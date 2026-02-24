La caída de 'El Mencho' provocó protestas en todo México. | Composición LR

Un ataque armado en la cárcel de Ixtapa facilitó la fuga de 23 reos y dejó un guardia muerto, informaron este lunes las autoridades estatales de México. Los hechos ocurrieron el domingo, después del operativo militar que acabó con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', en el marco de la intervención contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad del estado, informó a través de una rueda de prensa que la ofensiva comenzó fuera de la cárcel, activándose en otros estados y en operativos para recapturar a los evadidos.

Según el funcionario, el grupo armado disparó contra las instalaciones y derribó un portón con un vehículo, lo que permitió la fuga de los internos y causó la muerte del agente de seguridad penitenciario.

Hasta el momento, no se ha difundido oficialmente la lista de identidades de las 23 personas fugadas en los reportes consultados. Las autoridades reiteraron que la prioridad es su localización y arresto, además de reforzar la seguridad en la cárcel tras el ataque.

¿Cómo cayó 'El Mencho'?

Un día después de su muerte, el gobierno de México detalló cómo se llevó a cabo la operación, la cual catalogaron como un proceso de inteligencia "muy complicado", en el que, según las propias autoridades, se contó con el apoyo de Estados Unidos para su ubicación.

La inteligencia militar identificó que una de las parejas de 'El Mencho', cuya identidad se desconoce con exactitud, abandonó una propiedad en el poblado de Tapalpa, en el estado occidental de Jalisco, región considerada bastión histórico del CJNG. Fue en ese momento cuando se decidió ejecutar la operación militar para apresarlo.

Casa Blanca lanza advertencia tras caída de "El Mencho"

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, lanzó este martes una advertencia a los cárteles mexicanos y aseguró que "no pueden tocar ni a un solo estadounidense" o "afrontarán graves consecuencias bajo este presidente, como ya está ocurriendo".

Aunque desde Washington no tienen constancia de ciudadanos estadounidenses heridos, secuestrados o fallecidos en la ola de violencia registrada en México tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes.