HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      
EN VIVO

Alfonso López-Chau y César Acuña suben en las encuestas | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

México recaptura a cuatro de los 23 reos que huyeron tras la muerte de “El Mencho”

La fuga ocurrió tras el operativo militar en Jalisco que dejó 27 agentes, 46 narcotraficantes y una civil muertos.

Los cuatro evadidos fueron ubicados en la localidad El Colorado. Foto: X/ Omar Garcia Harfuch
Los cuatro evadidos fueron ubicados en la localidad El Colorado. Foto: X/ Omar Garcia Harfuch

Autoridades mexicanas confirmaron la captura de cuatro de los 23 internos que escaparon de una cárcel en Puerto Vallarta, Jalisco, tras la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera, conocido como “El Mencho”. La Secretaría de Seguridad señaló en un comunicado que los detenidos fueron ubicados en una localidad del mismo municipio.

El fallecimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ocurrió el 22 de febrero de 2026 durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco. Después de esa acción se registró una ola de violencia en diversas entidades del país, además de la evasión masiva de dicho penal.

TE RECOMENDAMOS

¿CÓMO LOS PLANETAS CAMBIAN TU VIDA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Departamento de Justicia habría eliminado documentos que incriminarían a Trump en el caso Epstein

lr.pe

¿Cómo lograron fugarse los 23 reos del penal de Puerto Vallarta?

La evasión se produjo en el Centro Integral de Justicia Regional Costa Norte, ubicado en Puerto Vallarta. De acuerdo con la información oficial, 23 personas privadas de la libertad abandonaron el recinto con apoyo externo, en el contexto de los disturbios que siguieron al operativo contra el dirigente criminal.

El reporte detalla que delincuentes derribaron el portón del establecimiento penitenciario con ayuda de dos vehículos. Esa acción permitió la salida de los internos, en medio de la situación de violencia que se extendió por distintas zonas del país.

Tras el operativo militar en el que murió Oseguera, se registraron incendios de comercios, bloqueos carreteros y enfrentamientos. Según el balance oficial, al menos 27 agentes de seguridad perdieron la vida, además de 46 presuntos integrantes de grupos delictivos y una persona civil. En Puerto Vallarta, varios automóviles resultaron calcinados y tiendas sufrieron daños.

PUEDES VER: Ecuador elevará aranceles al 50% a Colombia ante la falta de "medidas efectivas" contra el crimen organizado

lr.pe

¿Dónde fueron localizados y qué autoridades encabezaron el operativo para detener a los reos fugados?

La Secretaría de Seguridad informó que cuatro de los evadidos fueron localizados en la localidad El Colorado, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. El comunicado oficial indicó que “fueron ubicadas y detenidas cuatro de las personas evadidas”.

La operación estuvo encabezada por la Secretaría de Marina de México, con respaldo de personal de investigación y del Gabinete de Seguridad. La dependencia aseguró que mantiene labores para lograr “la localización del resto” de quienes permanecen fuera del penal.

Los detenidos fueron identificados como José Refugio Neri Gutiérrez, de 36 años; Sergio Pérez Espino, de 48; Sergio Alejandro López Balderas, de 28; y José Alfredo González Madrigal, de 45. Con estas capturas, la cifra de personas pendientes de arresto se mantiene en 19, según la información oficial difundida este jueves 26 de febrero de 2026.

Notas relacionadas
Néstor García Canclini: “Necesitamos revertir la desdemocratización neoliberal extendida por las ultraderechas”

Néstor García Canclini: “Necesitamos revertir la desdemocratización neoliberal extendida por las ultraderechas”

LEER MÁS
Fuga masiva de 23 presos y ataque armado en México dejan un muerto tras protesta por caída de 'El Mencho'

Fuga masiva de 23 presos y ataque armado en México dejan un muerto tras protesta por caída de 'El Mencho'

LEER MÁS
La caída 'El Mencho', uno de los criminales más buscados y temidos de México

La caída 'El Mencho', uno de los criminales más buscados y temidos de México

LEER MÁS
China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

LEER MÁS
La caída 'El Mencho', uno de los criminales más buscados y temidos de México

La caída 'El Mencho', uno de los criminales más buscados y temidos de México

LEER MÁS
Imágenes reveladas por Ucrania muestran que Rusia usó misil crucero con capacidad nuclear durante la guerra

Imágenes reveladas por Ucrania muestran que Rusia usó misil crucero con capacidad nuclear durante la guerra

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pablo Guede se refirió acerca de la ausencia de Paolo Guerrero ante UTC por Liga 1 2026: "Ya es una decisión mía"

Científicos descubren un colosal sistema submarino de 500 kilómetros: más grande que el Gran Cañón

López Aliaga se queda en 14.6% y crece el electorado que elige candidato en las encuestas presidenciales

Mundo

Científicos descubren un colosal sistema submarino de 500 kilómetros: más grande que el Gran Cañón

Departamento de Justicia habría eliminado documentos que incriminarían a Trump en el caso Epstein

Nicolás Maduro enfrenta riesgo de perder su defensa legal por el bloqueo de licencia ordenado por Estados Unidos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

López Aliaga se queda en 14.6% y crece el electorado que elige candidato en las encuestas presidenciales

César Acuña llama a Rafael López Aliaga el "candidato de la inestabilidad": "Está desesperado"

Pago miembros de mesa 2026: así puedes registrar tu modalidad de cobro para compensación económica

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025