados Unidos desde 1959.

Dentro del desarrollo de la información, las autoridades también reportaron que los heridos se encuentran en la lista de personas "sometidas a investigaciones penales", las cuales son buscadas por "su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión". Por otra parte, se dio a conocer la detención de otro cubano que viajó a Washington para facilitar la operación.

Respuesta americana

Ante el hecho, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó que su país responderá "en consecuencia" luego que se revelen todos los detalles del operativo. "No voy a especular ni a opinar; quiero saber qué ocurrió. Vamos a averiguar exactamente qué sucedió", declaró a la prensa durante una cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) celebrada en San Cristóbal y Nieves.

El jefe de la diplomacia explicó que todos los datos actuales provienen del país latino y reveló que la administración Trump quiere verificar todo con "información independiente". "A medida que recopilemos más, estaremos preparados para responder", añadió.