El artículo también enuncia que este sería solo un ejemplo del aparente desmoronamiento del sistema de control. Foto: X/@PiQNewswire

El artículo también enuncia que este sería solo un ejemplo del aparente desmoronamiento del sistema de control. Foto: X/@PiQNewswire

Ucrania reveló imágenes inéditas de los restos de un misil crucero con capacidad nuclear utilizado por Rusia durante la guerra, según aseguraron dos expertos para Reuters. De acuerdo a lo que indica el medio, el desarrollo de este armamento ya había causado que Donald Trump abandonara un pacto histórico en su primer mandato.

La publicación se da en un contexto de expiración del Nuevo START, tratado que impuso límites al tipo de armas estratégicas de Estados Unidos y el Kremlin. El artículo también anuncia que este sería solo un ejemplo del aparente desmoronamiento del sistema de control surgido de la Guerra Fría en los últimos años, además de la transgresión de la fuerza rusa en el conflicto bélico.

TE RECOMENDAMOS TU TIPO DE PAREJA SEGÚN TU SIGNO: COMPATIBILIDAD EN EL ZODÍACO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

"Las imágenes realmente parecen mostrar el 9M729. Las marcas, los restos son similares a los de otros misiles de crucero relacionados", declaró Jeffrey Lewis, académico de seguridad global del Middlebury College de Vermont.

PUEDES VER: Trump reivindica operación contra Maduro y presume logros de seguridad en Estados Unidos ante el Congreso

Denuncias previas

Cabe indicar que la Fiscalía General de Kiev dio a conocer el pasado 5 de octubre que uno de estos misisles disparados en su contra, voló más de 1.200 kilómetros tras el impacto.

Según Andrii Sybiha, ministro de Asuntos Exteriores, y de acuerdo con información recopilada por Reuters, en ese mismo mes, pero en 2022, Rusia llegó a emplear este tipo de armamento, además de hacerlo en otras 23 ocasiones entre agosto y octubre del año pasado. En esa misma línea, se registran otros cuatro disparos el 17 de febrero.

Ante las constantes acusaciones, el Kremlin reconoció la existencia de este proyectil, pero negó que viole el tratado de 1987 y que logre alcanzar distancias tan largas como para ser parte de la escalada constante.

No hay fecha para el final de la guerra

En medio de estas denuncias y previo a las negociaciones en Ginebra, Rusia afirmó que no existe un tiempo específico para tomar un acuerdo. Cabe indicar que hasta el momento se han realizado varias rondas de diálogos, pero en ninguna se alcanzó una decisión con respecto al fin.

"¿Han oído algo de nosotros? No tenemos fechas límites, tenemos tareas. Las estamos llevando a cabo", zanjó el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, según las agencias de noticias estatales.