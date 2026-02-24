La alcaldesa Margarida Salomão calificó de "situación extrema" el escenario actual en Brasil bajo el asedio de las precipitaciones. | Composición LR/Europa Press

El sureste de Brasil sufre una tragedia climática tras las lluvias récord en Minas Gerais, Río de Janeiro y Sao Paulo. El balance actual registra 20 decesos, más de 400 desplazados y 45 desaparecidos bajo el lodo por el desbordamiento del río Paraibuna. Los 584 milímetros de agua acumulados durante febrero duplicaron el promedio mensual, lo que forzó la declaratoria de estado de calamidad pública ante el colapso de infraestructuras y viviendas.

La saturación hídrica en terrenos inestables amenaza a más de 540.000 habitantes, quienes enfrentan alertas máximas y la suspensión de actividades escolares. Múltiples familias perdieron sus hogares en laderas de alto riesgo debido a la fragilidad del suelo. Como el pronóstico meteorológico anticipa la persistencia de este ciclo atmosférico, las autoridades locales sostienen una vigilancia estricta para prevenir nuevos aludes en los barrios vulnerables.

Barrios más afectados por las lluvias en Juiz de Fora

El Parque Burnier encabeza las zonas damnificadas en el municipio tras las precipitaciones extremas. Los bomberos de Minas Gerais confirman la desaparición de 17 ciudadanos, incluidos menores, aunque las maniobras de auxilio rescataron a nueve individuos hasta el momento. La alcaldesa Margarida Salomão informó sobre una veintena de deslizamientos de tierra que provocaron el aislamiento de diversos sectores por el colapso de puentes y rutas principales.

La catástrofe evidencia la fragilidad de los asentamientos vulnerables ante el derrumbe de viviendas y la pérdida de hogares. Pese a la coordinación entre el municipio y las autoridades estatales o federales, la persistencia del temporal mantiene el riesgo de nuevos desastres naturales. La prioridad actual se centra en las comunidades incomunicadas, mientras la cifra de víctimas bajo los escombros podría ascender debido a la inestabilidad del terreno.

Otros municipios en lista roja

Las precipitaciones torrenciales devastaron diversas localidades más allá de Juiz de Fora. En Ubá, Minas Gerais, el colapso de viviendas y varios deslizamientos de tierra provocaron dos decesos, lo que obligó a la alcaldía a decretar estado de emergencia para coordinar rescates. Por su parte, la ciudad paulista de Peruíbe registró acumulaciones hídricas superiores a la media mensual; este fenómeno afectó a 400 residentes y requirió auxilio inmediato ante la magnitud de los daños materiales.

En Río de Janeiro, São João de Meriti sufrió el impacto del clima con una víctima mortal y 600 desplazados por inundaciones. Las autoridades elevaron la alerta al nivel máximo frente al riesgo latente de nuevos deslaves en zonas críticas. El panorama actual es complejo, pues los pronósticos meteorológicos anticipan lluvias adicionales que amenazan con agravar la crisis humanitaria en estas regiones damnificadas.

Pronunciamiento de las autoridades federales

La alcaldesa Margarida Salomão calificó de "situación extrema" el escenario actual bajo el asedio de las precipitaciones. Equipos de emergencia mantienen operaciones ininterrumpidas, aunque la inaccesibilidad de diversos sectores y la persistencia climática entorpecen las labores. Ante este panorama, el gobierno municipal solicitó refuerzos inmediatos a las fuerzas federales y estatales para robustecer la atención a los damnificados en las zonas críticas.

Por otro lado, la administración de Minas Gerais movilizó especialistas en asistencia humanitaria y evaluación de infraestructura dañada. El teniente Henrique Barcellos, portavoz del Cuerpo de Bomberos, evitó precisar el número de desaparecidos para priorizar el rescate de personas atrapadas. Expertos vinculan la magnitud de estos desastres naturales con el cambio climático, factor que obliga a las autoridades locales a permanecer en alerta permanente frente a futuras tragedias.