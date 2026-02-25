HOYSuscripcion LR Focus

César Acuña llama a Rafael López Aliaga el "candidato de la inestabilidad": "Está desesperado"

El candidato de Alianza Para el Progreso no tomó a bien la acusación de Renovación Popular sobre una "repartija"que se dio en los ministerios para el Gabinete de Denisse Miralles.

César Acuña responsabilizó a Rafael López Aliaga de la "inestabilidad" del Gobierno

La designación del gabinete de Denisse Miralles generó un nuevo cruce entre Rafael López Aliaga y César Acuña, dos de los candidatos presidenciales que a su vez dirigen bancadas con poder de decisión dentro del Congreso. En un comunicado el partido de Renovación Popular acuso a Alianza para el Progreso de "repartirse" el presupuesto de los ministerios y participar de una "repartija".

Frente a ello, Acuña brindó una conferencia de prensa en la que negó haber tenido injerencia en la conformación del gabinete ni ninguna comunicación con el presidente José María Balcázar. Sin embargo, acusó a López Aliaga de ser el responsable de la "inestablidad" del Gobierno.

GABINETE DE SOTO JURA HOY Y TODO SOBRE DEBATE 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

"El señor López Aliaga es el candidato de la inestabilidad. Acaso no puede ganarse los votos caminando en la calle. ¿Acaso sacando este tipo de comunicados va a ganar? No va a ganar y ya se dio cuenta. Está desesperado", indicó.

Inclusive deslizó que la postura del candidato de Renovación Popular podría buscar que las personas cometan actos contra el Congreso. "Está diciendo que los del Congreso son mafiosos y que puede pensar la gente. ¿Qué quiere, que incendien el Congreso? Eso está buscando, que la gente crea en él cuando dice que se repaten los presupuestos", añadió.

Lo acusó también de favorecer a los lobbies y cuestionó de dónde proviene el presupuesto para su campaña presidencial.

"¿Qué lobbies estará haciendo? Con quién estará conversando para sacar dinero para su campaña. Me preocupa que un lobista quiera ser presidente, va a levantar en peso al Perú", puntualizó.

