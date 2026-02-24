HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Gabinete de Soto jura hoy y todo sobre debate 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Mueren alrededor de 20 personas y más de 400 son desplazadas tras las fuertes lluvias que azotaron el sureste de Brasil

El desbordamiento del río Paraibuna ha dejado a 540.000 habitantes en alerta máxima. Minas Gerais, Río de Janeiro y Sao Paulo son los afectados.

La alcaldesa Margarida Salomão calificó de "situación extrema" el escenario actual en Brasil bajo el asedio de las precipitaciones.
La alcaldesa Margarida Salomão calificó de "situación extrema" el escenario actual en Brasil bajo el asedio de las precipitaciones. | Composición LR/Europa Press

El sureste de Brasil sufre una tragedia climática tras las lluvias récord en Minas Gerais, Río de Janeiro y Sao Paulo. El balance actual registra 20 decesos, más de 400 desplazados y 45 desaparecidos bajo el lodo por el desbordamiento del río Paraibuna. Los 584 milímetros de agua acumulados durante febrero duplicaron el promedio mensual, lo que forzó la declaratoria de estado de calamidad pública ante el colapso de infraestructuras y viviendas.

La saturación hídrica en terrenos inestables amenaza a más de 540.000 habitantes, quienes enfrentan alertas máximas y la suspensión de actividades escolares. Múltiples familias perdieron sus hogares en laderas de alto riesgo debido a la fragilidad del suelo. Como el pronóstico meteorológico anticipa la persistencia de este ciclo atmosférico, las autoridades locales sostienen una vigilancia estricta para prevenir nuevos aludes en los barrios vulnerables.

TE RECOMENDAMOS

LO QUE PASA CUANDO SANAS TU ENERGÍA FEMENINA (IMPACTANTE) | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Tormenta invernal histórica en noreste de EE.UU.: declaran estado de emergencia en Nueva York y prohíben viajes por vientos extremos

lr.pe

Barrios más afectados por las lluvias en Juiz de Fora

El Parque Burnier encabeza las zonas damnificadas en el municipio tras las precipitaciones extremas. Los bomberos de Minas Gerais confirman la desaparición de 17 ciudadanos, incluidos menores, aunque las maniobras de auxilio rescataron a nueve individuos hasta el momento. La alcaldesa Margarida Salomão informó sobre una veintena de deslizamientos de tierra que provocaron el aislamiento de diversos sectores por el colapso de puentes y rutas principales.

La catástrofe evidencia la fragilidad de los asentamientos vulnerables ante el derrumbe de viviendas y la pérdida de hogares. Pese a la coordinación entre el municipio y las autoridades estatales o federales, la persistencia del temporal mantiene el riesgo de nuevos desastres naturales. La prioridad actual se centra en las comunidades incomunicadas, mientras la cifra de víctimas bajo los escombros podría ascender debido a la inestabilidad del terreno.

PUEDES VER: Lula exige a Trump igualdad entre países ante incertidumbre por aranceles de EE.UU.: "No queremos una nueva Guerra Fría"

lr.pe

Otros municipios en lista roja

Las precipitaciones torrenciales devastaron diversas localidades más allá de Juiz de Fora. En Ubá, Minas Gerais, el colapso de viviendas y varios deslizamientos de tierra provocaron dos decesos, lo que obligó a la alcaldía a decretar estado de emergencia para coordinar rescates. Por su parte, la ciudad paulista de Peruíbe registró acumulaciones hídricas superiores a la media mensual; este fenómeno afectó a 400 residentes y requirió auxilio inmediato ante la magnitud de los daños materiales.

En Río de Janeiro, São João de Meriti sufrió el impacto del clima con una víctima mortal y 600 desplazados por inundaciones. Las autoridades elevaron la alerta al nivel máximo frente al riesgo latente de nuevos deslaves en zonas críticas. El panorama actual es complejo, pues los pronósticos meteorológicos anticipan lluvias adicionales que amenazan con agravar la crisis humanitaria en estas regiones damnificadas.

PUEDES VER: Estos son los 6 países de América Latina que vivirían bajo condiciones de calor extremo en 2050: ¿Perú figura en la lista?

lr.pe

Pronunciamiento de las autoridades federales

La alcaldesa Margarida Salomão calificó de "situación extrema" el escenario actual bajo el asedio de las precipitaciones. Equipos de emergencia mantienen operaciones ininterrumpidas, aunque la inaccesibilidad de diversos sectores y la persistencia climática entorpecen las labores. Ante este panorama, el gobierno municipal solicitó refuerzos inmediatos a las fuerzas federales y estatales para robustecer la atención a los damnificados en las zonas críticas.

Por otro lado, la administración de Minas Gerais movilizó especialistas en asistencia humanitaria y evaluación de infraestructura dañada. El teniente Henrique Barcellos, portavoz del Cuerpo de Bomberos, evitó precisar el número de desaparecidos para priorizar el rescate de personas atrapadas. Expertos vinculan la magnitud de estos desastres naturales con el cambio climático, factor que obliga a las autoridades locales a permanecer en alerta permanente frente a futuras tragedias.

Notas relacionadas
El índice de aprobación de Trump cae a menos del 37% en EE.UU. previo al discurso sobre el Estado de la Unión, según encuesta de CNN

El índice de aprobación de Trump cae a menos del 37% en EE.UU. previo al discurso sobre el Estado de la Unión, según encuesta de CNN

LEER MÁS
Capturan a Rubén Jaramillo, alias 'Rolex', el narco colombiano que la DEA buscaba por enviar drogas a Ecuador y Perú

Capturan a Rubén Jaramillo, alias 'Rolex', el narco colombiano que la DEA buscaba por enviar drogas a Ecuador y Perú

LEER MÁS
Tormenta invernal histórica en noreste de EE.UU.: declaran estado de emergencia en Nueva York y prohiben viajes por vientos extremos

Tormenta invernal histórica en noreste de EE.UU.: declaran estado de emergencia en Nueva York y prohiben viajes por vientos extremos

LEER MÁS
China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La caída 'El Mencho', uno de los criminales más buscados y temidos de México

La caída 'El Mencho', uno de los criminales más buscados y temidos de México

LEER MÁS
¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

LEER MÁS
Defensa de México afirma que la pareja de “El Mencho” fue clave para ubicarlo en Tapalpa, Jalisco

Defensa de México afirma que la pareja de “El Mencho” fue clave para ubicarlo en Tapalpa, Jalisco

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Reimond Manco se rectifica tras decir que Kevin Quevedo llega tarde a los entrenamientos de Alianza Lima: "Nunca fue con mala intención"

Mueren alrededor de 20 personas y más de 400 son desplazadas tras las fuertes lluvias que azotaron el sureste de Brasil

Estado de carreteras en Perú hoy: revisa cuáles son las vías bloqueadas por lluvias y huaicos

Mundo

Condenan hasta a 597 años de prisión a 59 pandilleros del Barrio 18 por tráfico de personas y otros delitos en El Salvador

A cuatro años del inicio de la guerra, Ucrania y Rusia sin avances hacia la paz

¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Nuevo gabinete EN VIVO: José Balcázar juramentará HOY a Hernando de Soto y 18 ministros

Hernando de Soto: presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete HOY martes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025