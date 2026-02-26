México recaptura a cuatro de los 23 reos que huyeron tras la muerte de “El Mencho”

Los cuatro evadidos fueron ubicados en la localidad El Colorado. Foto: X/ Omar Garcia Harfuch

Autoridades mexicanas confirmaron la captura de cuatro de los 23 internos que escaparon de una cárcel en Puerto Vallarta, Jalisco, tras la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera, conocido como “El Mencho”. La Secretaría de Seguridad señaló en un comunicado que los detenidos fueron ubicados en una localidad del mismo municipio.

El fallecimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ocurrió el 22 de febrero de 2026 durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco. Después de esa acción se registró una ola de violencia en diversas entidades del país, además de la evasión masiva de dicho penal.

¿Cómo lograron fugarse los 23 reos del penal de Puerto Vallarta?

La evasión se produjo en el Centro Integral de Justicia Regional Costa Norte, ubicado en Puerto Vallarta. De acuerdo con la información oficial, 23 personas privadas de la libertad abandonaron el recinto con apoyo externo, en el contexto de los disturbios que siguieron al operativo contra el dirigente criminal.

El reporte detalla que delincuentes derribaron el portón del establecimiento penitenciario con ayuda de dos vehículos. Esa acción permitió la salida de los internos, en medio de la situación de violencia que se extendió por distintas zonas del país.

Tras el operativo militar en el que murió Oseguera, se registraron incendios de comercios, bloqueos carreteros y enfrentamientos. Según el balance oficial, al menos 27 agentes de seguridad perdieron la vida, además de 46 presuntos integrantes de grupos delictivos y una persona civil. En Puerto Vallarta, varios automóviles resultaron calcinados y tiendas sufrieron daños.

¿Dónde fueron localizados y qué autoridades encabezaron el operativo para detener a los reos fugados?

La Secretaría de Seguridad informó que cuatro de los evadidos fueron localizados en la localidad El Colorado, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. El comunicado oficial indicó que “fueron ubicadas y detenidas cuatro de las personas evadidas”.

La operación estuvo encabezada por la Secretaría de Marina de México, con respaldo de personal de investigación y del Gabinete de Seguridad. La dependencia aseguró que mantiene labores para lograr “la localización del resto” de quienes permanecen fuera del penal.

Los detenidos fueron identificados como José Refugio Neri Gutiérrez, de 36 años; Sergio Pérez Espino, de 48; Sergio Alejandro López Balderas, de 28; y José Alfredo González Madrigal, de 45. Con estas capturas, la cifra de personas pendientes de arresto se mantiene en 19, según la información oficial difundida este jueves 26 de febrero de 2026.