Deportes

Pablo Guede se refirió acerca de la ausencia de Paolo Guerrero ante UTC por Liga 1 2026: "Ya es una decisión mía"

El técnico argentino habló sobre la decisión de no contar con Paolo Guerrero para el partido ante UTC por la fecha 5 del campeonato peruano.

Pablo Guede se refirió sobre la ausencia de Paolo Guerrero ante UTC. Foto: Modo Fútbol/Liga 1/composición LR
Pablo Guede se refirió sobre la ausencia de Paolo Guerrero ante UTC. Foto: Modo Fútbol/Liga 1/composición LR

La quinta fecha de la Liga 1 2026 tendrá como uno de los partidos más esperados de la jornada el enfrentamiento entre Alianza Lima ante UTC. El técnico Pablo Guede viene preparando este duelo y alista algunos cambios para enfrentarse a uno de los punteros del campeonato. El estratega argentino estuvo en el programa 'Modo Fútbol' y explicó porqué no sería tomado en cuenta Paolo Guerrero para este cotejo que se jugará en Cajamarca.

El DT considera que a pesar de que Paolo Guerrero se encuentra apto para este cotejo, consideran que deben cuidarlo para evitar una posible lesión. "Lo de Paolo Guerrero sí lo tengo que cuidar por el tema de su rodilla, pero él está a disposición. Ya es una decisión mía", declaró para el canal de YouTube.

PUEDES VER: Juan Pablo Goicochea no lamenta haberse ido del Perú: "Me he dado cuenta de lo que realmente es el nivel competitivo"

lr.pe

Pablo Guede se refirió sobre la ausencia de Paolo Guerrero ante UTC

La decisión de Pablo Guede parte por un tema de precaución, teniendo en cuenta que jugarán en una cancha sintética. El estratega indica que cuando realizaron la pretemporada en Uruguay, lo hicieron en campo sintético, lo cual generó la inflamación de su rodilla. "Cuando estábamos en Uruguay, entrenamos 20 minutos en una cancha artificial que había y se le inflamo un poco la rodilla. Quiero tratar de evitar eso con Paolo", indicó el técnico argentino.

No sería la única ausencia. el DT aliancista se refirió acerca de la situación de Renzo Garcés, quien viene realizando trabajos diferenciados para llegar al partido. "Hay jugadores que están en hilo con un tema del pubis, es complicado porque tienen el dolor, luego desaparece el dolor. Tengo a dos y medio de la misma posición con el mismo problema. Tengo que tomar una decisión que la haré el viernes. Es verdad que Renzo Garcés está trabajando de forma específica para que llegue sin dolor, al igual que Gianfranco Chávez", mencionó Guede.

PUEDES VER: Diego Rebagliati criticó a Paulo Autuori por no querer fichar un '9' pese a clasificar en Copa Libertadores: "Sería una negligencia"

lr.pe

¿Cuándo se enfrentan Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026?

El duelo entre Alianza Lima y UTC será el próximo sábado 28 de febrero a la 1.15 p. m y tendrá como escenario el Estadio Héroes de San Ramón. Este encuentro será uno de los más atractivos de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos se encuentran en el primer lugar de la tabla, así que está asegurado un partidazo.

