HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano
Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano     Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano     Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 26 de febrero

Mundo

Cuba denuncia intento de "infiltración" de EE. UU. y amenaza con defenderse ante cualquier "agresión terrorista"

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que se tomará acción tras la investigación del suceso y subrayó la importancia de tener información independiente.

El presidente Miguel Díaz-Canel se pronunció al respecto y aseguró que se defenderán con "determinación". Foto: Composición LR/AFP.
El presidente Miguel Díaz-Canel se pronunció al respecto y aseguró que se defenderán con "determinación". Foto: Composición LR/AFP.

Cuba calificó y denunció como un intento de "infiltración" de hombres armados con "fines terroristas" tras el enfrentamiento de aguas territoriales con una lancha de matrícula estadounidense. El conflicto, que dejó cuatro muertos y seis heridos, tiene lugar en medio de las tensiones con la administración de Donald Trump, quien asegura que la isla representa una "amenaza excepcional".

En el navío fueron hallados "fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cócteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje", detalla el boletín.

TE RECOMENDAMOS

¿CÓMO LOS PLANETAS CAMBIAN TU VIDA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El Ministerio del Interior detalló que el cruce inició debido a que los tripulantes abrieron fuego, esto pese a que los guardacostas solo se acercaron a pedir la identificación de la nave. Cabe indicar que el incidente se dio a una milla náutica de Cayo Facones, en la provincia de Villa Clara, en el centro del país centroamericano, según confirmó AFP.

PUEDES VER: Presidente del Foro Económico Mundial renuncia tras revelarse sus vínculos con Jeffrey Epstein

lr.pe

Respuestas de la isla

El presidente Miguel Díaz-Canel se pronunció al respecto y aseguró que se defenderán con "determinación" ante cualquier agresión "terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional". Además, hizo un recuento de las veces en las que se tuvieron que "enfrentar" a las supuestas filtraciones por parte de Estados Unidos desde 1959.

Dentro del desarrollo de la información, las autoridades también reportaron que los heridos se encuentran en la lista de personas "sometidas a investigaciones penales", las cuales son buscadas por "su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión". Por otra parte, se dio a conocer la detención de otro cubano que viajó a Washington para facilitar la operación.

Respuesta americana

Ante el hecho, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó que su país responderá "en consecuencia" luego que se revelen todos los detalles del operativo. "No voy a especular ni a opinar; quiero saber qué ocurrió. Vamos a averiguar exactamente qué sucedió", declaró a la prensa durante una cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) celebrada en San Cristóbal y Nieves.

El jefe de la diplomacia explicó que todos los datos actuales provienen del país latino y reveló que la administración Trump quiere verificar todo con "información independiente". "A medida que recopilemos más, estaremos preparados para responder", añadió.

Notas relacionadas
Gobierno de Cuba mata a cuatro personas de una embarcación civil con matrícula de EE. UU.

Gobierno de Cuba mata a cuatro personas de una embarcación civil con matrícula de EE. UU.

LEER MÁS
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
La Habana enfrenta una crisis de basura que genera alarma sanitaria debido a la falta de combustible en Cuba

La Habana enfrenta una crisis de basura que genera alarma sanitaria debido a la falta de combustible en Cuba

LEER MÁS
China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

LEER MÁS
Este es el empresario chino que renunció a Google y se convirtió en millonario al fundar Temu, una app exitosa en América Latina

Este es el empresario chino que renunció a Google y se convirtió en millonario al fundar Temu, una app exitosa en América Latina

LEER MÁS
La caída 'El Mencho', uno de los criminales más buscados y temidos de México

La caída 'El Mencho', uno de los criminales más buscados y temidos de México

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Imágenes reveladas por Ucrania muestran que Rusia usó misil crucero con capacidad nuclear durante la guerra

¿Habrá temporada 5 de Bridgerton? Todo lo que sabe hasta ahora de la serie dramática de época de Netflix

Suspenden mitin de Keiko Fujimori en Pichanaki: población lanzó piedras y rechazó presencia de candidata

Mundo

Imágenes reveladas por Ucrania muestran que Rusia usó misil crucero con capacidad nuclear durante la guerra

Bill Gates "asumió su responsabilidad" por sus vínculos con Epstein y dos "aventuras amorosas" con mujeres rusas

México recaptura a cuatro de los 23 reos que huyeron tras la muerte de “El Mencho”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Suspenden mitin de Keiko Fujimori en Pichanaki: población lanzó piedras y rechazó presencia de candidata

Rosa María Palacios: “El problema no es quién ocupa la Presidencia, sino el Congreso”

Gobierno transfiere S/702 millones para comicios generales de 2026, pese a que el JNE solicitó S/1,736 millones adicionales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025